Le directeur des maladies infectieuses du Massachusetts General Hospital de Harvard prédit l'inutilité de la 3ème dose pour Omicron et la fin de la pandémie. Nous pouvons tourner la page de la Covid (TrialSite News)

L'expert du Mass General prédit : Pas de boosters. Vie normale. Nous pouvons tourner la page de la Covid

Article originel : Mass General Expert Predicts: No Boosters. Normal Life. We Can Move on From Covid

Par Mary Beth Pfeiffer*

TrialSite News, 15.01.22

Le directeur des maladies infectieuses mondiales du Massachusetts General Hospital prédit ce qui était impensable il y a moins d'un mois : La fin de la pandémie. Le Dr Edward Ryan a fait des commentaires étonnants et encourageants sur le variant Omicron qui laissent espérer un retour à la normale. Parmi ceux-ci : Omicron rendra les boosters inutiles. Le virus de la Covid va rejoindre les rangs du "rhume". Et la dernière vague entrera bientôt en "mode nettoyage". "Nous menons la dernière guerre contre la COVID et devrions pivoter pour revenir à une vie normale", peut-on lire dans le résumé des commentaires du Dr Ryan. "Le printemps/été sera vraiment agréable !"

Le directeur des maladies mondiales du prestigieux Massachusetts General Hospital a récemment posé un diagnostic optimiste lors d'une conférence téléphonique avec ses collègues. Le Mass General (ci-dessus, à gauche, face à la rivière Charles à Boston, avec en arrière-plan la ligne d'horizon de la ville) est l'hôpital universitaire de la faculté de médecine de Harvard. Il a été classé premier hôpital des États-Unis par U.S. News & World Report et est en tête de tous les hôpitaux pour les recherches financées par les NIH. (Photo de Massgeneral.org)

Le Dr Ryan est professeur de médecine à la Harvard Medical School et professeur d'immunologie et de maladies infectieuses à la Harvard T.H. Chan School of Public Health. Il dirige également le Centre de médecine tropicale et géographique et le Travelers' Advice and Immunization Center, qui bénéficie du soutien des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Ses commentaires proviennent d'un résumé non daté (voir le texte intégral ci-dessous) d'une téléconférence avec Ryan qui a été partagé le week-end dernier entre les médecins et qui m'a été fourni. En réponse à une demande de commentaires, le Massachusetts General Hospital a publié une déclaration reconnaissant que les remarques du Dr Ryan avaient été partagées "à partir des notes personnelles d'un individu". "Ces notes manquent de contexte, de détails et de nuances", indique la déclaration, notant qu'elles ne reflètent pas "le rôle que les vaccins jouent dans l'atténuation des maladies graves ou des décès", ou qu'elles ne mentionnent pas que les personnes à risque doivent "continuer à prendre des précautions supplémentaires".

Il est significatif que la déclaration ne remette pas en cause l'exactitude du résumé de la conférence téléphonique, que j'avais transmis à la fois à Ryan et aux responsables des médias. Ryan n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Évaluant la situation dans la région de Boston, Ryan a déclaré que près de 100 % des cas étaient des Omicron. "Delta a presque complètement disparu de la Nouvelle-Angleterre", a-t-il ajouté, ce qui signifie qu'un variant plus mortelle a été remplacé par un variante beaucoup plus bénin. "Cette poussée atteindra son apogée [en Nouvelle-Angleterre] entre le 10 /1 et le 21/1, puis commencera une descente rapide de deux à quatre semaines", indique le résumé de l'appel. La déclaration la plus surprenante, et potentiellement controversée, des notes d'appel concerne la position de Ryan sur les boosters pour Omicron. "Nous n'aurons pas besoin d'un rappel pour Omicron parce qu'ils ne seront pas en mesure d'en développer un avant qu'il n'ait complètement disparu et nous allons tous l'avoir, ce qui nous donnera l'immunité dont nous avons besoin pour nous en sortir", indique le résumé. La déclaration sur les rappels est particulièrement surprenante au vu du soutien médical quasi universel en faveur des vaccinations et des rappels, y compris pour les enfants dès l'âge de cinq ans. Ryan a apaisé les craintes d'une augmentation des hospitalisations. "La plupart d'entre elles sont des admissions secondaires", indique le résumé, c'est-à-dire des personnes admises pour autre chose mais dont le test est positif pour Omicron. Le SRAS-CoV-2 sera transformé par Omicron, suggèrent les commentaires. "Le COVID rejoindra les 4 autres coronavirus que nous traitons et qui causent le rhume, les infections des voies respiratoires supérieures, le VRS, etc.", une référence au virus respiratoire syncytial, qui provoque généralement des maladies respiratoires bénignes. "Beaucoup de bonnes nouvelles", conclut le résumé.

Le Dr Edward Ryan, directeur des maladies infectieuses mondiales au Massachusetts General Hospital de Boston, classé troisième hôpital mondial par Newsweek, a déclaré à ses collègues qu'il pense qu'Omicron réduira bientôt la covid au rang de simple rhume. (Photo de Massgeneral.org)

Voici le texte intégral du relevé de la conversation avec le Dr Ryan : "Notes d'un appel plus tôt avec Edward Ryan MD, directeur du service international des maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital : 1. Près de 100% des cas positifs au MA sont Omicron. Le Delta a presque complètement disparu de la Nouvelle-Angleterre. 2. Cette poussée atteindra un pic entre le 10/1 et le 21/1, puis commencera une descente rapide de deux à quatre semaines. 3. Nous finirons avec un taux de positivité de 20-50%. 4. Février sera le mois du nettoyage, mars sera le mois du retour à la normale ! 5. Omicron vit dans le nez et les voies respiratoires supérieures, ce qui le rend si contagieux. Il n'est pas capable de se lier à vos poumons comme les autres variants. 6. L'augmentation du nombre d'hospitalisations doit être prise avec prudence car la plupart d'entre elles sont des admissions secondaires (c'est-à-dire des personnes venant pour une chirurgie, des os cassés, etc. qui sont testées pour la COVID). 7. Nous n'aurons pas besoin d'injection de rappel pour l'omicron parce qu'ils ne seraient pas capables d'en développer un avant qu'il ne disparaisse complètement et que nous allons tous l'avoir, ce qui nous donnera l'immunité dont nous avons besoin pour nous en sortir. 8. La COVID rejoindra les 4 autres coronavirus auxquels nous avons affaire et qui causent le rhume, les infections des voies respiratoires supérieures, le VRS, etc. Il deviendra une maladie pédiatrique touchant principalement les jeunes enfants sans immunité. 9. Environ 40 % des personnes infectées seront asymptomatiques. 10. Les tests rapides sont sensibles à 50-80% pour les personnes présentant des symptômes, mais seulement à 30-60% pour les personnes sans symptômes. 11. La recherche des contacts est inutile parce que nous allons tous l'attraper et qu'il n'y a aucun moyen de s'en occuper. 12. Nous menons la dernière guerre avec la COVID et devrions revenir à une vie normale, mais la société n'est pas encore prête pour cela. 13. Il n'est pas nécessaire de rester à la maison ou d'être un ermite à moins d'être immunodéprimé ou d'avoir 85 ans ou plus, mais il recommande de rester à l'écart des grands rassemblements pendant les six prochaines semaines. 14. Le printemps et l'été seront très agréables ! Beaucoup de bonnes nouvelles ! !!"

Voici la déclaration du Massachusetts General Hospital sur les commentaires du Dr Ryan : "Nous sommes conscients que des informations sur la COVID-19 circulent en ligne, reflétant manifestement les notes personnelles d'une personne ayant écouté une conférence d'Edward Ryan, MD, directeur des maladies infectieuses mondiales au MGH. Ces notes manquent de contexte, de détails et de nuances. Par exemple, le rôle que jouent les vaccins dans l'atténuation des maladies graves ou de la mort n'est pas mentionné, et les personnes souffrant d'affections comorbides doivent continuer à prendre des précautions supplémentaires pour minimiser la contraction de la COVID, quel que soit leur âge." * Les reportages de Mary Beth Pfeiffer et son dernier livre, LYME : The First Epidemic of Climate Change, l'ont amené à traiter de la covid-19. Les deux maladies ont été niées et mal gérées dans un système de santé corrompu. LYME vient de sortir en livre de poche.