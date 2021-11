Le dernier rapport de l'agence de sécurité sanitaire britannique montre que les vaccins contre la Covid-19 ont une efficacité négative de -126% alors que les infections chez les personnes entièrement vaccinées explosent (The Exposé)

Le dernier rapport de l'UKHSA montre que les vaccins contre la Covid-19 ont une efficacité négative aussi faible que -126% alors que les infections chez les personnes entièrement vaccinées explosent. Article originel : Latest UKHSA Report shows the Covid-19 Vaccines have negative effectiveness as low as MINUS 126% as infections in the Fully Vaccinated soar The Exposé, 12.11.21

Le dernier rapport disponible de l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni montre que les vaccins Covid-19 ont une efficacité négative de moins 126% chez les personnes âgées de plus de 30 ans au Royaume-Uni.



Pfizer affirme que son injection d'ARNm Covid-19 a une efficacité vaccinale de 95%. Cette affirmation s'appuie sur les éléments suivants.

Au cours de l'essai clinique en cours, 43 661 sujets ont été répartis équitablement entre le groupe placebo et le groupe vacciné (environ 21 830 sujets par groupe).

Dans le groupe placebo - le groupe qui n'a pas reçu le vaccin Pfizer contre la Covid-19 - 162 personnes ont été infectées par le coronavirus et ont présenté des symptômes.

Alors que dans le groupe vacciné - le groupe qui a reçu le vrai vaccin - ce nombre n'était que de 8.

Par conséquent, le pourcentage du groupe placebo qui a été infecté est de 0,74 % (162 / 21830 x 100 = 0,74).

Alors que 0,04% du groupe vacciné a été infecté (8 / 21830 x 100 = 0,04).

Afin de calculer l'efficacité de leur injection d'ARNm Covid-19, Pfizer a ensuite effectué le calcul suivant -

Ils ont d'abord soustrait le pourcentage d'infections dans le groupe vacciné du pourcentage d'infections dans le groupe placebo.

0.74% - 0.04% = 0.7%

Ils ont ensuite divisé ce total par le pourcentage d'infections dans le groupe placebo, qui était égal à 95 %.

0.7 / 0.74 = 95%.

Pfizer a donc pu affirmer que son injection d'ARNm Covid-19 est efficace à 95 %.

Il n'est pas nécessaire de préciser que ce calcul était extrêmement trompeur et qu'il ne mesurait que l'efficacité relative et non l'efficacité absolue. Il n'est pas non plus nécessaire d'expliquer que Pfizer a choisi d'ignorer des milliers d'autres infections suspectées au cours de l'essai en cours et de ne pas effectuer de test PCR pour confirmer l'infection, car cela aurait ramené l'efficacité en dessous du minimum requis de 50 % pour obtenir l'autorisation réglementaire.



La raison pour laquelle nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails est que l'on dit au grand public que le vaccin Pfizer Covid-19 est efficace à 95% grâce au calcul effectué ci-dessus. Le même calcul a également été utilisé sur la base de résultats individuels pour affirmer une efficacité du vaccin d'environ 70 % pour AstraZeneca, et d'environ 98 % pour Moderna.

Aujourd'hui, grâce à une multitude de données publiées par la nouvelle agence britannique de sécurité sanitaire, nous sommes en mesure d'utiliser le même calcul que celui qui a servi à calculer l'efficacité de 95 % du vaccin Pfizer, pour calculer l'efficacité réelle des vaccins contre la Covid-19.

Le tableau 3 du rapport de surveillance des vaccins de l'Agence britannique de sécurité sanitaire, publié le 11 novembre 2021, montre le nombre d'infections enregistrées par statut vaccinal entre la semaine 41 et la semaine 44 de 2021. Il indique également le taux de cas confirmés parmi les personnes entièrement vaccinées et les taux parmi les personnes non vaccinées pour 100 000 personnes.

Pour calculer l'efficacité de son vaccin, Pfizer disposait d'un nombre égal de personnes vaccinées et non vaccinées dans le cadre de l'essai clinique en cours. Pour calculer l'efficacité réelle, il suffit donc d'effectuer le même calcul en utilisant les taux pour 100 000 personnes fournis par l'Agence britannique de sécurité sanitaire, qui sont les suivants : - taux de cas confirmés pour 100 000 personnes.