Le judo russe déchire l'Occident. Les sanctions de Washington contre Moscou détruiront l'Europe, pas la Russie (ICH)

Le judo russe déchire l'Occident Article originel : Russian Judo Tears the West Apart Par Pepe Escobar Asia Times, 11.03.22

Conformément à l'accord du Plan global d'action conjoint (JCPOA) de 2015, la Russie reçoit de l'uranium enrichi de l'Iran et l'échange contre du yellowcake et, en parallèle, reconvertit la centrale nucléaire iranienne de Fordow en centre de recherche. Sans les exportations d'uranium enrichi iranien, il n'y a tout simplement pas d'accord JCPOA. Il est incroyable que le secrétaire d'État aétatsunien Blinken ne semble pas comprendre cela.

Lavrov a formulé sa demande de dernière minute de manière très explicite : "Nous avons demandé une garantie écrite [...] que le processus actuel [de sanctions russes] déclenché par les États-Unis ne porte en aucune façon atteinte à notre droit à un commerce libre et complet, à une coopération économique et d'investissement et à une coopération militaro-technique avec la République islamique."

Dans le même temps, la Sberbank a confirmé qu'elle émettra les cartes de débit/crédit Mir de Russie, co-badgées avec UnionPay de Chine. Alfa-Bank - la plus grande banque privée de Russie - émettra également des cartes de crédit et de débit UnionPay. Bien qu'elle n'ait été introduite qu'il y a cinq ans, 40 % des Russes possèdent déjà une carte Mir pour un usage domestique. Désormais, ils pourront également l'utiliser à l'échelle internationale, via l'énorme réseau d'UnionPay. Et sans Visa et Mastercard, les commissions sur toutes les transactions resteront dans la sphère Russie-Chine. La dédollarisation en vigueur.

On peut se demander si cette stratégie simple est le fruit des cerveaux non souverainistes réunis à la Banque centrale russe. Il est plus probable qu'elle ait été élaborée par l'influent économiste Sergei Glazyev, également ancien conseiller du président russe Vladimir Poutine en matière d'intégration régionale : voici une édition révisée, en anglais , de son essai révolutionnaire intitulé Sanctions and Sovereignty , que j'ai déjà résumé .

Il fonctionne ainsi : pour payer les prêts obtenus auprès d'un pays sanctionné et dépassant 10 millions de roubles par mois, une entreprise russe n'a pas besoin d'effectuer un transfert. Elle demande à une banque russe d'ouvrir un compte correspondant en roubles au nom du créancier. Ensuite, l'entreprise transfère des roubles sur ce compte au taux de change en vigueur, et tout cela est parfaitement légal.

La liste noire officielle des pays hostiles à la Russie comprend les États-Unis, l'UE, le Canada et, en Asie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et Singapour (le seul pays d'Asie du Sud-Est). Remarquez comment cette "communauté internationale" ne cesse de se réduire.

L'administration étatsunienne du président Joe Biden est désormais absolument désespérée : elle a interdit aujourd'hui toute importation de pétrole et de gaz en provenance de Russie, qui se trouve être le deuxième exportateur de pétrole vers les États-Unis, derrière le Canada et devant le Mexique. La grande "stratégie de remplacement" de l'énergie russe des États-Unis consiste à mendier du pétrole auprès de l'Iran et du Venezuela.

La Maison Blanche a donc envoyé une délégation pour parler au président vénézuélien Nicolás Maduro, dirigée par Juan Gonzalez, le principal conseiller de la Maison Blanche pour l'Amérique latine. L'offre américaine consiste à "alléger" les sanctions imposées à Caracas en échange de pétrole.

Le gouvernement étatsunien a passé des années - voire des décennies - à brûler tous les ponts avec le Venezuela et l'Iran. Le gouvernement étatsunien a détruit l'Irak et la Libye, et isolé le Venezuela et l'Iran, dans sa tentative de prendre le contrôle des marchés pétroliers mondiaux - pour finir par essayer misérablement de racheter les deux pays et d'échapper à l'écrasement par les forces économiques qu'il a déclenchées. Cela prouve, une fois de plus, que les "décideurs" impériaux sont totalement désemparés.

Caracas demandera l'élimination de toutes les sanctions contre le Venezuela et la restitution de tout son or confisqué. Et il semble que rien de tout cela n'ait été dédouané avec le " président " Juan Guaido, qui depuis 2019, était le seul dirigeant vénézuélien " reconnu " par Washington.



Une cohésion sociale déchirée

Les marchés du pétrole et du gaz, eux, sont en panique totale. Aucun négociant occidental ne veut acheter de gaz russe ; et cela n'a rien à voir avec le mastodonte énergétique public russe Gazprom, qui continue à approvisionner dûment les clients qui ont signé des contrats avec des tarifs fixes, de 100 à 300 dollars (d'autres paient plus de 3 000 dollars sur le marché spot).

Les banques européennes sont de moins en moins disposées à accorder des prêts pour le commerce énergétique avec la Russie en raison de l'hystérie des sanctions. Le fait que l'importateur Wintershall-Dea ait annulé sa part de financement, partant de facto du principe que le gazoduc ne sera pas lancé, est un signe fort que le gazoduc Nord Stream 2, reliant la Russie à l'Allemagne, pourrait bien se retrouver littéralement six pieds sous terre.

Toute personne ayant un cerveau en Allemagne sait que deux terminaux supplémentaires de gaz naturel liquéfié (GNL) - qui doivent encore être construits - ne suffiront pas à répondre aux besoins de Berlin. Il n'y a tout simplement pas assez de GNL pour les approvisionner. L'Europe devra se battre avec l'Asie pour savoir qui peut payer le plus. L'Asie gagne.

L'Europe importe environ 400 milliards de mètres cubes de gaz par an, dont 200 milliards proviennent de la Russie. Il est impossible que l'Europe trouve 200 milliards de dollars ailleurs pour remplacer la Russie, que ce soit en Algérie, au Qatar ou au Turkménistan. Sans parler de son manque de terminaux GNL nécessaires.

Il est donc évident que le principal bénéficiaire de tout ce gâchis sera les États-Unis - qui pourront imposer non seulement leurs terminaux et leurs systèmes de contrôle, mais aussi profiter des prêts accordés à l'UE, des ventes d'équipements et de l'accès total à toute l'infrastructure énergétique de l'UE. Toutes les installations, tous les gazoducs et tous les entrepôts de GNL seront reliés à un réseau unique avec une seule salle de contrôle : un rêve commercial américain.