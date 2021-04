Le grand mensonge : comment la COVID-19 est devenue une opération de désinformation enveloppée dans un virus (Substack)

Le grand mensonge : comment la COVID-19 est devenue une opération de désinformation enveloppée dans un virus.

Article originel : The Big Lie: How COVID-19 became a disinformation operation wrapped in a virus

Par Jordan Schnachtel

Substack.com, 2.04.21



Le Parti communiste chinois (PCC) a réussi la plus grande tromperie de l'histoire moderne.

Au tournant de l'année 2020, le nouveau coronavirus originaire de Wuhan, en Chine, s'est rapidement imposé sur la scène de l'information mondiale, et ce n'est pas parce que les gens se sont soudainement intéressés aux maladies respiratoires. Ce n'est pas parce que les gens se sont soudainement intéressés aux maladies respiratoires, mais parce que des photos et des vidéos époustouflantes et horrifiantes ont été diffusées à partir de Wuhan. Ce que nous voyions à travers l'objectif des médias sociaux semblait être un fléau semblable à Ebola, quelque chose de si horrible qu'il semblait avoir sa place dans un scénario hollywoodien. Les vidéos et les photos ultra virales montraient souvent des citoyens en tenue de ville, qui semblaient vaquer à leurs occupations, quand soudain, ils étaient filmés en train de tomber comme des mouches. C'était "comme Walking Dead" dans la façon dont le virus était censé frapper ses victimes, soudainement et sans remords.

Une photo en particulier, que The Guardian a décrite comme l'image qui "capture la crise du coronavirus de Wuhan", a pris le monde d'assaut.

Twitter pour @guardianThe Guardian @guardian Un homme gît mort dans la rue : l'image qui capture la crise du coronavirus de Wuhan "Ces jours-ci, beaucoup sont morts", dit un passant alors que l'image montre des travailleurs en combinaisons et masques de protection emportant le corps theguardian.com

31 janvier 2020

De The Guardian : "C'est une image qui capture la réalité effrayante de l'épidémie de coronavirus dans la ville chinoise de Wuhan : un homme aux cheveux gris portant un masque facial gît mort sur le trottoir, un sac à provisions en plastique dans une main, alors que la police et le personnel médical en combinaisons et masques de protection complets se préparent à l'emmener." Le photographe de l'AFP qui a pris la fameuse photo "n'a pas pu déterminer comment l'homme, qui semblait âgé d'une soixantaine d'années, était mort", selon l'article. La photo de cet homme bien habillé, qui semblait vaquer à ses occupations habituelles lorsqu'il est soudainement tombé raide mort dans la rue, n'est que l'une des nombreuses images et vidéos provenant de Chine et présentant le récit d'un virus si mortel qu'il frappe ses victimes sans avertissement. Twitter de @caijinglengyan财经冷眼 @caijinglengyan

Les images d'un patient atteint de pneumonie à Wuhan tombant sur le sol sous une caméra de surveillance sont comme un mal moyen, un mort-vivant, et la ville de Wuhan de 11 millions d'habitants après avoir été bloquée peut se transformer en une ville zombie ! terreur ! Image 23 janvier 2020

Les journaux du monde entier se sont emparés du récit des "morts dans les rues" et de "zombieland". Des photos et des vidéos de personnes s'effondrant dans les rues ont continué à émerger via Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Quel est le point commun entre ces sites ? Eh bien, ils sont bloqués ou restent pratiquement inutilisés en Chine. Peu après, les autorités chinoises ont annoncé un confinement généralisé pour tenter de "stopper le virus." Quelques mois plus tard, Pékin a annoncé qu'elle avait réussi à stopper net le virus, mais uniquement grâce à des mesures de répression brutales prises pour "arrêter la propagation". Le message du Parti communiste chinois était clair comme de l'eau de roche : les pays du monde entier devaient se verrouiller immédiatement et indéfiniment pour tenter d'empêcher ce fléau supposé mortel d'infecter la population de leur pays. La tactique de la peur a fonctionné. Dans un état de panique totale, l'écrasante majorité du monde a suivi les "conseils" du PCC sur la façon de gérer le virus, que j'ai documentés dans mon article intitulé "L'histoire de l'origine des confinements de la COVID-19".

Twitter de @MichaelPSengerMPS @MichaelPSenger

1/5 Cet article du @nytimes par @paulmozur est une preuve irréfutable de la genèse des mesures de confinement du coronavirus. Selon l'article, le PCC a lancé une campagne massive sur les médias sociaux en ITALIE pour faire connaître ses mesures de confinement du coronavirus au début du mois de mars. Derrière la campagne Twitter de la Chine, un chœur de soutien obscur. Des nébuleuses de comptes amplifient le nouveau message audacieux de Pékin alors que le pays tente de façonner le récit mondial sur le coronavirus et bien d'autres choses. nytimes.com

11 juin 2020

Revenons maintenant au phénomène "Zombieland". Outre le fait que la situation de "zombieland" n'a été observée dans aucun autre pays, l'idée qu'une personne infectée par la COVID-19 puisse se promener à un moment donné, apparemment en parfaite santé et sans aucun symptôme, et puis soudainement, sans préavis, s'effondrer au sol, n'est soutenue par aucune des données sur le virus. Si l'on se reporte au mois de janvier, rien de ce qui a été dit à Wuhan sur les "morts-vivants" ne semble avoir de sens. Même les personnes les plus vulnérables présentent des symptômes qui diminuent progressivement et s'aggravent avec le temps, avant de mourir. Nous avons maintenant eu plus d'un an pour étudier le processus de progression de la COVID-19. Les images qui sont sorties de Wuhan ne sont pas du tout représentatives de la manière dont ce nouveau coronavirus affecte les êtres humains infectés.

Plus d'un an s'est écoulé depuis l'épidémie signalée à Wuhan, et cette "épidémie" ne s'est jamais manifestée de manière similaire ailleurs dans le monde. Il n'y a qu'une seule explication raisonnable à cela : le gouvernement chinois nous a fait un canular, et son opération de désinformation se poursuit à ce jour. La COVID-19 doit être comprise comme une opération de désinformation classique de style soviétique. Lors de ses précédentes campagnes de désinformation, le Parti communiste chinois s'est longtemps inspiré du manuel de jeu soviétique pour mettre en œuvre ses propres pratiques trompeuses. Ce graphique du New York Times résume avec précision les principaux ingrédients du manuel de style soviétique qui font le succès d'une campagne de désinformation :

Si vous décomposez les tactiques de l'opération de désinformation de la COVID-19, il est facile de combler les lacunes et de montrer comment ce style s'applique à l'opération COVID-19 du PCC. 1) Les "failles" dans notre société et notre politique sont nombreuses, et l'Occident continue d'abandonner la pensée indépendante pour obéir totalement à une classe dirigeante corrompue.

2) Le "grand mensonge" est l'idée que la COVID-19 est une menace très mortelle et qu'il faut prendre des mesures dramatiques, sous forme d'autodestruction de la société, pour "arrêter la propagation". Les données recueillies dans plus de 100 pays prouvent le contraire.

3) Le grand mensonge est plus facile à réaliser s'il comporte une part de vérité. C'était un élément essentiel de l'opération. Ici, le noyau de vérité est le virus lui-même, qui provoque une maladie respiratoire semblable à la grippe saisonnière et dont le taux de mortalité est estimé entre 0,1 et 0,15 %.

4) La Chine dissimule son jeu en continuant à tromper le monde sur les origines du virus et, surtout, sur les origines de sa campagne de propagande délibérée qui a provoqué une panique mondiale. Malheureusement, il n'y a eu aucune enquête gouvernementale sur ce qui s'est exactement passé à Wuhan.

5) Il y a d'innombrables idiots utiles dans cette histoire, à savoir presque tous les chefs d'État occidentaux, ainsi qu'une catégorie de pseudo-scientifiques connus sous le nom d'"experts en santé publique", qui ont profité de cette époque pour accumuler gloire, fortune et pouvoir. Ces idiots utiles ont déployé les récits de la Chine pour diverses raisons, dont aucune n'était soutenue par une réelle justification scientifique.

6) Étant donné que l'Occident a largement adhéré à la Corona Mania, la Chine n'a même pas besoin de nier complètement son rôle dans la promulgation de cette folie. La Chine est sûrement amusée par les chasses aux oies sauvages menées de loin pour tenter de trouver un patient zéro dans certains laboratoires de Wuhan, mais c'est plus une distraction qu'autre chose. Il est d'une importance vitale que les gouvernements occidentaux consacrent des ressources à l'investigation des origines de l'opération de désinformation. C'est infiniment plus important que de trouver un patient zéro.

7) Le jeu à long terme se déroule déjà. La Chine est sortie économiquement indemne de la Corona Mania, alors que l'Occident est entièrement épuisé par les blocages et autres mesures autodestructrices. La Chine est ouverte et prospère, sans aucun déploiement de vaccins, depuis plus d'un an, alors que l'Occident est toujours inondé par la folie du confinement. En fin de compte, la Chine a lancé la troisième guerre mondiale sous la forme du coronavirus, et a gagné la guerre sans tirer un seul coup de feu.

La COVID-19 ne doit pas être comprise comme une maladie, mais comme rien de plus qu'une opération de désinformation chinoise présentée sous la forme d'un virus.