Le grand récit de Klaus : Enfermer la plèbe dans la caverne de Platon du XXIe siècle (Off Guardian)

Le grand récit de Klaus : Enfermer la plèbe dans la caverne de Platon du XXIe siècle Article originel : Klaus’ Great Narrative: Locking the Plebs in the 21st Century Plato’s Cave Par Matthew Ehret* Off Guardian, 7.12.21

Si vous aviez l'impression que votre monde était en train de devenir un cliché de film dystopique, ne vous sentez pas mal. Il semble qu'au moins certains des méchants soient d'accord avec vous.



Mécontents des histoires, des scénarios et des récits insatisfaisants qui façonnent notre zeitgeist désorganisé, Klaus Schwab et d'autres maîtres du donjon effrayants qui tentent de gérer le monde post-covid ont appelé à un "nouveau récit" pour façonner notre 21e siècle et au-delà.



Schwab a décrit l'initiative "Great Narrative" du Forum économique mondial, annoncée le 11 novembre, comme un

"effort collaboratif des plus grands penseurs du monde pour façonner des perspectives à plus long terme et co-créer un récit qui puisse aider à guider la création d'une vision plus résiliente, inclusive et durable de notre avenir collectif".



Il ne fait aucun doute que ce nouveau projet fait froid dans le dos, mais peut-il fonctionner ? A-t-il un quelconque fondement dans la réalité ou le grand sacerdoce oligarchique qui gère ce spectacle de merde est-il intoxiqué par ses propres récits et complètement incapable de voir les graines d'autodestruction qu'il a créées pour lui-même ?

Examinons cette question un peu plus en détail.

Aussi loin que nous puissions remonter dans le temps, l'histoire enregistrée montre des mythes et des histoires qui façonnent l'expérience subjective de chaque culture en essayant de donner un sens au monde objectif et aux nombreux défis ténus qui se dressent sur notre chemin.



Récits de structure profonde

Une période glaciaire prend fin et le niveau de la mer s'élève de plusieurs centaines de mètres, noyant des millions de personnes et anéantissant les villes côtières. En conséquence, des mythes d'inondation apparaissent dans diverses cultures du monde.

Les feux du ciel reflètent les terribles astéroïdes qui frappent la terre, ravageant les écosystèmes et provoquant peut-être même du volcanisme et de vastes anomalies météorologiques. En conséquence, de plus en plus de mythes sont créés, mettant en scène des héros, des méchants, des anges et des dieux qui punissent les pécheurs et récompensent ceux qui sont vertueux.

Tout au long de l'histoire, d'innombrables histoires ont été créées par des chamans, des prêtres et des poètes qui ont tenté de donner un sens à des événements traumatisants provoqués par la nature ou des stratégies géopolitiques. Certains récits classiques peuvent même avoir exposé des maux géopolitiques sous le terrain plus sûr de la fiction lorsque les vérités littérales étaient impossibles.

Un exemple de ce dernier cas peut être trouvé dans les dieux de l'Olympe des histoires d'Homère qui étaient, selon toute vraisemblance, représentatifs de familles oligarchiques réelles qui manipulaient des guerres sans fin et exploitaient la folie et la corruption de leurs pièces d'échecs choisies sur le Grand Jeu de la Grèce antique.

Ces histoires font partie de la condition humaine et sont, pour la plupart, parfaitement naturelles.

Cependant, dans notre ère séculaire soi-disant éclairée, ces formes de mythes sont rejetées comme des pratiques insensées d'une époque plus simple et non scientifique.

La science nous a appris à croire en la logique. Pas à la foi en Dieu ou à la santé de nos âmes immatérielles.

Les mythes médiévaux de monstres marins et de terres plates au-delà desquelles les voyageurs sans méfiance rencontraient un terrible destin ont été remplacés par un nouvel ensemble de récits au cours de la période des Lumières. Au cours de cette période, la logique pure et l'empirisme ont été placés sur les nouveaux autels où se tenait autrefois la religion et on nous a dit d'adorer de nouvelles divinités portant des noms tels que Kant, Locke, Hegel, Bacon et Newton. Lorsque Nietzsche a proclamé que Dieu était mort, c'est le courant de penseurs qui l'a soi-disant tué.

Le poète indien Rabindranath Tagore faisait référence à ceux qui souffrent de cette maladie de la logique métastasée en disant :

"Un esprit tout en logique est comme un couteau tout en lame. Il fait saigner la main qui l'utilise".



Lorsque les fondements de la logique des Lumières ont commencé à s'effondrer sous la pression de la réalité il y a plus d'un siècle, de nouveaux récits prenant la forme du modèle standard de la mécanique quantique ont commencé à enseigner à l'homme moderne que ce qui semble être vivant n'est en vérité que composé d'atomes non vivants et d'interactions chimiques... et que ce qui semble être une forme ordonnée fonctionnant avec un but n'est que le mouvement stochastique d'atomes dépourvus de but, de beauté ou même de vérité objective.

On nous a dit que tout cela ne tenait que par un mélange de chance (probabilité statistique) et de quatre forces fondamentales créées il y a 13,7 milliards d'années.

Tout comportement dans la vie humaine ou dans la nature était ainsi expliqué par les modèles darwiniens de survie du plus apte et de mutations aléatoires. La montée des monstruosités modernes comme l'eugénisme et le néo-malthusianisme sont les enfants malades de ces hypothèses macabres.

Plus nous fouillons derrière l'impressionnant vernis de ces récits populaires, plus nous découvrons que les mythes inventés par les grands prêtres des temps modernes au nom d'intérêts politiques ont non seulement perduré jusqu'à nos jours, mais ont continuellement adopté de nouveaux costumes pour s'adapter à notre monde en mutation.