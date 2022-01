Le New York Times mentionne le "péché originel antigénique" (Daily Sceptic)

Le New York Times mentionne le "péché originel antigénique". Article originel : New York Times Mentions ‘Original Antigenic Sin’ Par Noah Carl Daily Sceptic, 24.01.22

Plusieurs ensembles de données ont montré ce qui semble être une efficacité négative du vaccin contre l'infection - des taux d'infection plus élevés chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Si ce phénomène a été initialement attribué à l'utilisation de dénominateurs incorrects lors de l'estimation des taux d'infection, il est désormais trop répandu pour être ignoré.

Une explication possible de l'efficacité négative des vaccins est le péché antigénique originel - une propriété de la réponse du système immunitaire à certains virus.

Lorsque le système immunitaire rencontre un nouvel agent pathogène, il réagit aux antigènes de ce dernier. Le péché antigénique originel signifie que lorsqu'il rencontre une version apparentée de l'agent pathogène, il peut répondre aux antigènes portés par la version originelle. Il en résulte une immunité plus faible.

Si le péché antigénique originel existe pour les vaccins contre la Covid, les personnes vaccinées pourraient en fait avoir une immunité plus faible contre certains variants - aujourd'hui ou à l'avenir - parce que les vaccins ont "programmé" leur système immunitaire pour qu'il cible la souche de Wuhan.

Si un certain nombre de sceptiques et d'autres commentateurs "non traditionnels" ont mentionné le péché antigénique originel dans ce contexte, nous n'en avons pas beaucoup entendu parler par les commentateurs "traditionnels".

Une exception : une tribune écrite par trois virologues, dont deux ont démissionné de la FDA lorsque l'administration Biden a approuvé les injections de rappel pour les jeunes de 16 et 17 ans sans consulter un groupe consultatif clé. Dans cet éditorial, Philip Krause et ses collègues soulignent que "le rappel sur l'antigène original pourrait être contre-productif".

Plus récemment, le péché antigénique originel s'est retrouvé dans le New York Times - le "journal des records" étatsunien. "Certains experts se sont inquiétés, note l'article, du fait que des rappels trop fréquents "pourraient même être nuisibles". Et l'une des raisons "plausibles" en est le "péché antigénique originel".

L'article cite ensuite Amy Sherman, spécialiste des vaccins à Harvard, qui a déclaré : "Nous avons suffisamment d'indices pour penser que cela pourrait être un problème."



Il n'y a certainement aucune preuve que le péché antigénique originel existe pour les vaccins contre la Covid. Mais les preuves sont de plus en plus nombreuses. Et elles sont résumées dans cet article détaillé de Todd Zywicki pour Epoch Times. Il conclut :

Il faudra davantage de preuves avant que l'on puisse s'inquiéter définitivement du risque de pêché antigénique originel en ce qui concerne les vaccins contre le SRAS-CoV-2. Mais la théorie, les résultats de laboratoire et l'analyse clinique indiquent tous qu'il s'agit d'un risque émergeant rapidement des vaccins actuels contre le SRAS-CoV-2, qui pourrait être exacerbé par l'application généralisée des injections de rappel,

Quant à l'autre explication avancée pour expliquer les taux d'infection plus élevés chez les personnes vaccinées, à savoir qu'elles prennent plus de risques, Zywicki la réfute de manière exhaustive :

Des quantités de données et d'études démontrent que non seulement ces suppositions sont sans fondement, mais qu'elles sont aussi exactement contraires à la réalité. Les études démontrent ce que l'expérience quotidienne pendant la pandémie nous dit - que les personnes vaccinées sont beaucoup plus susceptibles de craindre le SRAS-CoV-2 que les personnes non vaccinées et plus susceptibles de prendre des précautions contre une éventuelle infection par la COVID-19.

Le péché antigénique originel devrait faire l'objet de beaucoup plus d'attention de la part des autorités de santé publique. En attendant, l'article de Zywicki mérite d'être lu dans son intégralité.