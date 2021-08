"Le monde est atteint de la folie Covid" : Les Afghans fuyant les Talibans doivent avoir un test PCR négatif pour pouvoir embarquer sur les vols commerciaux de Kaboul, désormais suspendus (RT)

"Le monde est atteint de la folie Covid" : Les Afghans fuyant les Talibans doivent avoir un test PCR négatif pour pouvoir embarquer sur les vols commerciaux de Kaboul, désormais suspendus.

La suspension des vols au départ de Kaboul a laissé d'innombrables civils à la merci des Talibans. Mais même si les vols reprennent, les Afghans qui fuient le pays devront toujours être testés négatifs à la Covid, selon un rapport déroutant.

Peu après la prise de la capitale afghane par les Talibans dimanche, des centaines de civils ont commencé à affluer à l'aéroport international de Kaboul dans l'espoir d'être transportés par avion vers un lieu sûr. Mais lundi matin, les compagnies aériennes commerciales avaient interrompu leurs opérations dans la capitale afghane en raison des coups de feu autour de la plate-forme aérienne - causés au moins en partie par des soldats étatsuniens tirant des coups de semonce sur les civils rassemblés sur le tarmac.

Mais la suspension des vols réguliers n'est que l'un des nombreux obstacles auxquels se heurtent les Afghans à la recherche d'un billet aller simple pour quitter le pays : les compagnies aériennes opérant dans la capitale afghane demandent aux passagers de fournir un test de dépistage du coronavirus négatif.

Cette exigence de vol, sans doute inopportune, a été repérée à la fin d'un article de The Atlantic relatant l'histoire frustrante d'un interprète afghan, Khan, et de sa famille, qui tentent d'obtenir un passage sûr hors du pays...



