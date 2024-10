Le Hamas, Israël et le brouillard du 7 octobre : ce que nous savons maintenant (MintPress News)

Le Hamas, Israël et le brouillard du 7 octobre : ce que nous savons maintenant

Article originel : Hamas, Israel, and the Fog of October 7: What We Know Now

Par Robert Inlakesh*

MintPress News, 27.09.24

Photo de reportage | Illustration par MintPress News | Photo par AP

Un an s’est écoulé depuis l’attaque du 7 octobre, menée par les brigades al-Qassam du Hamas. Il existe deux versions diamétralement opposées de cette journée : le récit israélien et ce que les preuves suggèrent. Le 7 octobre, à 6 h 30, les brigades Qassam, la branche armée du Hamas, ont lancé un assaut militaire visant des positions militaires israéliennes, des kibboutzim et des zones environnantes. Selon un rapport de 16 pages publié par le groupe, intitulé « Notre récit », leur mission déclarée était d’attaquer les positions militaires israéliennes et de saisir des prisonniers en échange de milliers de Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes. Le rapport reconnaît également certaines « fautes » dans leurs actions. Le récit d’Israël affirme qu’une attaque terroriste non provoquée a été lancée contre eux, ciblant délibérément des civils, y compris des allégations de décapitation, de brûlage et de mutilation de bébés, ainsi qu’une campagne de viol collectif prémédité. La vice-présidente étatsunienne Kamala Harris a décrit les événements comme « la pire atrocité contre le peuple juif depuis l’Holocauste ».

Le bilan du nombre de morts Le 7 octobre, on a rapidement rapporté qu’au moins 413 Palestiniens avaient été tués dans des frappes aériennes israéliennes à travers la bande de Gaza. Cependant, le nombre de morts en Israël a fait l’objet de plusieurs révisions avant qu’un chiffre précis ne soit établi. Initialement, le gouvernement israélien a déclaré que 1400 Israéliens avaient été tués. Le 10 novembre 2023, ce nombre a été révisé à « environ 1 200 », les responsables attribuant la différence aux difficultés de différenciation entre les corps israéliens et palestiniens en raison des graves brûlures.

Le bilan final des attaques israéliennes du 7 octobre est de 1139 morts, dont 815 civils et 324 soldats, policiers ou agents de sécurité. Cela suggère un ratio civil-combattant d’environ 3,5:1, en supposant que tous les décès ont été causés par des attaquants palestiniens. Les autres ventilations statistiques acceptées font état de 695 morts de civils et 373 combattants, ainsi que de 71 étrangers. Cela met en lumière le débat en cours sur la question de savoir qui devrait être classé comme civil, car de nombreux soldats et combattants formés ont pris les armes pendant l’attaque, ce qui a fait passer leur statut de civils à celui de combattants. Selon un article du 25 mars pour Newsweek de John Spencer, président des études sur la guerre urbaine au Modern War Institute (MWI) à West Point, « Israël a créé une nouvelle norme pour la guerre urbaine » dans sa guerre contre Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a cité plus tard l’article de Spencer lors de son discours au Congrès des États-Unis en juillet. L’argument de Spencer est erroné, car il s’appuie sur les affirmations israéliennes de ratio qui ne tiennent pas debout lorsqu’on examine le nombre officiel de morts à Gaza, en particulier quand on compte les femmes et les enfants tués. Spencer fait référence à la bataille de Mossoul en Irak en 2016-2017 pour justifier ce qu’il considère comme un ratio civil-combattant acceptable dans les guerres étatsuniennes, soulignant un ratio 4:1 où 10 000 civils ont été tués pour 2 000 combattants de l’EI.

En utilisant cette logique militaire et en supposant que le Hamas était responsable de chaque mort israélienne le 7 octobre, il a atteint un taux de mortalité plus favorable pour les civils par rapport aux combattants que celui des États-Unis à Mossoul. Notamment, cela a été réalisé sans l’utilisation d’armes de précision modernes. Bien que cette comparaison puisse dévier du point central et ne soit pas une façon appropriée d’évaluer les événements entre Gaza et Israël, il est crucial de comprendre la logique derrière le récit israélien du 7 octobre et ce qu’il continue à justifier aujourd’hui.

Qui a tué qui? L’attaque du 7 octobre a commencé par la rupture de la barrière de séparation entre la bande de Gaza et Israël, alors que des roquettes étaient lancées pour couvrir les combattants du Hamas utilisant des parapentes. Les drones suicide visaient également des équipements de surveillance de l’armée israélienne et des tours automatiques de mitrailleuses. L’attaque, que le Hamas a appelée opération Inondation d’Al-Aqsa, visait initialement une série de bases militaires, des avant-postes et des soldats israéliens stationnés au passage frontalier d’Erez/Beit Hanoun. Cependant, il a également frappé les kibbutzim israéliens, ou communautés de colons, situés autour de la périphérie de Gaza. Plusieurs autres sites civils ont également été attaqués, notamment le festival de musique Nova, où des centaines de personnes auraient été tuées. Selon le récit israélien, le Hamas a délibérément ciblé le festival. Ce récit a été repris dans un récent documentaire de la BBC intitulé We Will Dance Again, qui s’aligne sur la version des événements d’Israël. Le réalisateur du documentaire, Yariv Mozer, a commenté l’attaque du Festival Nova, renforçant cette interprétation. Un mouvement fondamentaliste brutal [le Hamas] cherche obsessionnellement à détruire les valeurs de la société occidentale. Ces jeunes étaient à un festival de musique célébrant la vie, l’amour et la paix : très naïfs et libres d’esprit. Et ils ont fait face aux gens les plus horribles, qui apprécient la mort. » avant que n’importe quel coup de feu ait été entendu. En outre, le rapport indiquait qu’un hélicoptère militaire israélien avait ouvert le feu, entraînant la mort de certains participants au festival.

Cependant, dès novembre, la police israélienne a conclu que le Hamas n’avait pas initialement prévu de prendre pour cible le festival de Nova, son objectif premier étant un kibboutz voisin, Réim. La chaîne israélienne 12 a publié les résultats du premier rapport, qui comprenait des informations tirées de documents et d’interrogatoires du Hamas. Selon ces sources, les combattants du Hamas n’ont pris connaissance de la fête qu’au cours de l’opération et sont entrés dans le parc par une route voisine. Selon un rapport publié par Haaretz, l’analyse de la police a révélé que la plupart des fêtards avaient fui le festival de Nova environ une demi-heure avant qu’on entende les coups de feu. En outre, le rapport indiquait qu’un hélicoptère militaire israélien avait ouvert le feu, entraînant la mort de certains participants au festival.

Un rapport des Nations Unies sur les droits de la personne, publié le 12 juin, a confirmé « la présence d’au moins huit hélicoptères d’attaque à divers endroits » et a indiqué qu’il était au courant des rapports selon lesquels ces hélicoptères auraient été utilisés pour attaquer des véhicules civils sur le site du festival. Le rapport indique également : La Commission a constaté que les autorités israéliennes ont donné la priorité à l’identification des victimes, en avertissant les familles et en autorisant l’inhumation plutôt qu’une enquête médico-légale, ce qui a fait que les preuves de crimes, notamment sexuels, n’ont pas été recueillies ni conservées. Le Conseil note également la perte de preuves potentielles en raison d’une formation insuffisante des premiers intervenants.

Une enquête publiée dans Yediot Aharonot en janvier a conclu qu’au moins 70 véhicules ont été détruits par des tirs de chars, de drones ou d’hélicoptères israéliens, à la suite d’ordres du commandement militaire israélien supérieur pour empêcher la capture d’otages « à tout prix ». En décembre 2023, des images ont été révélées montrant un char israélien tirant sur une maison civile au kibboutz Be’eri. Il a été confirmé plus tard que les forces israéliennes étaient responsables de la mort de 13 civils israéliens dans cet incident, ce qui confirme encore davantage ces révélations. Plusieurs vidéos montrent des combattants du Hamas s’engageant dans des actions violentes dans les zones civiles, notamment des tirs aveugles, tuant des non-combattants et lançant des grenades dans des abris. Ces éléments de preuve mettent en évidence des cas de violence, mais ils ne prouvent pas de façon concluante que ces actions faisaient partie d’une stratégie plus large et préméditée. Il n’y a toujours pas de preuve définitive quant à l’étendue complète des responsabilités pour la majorité des morts de civils qui se sont produites le 7 octobre.



Un autre élément important à considérer est que le Hamas n’était pas le seul groupe impliqué dans la brèche de la barrière de séparation de Gaza le 7 octobre. Au moins cinq groupes de résistance palestiniens auraient suivi, ciblant les sites et les colonies militaires israéliennes. On estime que plus de 4000 personnes ont franchi la clôture ce jour-là. Bien que le Hamas ait mené la mission, on ne sait pas encore combien de morts israéliennes ont été causées par les combattants de ces autres groupes armés.

Un événement « Hannibal de masse »? Malgré les questions soulevées par des médias tels que The Cradle et les articles d’investigation publiés par Mondoweiss, l’Intifada électronique, et The Grayzone — qui a fait allusion à la fameuse directive Hannibal d’Israël comme facteur potentiel — ce travail a été largement rejeté et étiqueté comme des théories du complot. Il est important de noter que la directive Hannibal, un ordre militaire israélien controversé visant à empêcher la capture de soldats — même si cela signifie les tuer —, a été reconnue par le colonel de l’armée de l’air israélienne Nof Erez en décembre 2023. Il a parlé du 7 octobre comme d’un « événement de masse Hannibal ». Cependant, l’acceptation généralisée de la mise en œuvre par Israël de la directive Hannibal ce jour-là est seulement venue après qu’Haaretz ait publié un article détaillé le 7 juillet. L’article explosif d'Haaretz, citant des sources de l’armée, a été publié juste avant les résultats d’une enquête militaire israélienne interne sur les événements du 7 octobre. L’enquête a confirmé que la Directive Hannibal avait été déclenchée ce jour-là. Il contenait toutefois plusieurs incohérences, notamment une affirmation selon laquelle les tirs de chars israéliens n’ont tué aucun civil au kibboutz Be’eri. Cette affirmation a été démentie par la suite par des témoignages, des analyses judiciaires et des preuves vidéos, ce qui met en doute la crédibilité de l’enquête et soulève des préoccupations quant à la responsabilité au sein des forces israéliennes. Une enquête récente menée par ABC News a compilé toutes les informations pertinentes provenant de sources israéliennes concernant l’utilisation par Israël de la directive Hannibal. Le rapport dissipe les doutes quant à la mise en œuvre de la directive sur une grande échelle, ce qui prouve clairement qu’elle a joué un rôle important dans les événements du 7 octobre

40 bébés décapités Les médias israéliens, les responsables gouvernementaux et leurs homologues occidentaux ont répété à plusieurs reprises des allégations non vérifiées sur les événements du 7 octobre. Ces allégations comprenaient la décapitation de 40 bébés, des bébés pendus à des lignes de vêtements, et une femme enceinte dont le bébé aurait été coupé de son utérus. Bon nombre de ces histoires ont été initialement promues par l’agence de sauvetage ZAKA, qui a fait face à ses propres controverses, y compris des allégations de corruption. L’organisation a été fondée par Yehuda Meshi-Zahav, qui est accusé de crimes graves. Selon des rapports confirmés, un bébé est mort tragiquement le 7 octobre, tué par une balle dans un feu croisé. Les autres allégations concernant les bébés ont été démenties. Lors de son discours du 7 octobre au Congrès étatsunien, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté un nouveau récit sur le 7 octobre. Il a affirmé que deux enfants se cachaient dans une cave pour être ensuite assassinés par des combattants du Hamas. Cependant, aucun dossier ou preuve ne corrobore cette affirmation et aucun enfant correspondant à la description n’a été signalé. Il y a également eu des allégations d’une campagne de viols collectifs menée par le Hamas le 7 octobre, qui ont été présentées dans des documentaires comme Screams Before Silence de Sheryl Sandberg. Le documentaire présente des bandes d’interrogatoires du Shin Bet comme preuve de ces allégations. Cependant, des enquêtes sérieuses ont rejeté ces enregistrements, car ils auraient été enregistrés dans des conditions de torture, ce qui en fait des sources de preuves peu fiables.

Malgré les rapports généralisés des principaux médias occidentaux selon lesquels des viols de masse ont eu lieu le 7 octobre, la police israélienne n’a pas été en mesure de vérifier l’un quelconque des incidents allégués. Il n’existe actuellement aucune preuve médico-légale, aucune intention documentée, aucune victime identifiée ni aucun témoin crédible appuyant ces allégations. La plus grande enquête sur les allégations de viol du Hamas, publiée par le New York Times, est devenue controversée lorsque la famille d’une femme citée comme cas central dans l’histoire a publiquement réfuté les allégations. L’article est rapidement devenu le sujet d’un scandale, ce qui a fait douter de la validité des allégations. Saluée par les médias, une avocate israélienne du nom de Cochav Elkayam-Levy a mis en place ce qu’elle appelait une « commission civile » pour enquêter sur la campagne de viol du Hamas. Pourtant, malgré toute la presse positive, elle a été plus tard exposée pour avoir partagé d’innombrables histoires de faux viol et avoir sollicité des millions de dollars pour une commission dont elle était la seule membre. Cela a amené un certain nombre de responsables du gouvernement israélien à prendre publiquement leurs distances avec elle et à l’accuser de « recherches inexactes ».

À la demande du gouvernement israélien, le représentant spécial des Nations Unies, Pramila Patten, a entrepris une mission de huit jours pour recueillir des preuves de violences sexuelles présumées commises le 7 octobre. Cette opération a abouti à un rapport résumant les constatations. Bien que les neuf experts des Nations Unies qui ont participé au voyage n’aient pas de mandat d’enquête officiel, ils ont publié certaines observations clés de leur visite. Le rapport de l’ONU conclut que les Israéliens ont été « soumis à diverses formes de violence sexuelle liée au conflit », mais il ne fournit pas de conclusions définitives. Il a plutôt déclaré que de tels incidents étaient possibles. Notamment, le rapport a démenti deux allégations précises en les qualifiant d’« infondées ». Une femme aurait été trouvée séparée de sa famille avec son pantalon baissé. L’enquête a établi qu’un escadron de démineurs avait modifié la scène du crime et que les corps avaient été déplacés, ce qui a fait naître une incertitude quant aux détails de l’incident allégué.

Ce que disent les preuves L’attaque du 7 octobre menée par le Hamas demeure l’un des événements les plus politisés de l’histoire récente, et ses détails ont été utilisés pour justifier la violence continue à Gaza. Les faits entourant l’incident sont encore en débat, et divers récits continuent de tordre les détails de ce qui s’est passé ce jour-là. Ce qui est clair, c’est que le Hamas a lancé une campagne militaire coordonnée le 7 octobre, avec la participation d’au moins cinq autres groupes de résistance palestiniens. L’attaque visait des positions militaires et des zones de peuplement israéliennes avec pour objectif déclaré d’attaquer le commandement du sud d’Israël et de capturer des individus à échanger contre des détenus palestiniens. Au cours de ces opérations, des combats intenses ont eu lieu et de nombreuses violations du droit international ont probablement été commises. De nombreuses allégations extrêmes concernant le 7 octobre, comme celles qui concernent les bébés et les femmes décapitées, ont été dissoutes. Des cas de meurtres avec des armes légères ont été constatés, et l’invocation par Israël de la directive Hannibal a entraîné la mort de civils. Bien qu’il soit difficile de déterminer combien ont été tués par les forces israéliennes comparativement aux groupes palestiniens, l’ampleur des destructions suggère qu’Israël était responsable d’une partie importante des victimes. Les allégations de violence sexuelle du 7 octobre demeurent non prouvées. Bien que des cas individuels puissent avoir été enregistrés, aucune preuve ne soutient les allégations d’une campagne de viols de masse orchestrée. Les enquêtes n’ont confirmé aucun cas précis, mais suggèrent que de tels crimes auraient pu avoir lieu.

Bien que le tableau d’ensemble du 7 octobre soit devenu plus clair, une enquête indépendante est nécessaire pour comprendre pleinement les événements. Israël a bloqué une telle enquête et détruit les preuves, craignant probablement de révéler des vérités gênantes qui pourraient miner le peu de soutien public qui reste pour ses opérations militaires en cours à Gaza, en Cisjordanie et au Liban.