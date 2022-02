Le ministère israélien de la santé a réalisé une enquête sur les effets indésirables après la dose de rappel. Et c'est absolument dévastateur (Substack)

Le ministère israélien de la santé a réalisé une enquête sur les effets indésirables après la dose de rappel. Et c'est absolument dévastateur.

Article originel : The Israeli Ministry of Health Actually Did a Survey of Adverse Events after The Booster Dose. And it's absolutely devastating

Par Josh Guetzkow

Substack, 18.02.22



Eh bien, surprise, surprise. Le ministère israélien de la Santé a mené une enquête auprès d'environ deux mille personnes, 3 à 4 semaines après qu'elles aient reçu la troisième injection (de rappel) du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer/BioNTech, en les interrogeant sur les effets indésirables qu'elles ont subis après la vaccination. Les résultats sont absolument dévastateurs pour le programme de vaccination COVID-19 et la pression exercée pour rendre les vaccins obligatoires. Ils me viennent de mon frère d'armes. Galilée est de retour (et il est furieux !).



Le rapport d'enquête a été publié la semaine dernière (9 février) et, d'après ce que j'ai pu trouver, il n'est pas disponible sur le site Web du ministère de la Santé, mais uniquement sur un site Web réservé au personnel médical, donc il n'est pas accessible au public. (Correction : il a été publié sur la chaîne Telegram du ministère de la Santé.) Le rapport a été accueilli par les médias dans un silence quasi-muet, à l'exception de quelques articles qui minimisent les effets indésirables en les qualifiant de légers et de transitoires.

Et ce, après plus d'un an pendant lequel toutes les têtes parlantes de la télévision et tous les journaux, grands et petits, ont assuré au public israélien qu'ils contrôlaient la sécurité des vaccins et qu'ils étaient manifestement extrêmement sûrs, car il y avait très peu de rapports et la plupart d'entre eux étaient extrêmement mineurs, et qu'il fallait être un théoricien de la conspiration fou pour en douter.

Bien entendu, le ministère de la santé, ainsi que les CDC, ignorent complètement les signaux de sécurité sans ambiguïté et sans précédent émanant du système étatsunien de notification des effets indésirables des vaccins (VAERS). Peu importe que le système passif et volontaire de notification des événements indésirables que le ministère de la santé a mis en place, et dont personne n'était au courant, était une véritable farce. Le ministère s'est inspiré du livre de jeu de l'industrie pharmaceutique en omettant délibérément de recueillir des données de manière appropriée afin de transformer l'absence de preuves en preuves de l'absence.

Le ministère de la santé n'a pas eu à chercher plus loin que sa propre page Facebook pour trouver de nombreuses preuves. Le 30 septembre, il a publié un message sur Facebook pour tourner en dérision toutes les "fake news" sur les réseaux sociaux concernant les effets secondaires et vanter la sécurité des vaccins : seulement 19 événements indésirables graves ont été signalés sur 3 millions de doses de rappel, qui pourraient même ne pas être liés au vaccin. Le post a rapidement été inondé de milliers de commentaires de personnes décrivant en détail les événements indésirables graves qu'elles ou leurs proches avaient subis après le rappel et les doses précédentes (voir ici pour une traduction automatique de beaucoup d'entre eux). Quelqu'un au ministère de la santé a apparemment paniqué, car il a rapidement commencé à supprimer des centaines, voire des milliers de commentaires. Ils ont été pris sur le fait par des personnes lisant les commentaires qui ont pris des vidéos de leur suppression, un par un. Il y a actuellement 27 000 commentaires sur ce post. On ignore combien ont été supprimés.

Et apparemment, il n'est jamais venu à l'esprit du ministère de la santé d'enquêter sur les raisons pour lesquelles tant de personnes ne sont jamais revenues pour la deuxième dose, bien qu'elles aient perdu leur droit à la carte verte ou le droit de travailler dans d'innombrables lieux de travail exigeant une vaccination. Un calcul minutieux que j'ai vu estime qu'en juin 2021, environ 180 000 personnes n'étaient jamais revenues pour la deuxième dose - un nombre qui exclut les personnes qui se sont remises d'une infection par le SRAS-Cov-2. Cela représente plus de 3 % des personnes ayant reçu une dose de vaccin et pouvant prétendre à une seconde dose à ce moment-là.

Lors de l'audition du comité consultatif de la FDA, le 17 septembre, pour décider de l'approbation de la piqûre de rappel, les données israéliennes sur la troisième dose ont joué un rôle de premier plan, y compris les données sur la sécurité. Ils ont assuré à la FDA qu'elle était extrêmement sûre, car ils avaient reçu si peu de rapports, encore moins que pour les deux premières doses ! Et même la plupart de ceux qu'ils ont reçus n'étaient pas causés par le vaccin, y compris cette femme d'une soixantaine d'années qui a eu une attaque immédiatement après avoir reçu la dose de rappel. Pourquoi n'y avait-il pas de lien de causalité ? Parce qu'ils l'ont dit.