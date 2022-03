Ukraine. Le Jt de 20h de France 2 fait un gentil reportage sur le groupe d'extrême droite "Secteur Droit" que Poutine qualifie de "néonazi"

Le Secteur Droit est suspecté d’être derrière le massacre d’Odessa (dans lequel plus de 40 personnes sont mortes dans l’incendie de la maison des syndicats), le 2 mai 2014.

[Lire : - WSWS, 6 mai 2014 Après le massacre fasciste à Odessa, le régime fantoche pro-américain de Kiev intensifie la violence]. En mars 2014, après le coup d’État de Maidan, Secteur Droit devient alors un parti politique, et en octobre 2014, Iaroch devient député de la Rada. L’ancien chef du mouvement néo-nazi Secteur Droit, et chef actuel de l’armée des volontaires ukrainiens, Dmitro Iaroch, a été nommé conseiller du commandant en chef de l’armée ukrainienne en novembre 2021. Dmytro Yarosh se dit adepte de Stepan Bandera, un leader nationaliste qui a combattu la domination polonaise et soviétique dans les années 1930 et 1940. D'abord au côté des nazis durant la seconde guerre mondiale, il est considéré en Russie et en Ukraine orientale comme un collaborateur nazi. Il fut responsable de nombreux massacres après la seconde guerre mondiale avec ses troupes en Ukraine. [Lire: Comment des milices néo-fascistes et néo-nazies armées avec la bienveillance des USA ont gagné du terrain en Ukraine ces dernières années par le cinéaste Oliver Stone et les journalistes Paul Moreira et Anne-Laure Bonnel (Vidéos)].

Voici comment la chaîne d'Etat France 2 a présenté ce groupuscule néonazi dans le Jt de 20h du 10.03.22 actuellement infiltré au coeur du pouvoir et de l'armée. L'extrême droite est-elle honorable lorsqu'elle combat avec l'OTAN contre les méchants russes ? Une dangereuse banalisation médiatique dont on n'a pas fini de mesurer l'impact sur les conscicences européennes et la banalisation du mal.



20h15. Déclaration de la présentatrice du Jt : "Depuis le début de l'offensive russe, Vladimir Poutine dénonce les néonazis d'Ukraine qui prépareraient un génocide. Il existe dans l'ouest de l'Ukraine des nationalistes armées. Il s'agit d'un groupe para-militaire d'extrême droite baptisé Secteur droit. A Lviv, il recrute et forme des civils. Voyez cette enquête de notre envoyé spécial...



Extrait du mini-reportage :

"...Secteur droit c'est le nom de ce groupe para-militaire d'extrême droite. Ils refusent d'être qualifiés de néonazis comme Vladimir Poutine a pu le faire. Nous ne sommes pas nazis, nous sommes nationalistes et notre ennemi c'est la Russie depuis plus de 300 ans..."

Il s'ensuit des témoignages de civils à charge contre la Russie. Ils sont entraînés par ce groupe d'extrême droite puis des images de la formation accélérée dont bénéficie les recrues sont diffusées.



Bien sûr aucune allusion dans ce mini-reportage sur leur idéologie, leur implication dans le coup d'Etat de Maidan et leur implication présumée dans le massacre d'Odessa. On aurait voulu les réhabiliter que l'on aurait pas mieux fait ?

Le Jt de France 2 n'a pas parlé par contre de leurs frères d'armes, le bataillon Azov, dans la même mouvance suprémaciste. Ainsi Andriy Biletsky, le chef du Bataillon Azov, fièrement fasciste, s’était engagé à « mener les races blanches du monde dans une croisade finale… contre les Untermenschen dirigés par des sémites ».

Secteur Droit - La Grande Reconquête Ukrainienne