Le New York Times rétracte une exagération massive du nombre d'enfants hospitalisés pour la COVID-19. Pour influencer l'opinion publique, il en avait déclaré 900.000, il y en avait en fait 63.000 (National Review)

Le New York Times rétracte une exagération massive du nombre d'enfants hospitalisés pour la COVID-19 Article originel : New York Times Retracts Massive Exaggeration of Children Hospitalized by COVID-19 Par Isaac Schorr National Review, 8.10.21

Dans un article publié par Apoorva Mandavilli, journaliste au New York Times, mercredi, les lecteurs du Times ont appris que "près de 900 000 enfants ont été hospitalisés avec la COVID-19 depuis le début de la pandémie."



Une correction publiée jeudi note que le nombre correct est de 63 000 entre août 2020 et octobre 2021, ce qui signifie que Mandavilli a exagéré le nombre d'hospitalisations d'enfants de 837 000 cas. Environ 500 enfants étatsuniens sont finalement morts de cette maladie. L'exagération a été incluse dans un rapport sur le débat concernant l'opportunité et la manière de vacciner les enfants.

Mandavilli a été une figure controversée du Times pour sa couverture idéologiquement colorée de la pandémie. En mai, elle a tweeté qu'"un jour, nous cesserons de parler de la théorie de la fuite en laboratoire et peut-être même d'admettre ses racines racistes". Mais hélas, ce jour n'est pas aujourd'hui". Elle a ensuite supprimé le tweet, non sans avoir ajouté : "Une théorie peut avoir des racines racistes et rassembler des partisans raisonnables en cours de route. Cela ne rend pas les racines moins racistes ou la théorie plus convaincante, cependant."

La théorie n'a pas encore été réfutée. Au contraire, elle a trouvé un certain nombre de partisans éminents dans la communauté scientifique, dont les anciens journalistes du Times Nicholas Wade et Donald McNeil. McNeil était le principal reporter sur le coronavirus au sein de la publication avant d'être licencié et dénigré par le Times pour avoir prononcé un épithète racial dans le cadre d'une discussion sur sa valeur morale et sa grâce lors d'un voyage éducatif il y a plusieurs années.

La correction est notable car la nature de la menace que représente le coronavirus pour les enfants est au cœur des débats continus et souvent partisans sur les vaccins et les masques obligatoires dans les écoles...

