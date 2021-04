Le geste vide de Biden : Les Houthis ne sont plus des "terroristes", mais la souffrance du Yémen ne fait que s'accroître (MintPress News)

Le geste vide de Biden : Les Houthis ne sont plus des "terroristes", mais la souffrance du Yémen ne fait que s'accroître.

Par Ahmed AbdulKareem*

Les groupes de défense des droits de l'homme ont averti que les niveaux de famine au Yémen sont maintenant parmi les plus élevés enregistrés depuis 2015, ce qui suggère que la souffrance dans le pays a en fait empiré sous l'administration Biden.

Photo d'archive | Un enfant souffrant de malnutrition est vu dans le service de traitement de la malnutrition de l'hôpital Al-Sabeen à Sanaa, au Yémen, le 24 novembre 2020. Mohammed Mohammed | Xinhua via Alamy.

En expliquant une décision très applaudie, le président Joe Biden a déclaré que la raison pour laquelle les États-Unis retiraient le mouvement Ansar Allah du Yémen de la liste des organisations terroristes étrangères était d'éviter d'exacerber la situation humanitaire dans ce pays déchiré par la guerre et de permettre à l'aide indispensable d'atteindre les résidents locaux. Pourtant, les images d'enfants aux côtes saillantes, au ventre gonflé et à la peau flasque, qui symbolisent la guerre depuis six ans, sont encore visibles dans tout le Yémen. Gharam Sha'ib, quatre ans, se tient devant un lit recouvert de draps bleus à l'hôpital rural de Hayden, dans le gouvernorat de Saada, au nord du pays. Elle a les os nus, les yeux obsédants grands ouverts et les contours de ses côtes sont clairement visibles à travers sa peau. La fillette mal nourrie est arrivée à l'hôpital cette semaine en provenance du village d'Al-Sumayk, dans l'ouest de Saada, une région très éloignée des vagues de famine qui ont déferlé sur le Yémen ces six dernières années. La mère de Gharam, qui cachait son visage fatigué et son corps émacié dans une volumineuse robe noire abaya et un hijab, a raconté son histoire à MintPress alors que son bras entourait le corps maigre de sa fille : "Il n'y a pas assez de nourriture, aucune organisation ou personne pour nous aider. C'est le billet de 50 000 YR (85 dollars étatsuniens) que nous avons reçu qui a sauvé mon enfant." La femme de l'agriculteur se bat pour nourrir ses enfants au milieu de la flambée des prix de la nourriture, du carburant et des médicaments. Elle dit que sa vie est devenue un enfer depuis le début de l'année. "Je suis maintenant âgée d'une trentaine d'années. Je n'ai jamais été confrontée à des circonstances pires que maintenant. Qu'avons-nous fait aux Etats-Unis et à l'Arabie saoudite pour mériter cela ! Je demande à Dieu de ne pas pardonner à celui qui a causé cela", dit-elle en pleurant. Gharam a eu de la chance, car elle a été découverte par un agent de santé, puis transportée à l'hôpital aux frais de l'administration, avec l'aide de Médecins sans frontières. Salah Radwan, le directeur du bureau de santé de Haydan, a déclaré à MintPress qu'en raison du blocus, la malnutrition est très répandue à Saada. "Il y a des centaines d'enfants dans le district qui souffrent de malnutrition sévère, mais qui ne peuvent pas arriver à l'hôpital à cause du coût élevé du transport", a-t-il dit.



Encore pire sous Biden Les symptômes de la malnutrition aiguë sévère - la forme la plus extrême et la plus dangereuse de sous-nutrition - comprennent des côtes saillantes et une peau lâche, avec une perte visible des tissus corporels. D'autres symptômes sont le gonflement des chevilles, des pieds et du ventre, car les vaisseaux sanguins laissent échapper du liquide sous la peau. Au cours des six années de guerre, des milliers d'enfants yéménites ont présenté ces symptômes. Mais depuis que Biden a promis de mettre fin à la guerre pour des raisons humanitaires lors de son arrivée au pouvoir en janvier, des scènes douloureuses de milliers d'enfants présentant des symptômes de malnutrition aiguë ont été enregistrées dans de nouvelles zones où aucun cas n'avait été recensé auparavant, et à un rythme plus élevé que même à l'époque de l'ancien président Donald Trump, selon les sources sanitaires locales du Yémen.

Gharam Sha`ib, quatre ans, est examiné à l'hôpital rural de Hayden, à Saada. Ali Shurgbai | MintPress

La même source a indiqué, dans une déclaration donnée à MintPress, que de nombreux districts des provinces de Saada, Amran, Hajjah, Hodeida, Aden et Lahj ont connu des bonds records dans le nombre d'enfants malnutris cette année, avec au moins 100 000 cas de malnutrition aiguë sévère au cours des seuls trois premiers mois de la présidence Biden. Ce chiffre représente une augmentation massive par rapport à la même période au début de la présidence Trump, où 5 000 cas ont été enregistrés. Cela est probablement dû au fait que le blocus s'est poursuivi sans relâche, selon les responsables. En fait, l'apport calorique quotidien moyen des Yéménites n'est que de 800 calories. C'est insuffisant même pour les petits enfants, ce qui entraîne une multitude de troubles liés à la malnutrition - scorbut, tuberculose, dysenterie, rachitisme, marasme, ainsi qu'une émaciation et un retard de croissance dans tout le Yémen. Les statistiques officielles attribuent près de 70 % des décès dans le pays à la famine causée par le blocus. La famine ouvre également une nouvelle fenêtre à la Covid-19, ce qui entraîne inévitablement des souffrances disproportionnées chez les personnes déjà affaiblies par la malnutrition et les maladies connexes. Le ministère de la santé de Sanaa a déclaré en mars que "plus de 2,6 millions d'enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë, et que 500 000 autres enfants sont menacés de malnutrition sévère en raison du blocus." Le ministère a confirmé que le blocus saoudien a provoqué une augmentation du taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans, qui atteint 300 par jour. Alors que plus de 8 000 femmes en meurent chaque année, 1,8 million de femmes souffrent de malnutrition et un autre million de complications dues aux effets du blocus.

Aucun soulagement de l'étranglement du blocus En février, quatre agences des Nations unies - dont l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'UNICEF (le Fonds des Nations unies pour l'enfance), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) - ont déclaré que près de 2,3 millions d'enfants de moins de cinq ans au Yémen devraient souffrir de malnutrition aiguë en 2021. Parmi eux, 400 000 devraient souffrir de cas si graves qu'ils pourraient entraîner la mort. Les groupes ont averti qu'il s'agissait des niveaux les plus élevés de malnutrition aiguë sévère enregistrés au Yémen depuis l'escalade du conflit en 2015. "C'est exactement ce qui se passe grâce au blocus soutenu par l'administration Biden", a déclaré, frustré, le Dr Ali Askar, directeur de l'hôpital rural de Haydan.

En mars 2015, lorsque la guerre a commencé, l'Arabie saoudite, soutenue par les États-Unis, a immédiatement pris des mesures pour étrangler l'approvisionnement du Yémen en matières premières et en denrées alimentaires. Aujourd'hui, armés d'une liste de 100 articles interdits, les navires de la marine saoudienne, soutenus par la marine étatsunienne, patrouillent toujours dans les mers autour du Yémen, interceptant et détenant des milliers de navires marchands transportant de la nourriture, du carburant et des engrais qui sont vitaux pour l'agriculture, sous prétexte de mettre fin à la contrebande d'armes dans le pays. Il arrive que les navires soient relâchés après des mois de détention, avec des marchandises endommagées. Le blocus naval en cours ne montre aucun signe d'assouplissement, malgré les récentes déclarations selon lesquelles les États-Unis cesseraient de soutenir la guerre et, avec elle, la souffrance de 30 millions de personnes dans ce pays déchiré par la guerre. Les restrictions imposées au Yémen ne visent pas seulement la mer ; l'espace aérien du pays est dominé par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui empêche des milliers de civils yéménites malades de chercher un traitement médical urgent en dehors du pays. Des milliers de patients blessés sont morts prématurément parce qu'ils n'ont pas pu se rendre à l'étranger pour se faire soigner. Une grande partie des équipements médicaux du Yémen, y compris dans les grandes villes, sont obsolètes et doivent être remplacés de toute urgence. En outre, le blocus presque total des expéditions commerciales de médicaments par l'aéroport, associé aux restrictions sur les importations par le port maritime de Hodeidah, a fait plus que doubler les prix, rendant les médicaments essentiels inabordables pour la plupart de la population.

Alors pourquoi ce blocus ? Mercredi, des centaines de travailleurs syndiqués sont descendus dans la rue devant le siège des Nations unies pour condamner le blocus, exigeant que les États-Unis et leurs alliés lèvent le blocus imposé à l'aéroport international de Sanaa et permettent aux navires transportant du carburant d'atteindre le pays, conformément au droit international. "J'ai besoin de me rendre à l'étranger pour le traitement de mes enfants", a déclaré Mutahir Ali Zamal, un Yéménite père de quatre enfants qui a participé à la manifestation. Ses enfants souffrent tous de xérodermie, une maladie de la peau causée par un manque d'hydratation. Le docteur Abdullah Thawabeh, directeur général de l'hôpital pour cancéreux de Sanaa, a déclaré que cette maladie avait entraîné un cancer de la peau chez les enfants en raison de la présence de produits chimiques présents dans les munitions interdites au niveau international.

Les fils de Mutahir Ali Zamal souffrent de xérodermie, une maladie causée par le manque d'eau potable et aggravée par la guerre. Ahmed AbdulKareem | MintPress

Il y a plusieurs mois, des avions de guerre saoudiens ont largué une bombe de fabrication étatsunienne près de leur maison à Kitaf, au nord de Saada, alors que les enfants jouaient à proximité. À la suite de cette frappe aérienne, de grandes taches brunâtres avec des mouchetures plus sombres ont commencé à apparaître sur leur visage, selon leur père. Le Dr Thawabeh a déclaré que l'hôpital ne peut pas traiter le cas car il manque de médicaments et d'équipements nécessaires en raison du blocus, ajoutant que les enfants doivent être évacués à l'étranger immédiatement. "Les Etats-Unis ont déclaré qu'ils avaient retiré les Houthis de sa liste de terroristes pour nous. Si c'était vrai, pourquoi la nourriture, le carburant et les médicaments n'ont-ils pas été autorisés à nous parvenir ?" a-t-il demandé. Le PDG de la Yemen Petroleum Company (YPC), Ammar Al-Adrai, a déclaré à MintPress qu'au moins 10 pétroliers ont été retenus. Selon Al-Adrai, les pétroliers ont été retenus malgré les contrôles, les autorisations et les permis délivrés par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite et les Nations Unies. Il confirme que les navires sont chargés de dérivés du pétrole nécessaires pour faire fonctionner les générateurs des hôpitaux, des stations de pompage d'eau et des stations d'épuration.



* Ahmed AbdulKareem est un journaliste yéménite basé à Sanaa. Il couvre la guerre au Yémen pour MintPress News ainsi que pour les médias yéménites locaux.