Le nombre de personnes décédées dans le cadre de l’essai clinique clé du vaccin Pfizer contre la COVID-19 est plus important que ce que la société a déclaré publiquement (Substack)

Article originel : More people died in the key clinical trial for Pfizer's Covid vaccine than the company publicly reported

Par Alex Berenson

Pfizer a dit au monde 15 personnes qui avaient reçu le vaccin dans son essai étaient mortes à la mi-mars. Il s’avère que le nombre réel était alors de 21, comparé à seulement 17 décès chez les personnes qui n’avaient pas été vaccinées.

Le 28 juillet, Pfizer et son partenaire BioNTech ont publié une mise à jour des données sur six mois de leur essai clinique clé sur le vaccin contre la COVID-19, qui a amené les organismes de réglementation du monde entier à approuver le vaccin. À un moment où les questions sur l’efficacité des vaccins étaient en hausse, le rapport a reçu l’attention du monde entier. Pfizer a déclaré que l’efficacité du vaccin est restée relativement forte, à 84 pour cent après six mois. Elle a également signalé que 15 des quelque 22000 personnes qui ont reçu le vaccin dans le cadre de l’essai étaient décédées, comparativement à 14 des 22000 personnes qui ont reçu le placebo (un vaccin salin qui ne contenait pas le vaccin). Il ne s’agissait pas seulement de décès attribuables à la COVID-19. En fait, la plupart ne provenaient pas de la COVID-19. Seulement trois des personnes qui ont participé à l’essai sont décédées de maladies liées à la COVID-19 - une qui a reçu le vaccin et deux qui ont reçu le vaccin salin. Les autres décès provenaient d’autres maladies, principalement cardiovasculaires. Les chercheurs qualifient ce point de données de « mortalité toutes causes confondues ». Pfizer l’a à peine mentionné, ajoutant les détails des décès dans une annexe au rapport. Mais la mortalité toutes causes confondues est sans doute la MESURE LA PLUS IMPORTANTE pour tout médicament ou vaccin - en particulier un médicament destiné à être administré de façon prophylactique à un grand nombre de personnes en bonne santé, comme le sont les vaccins.

(SOURCE : Annexe à « Six Month Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine », disponible à l’adresse https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261159v1.supplementary-material)

Bien que les chercheurs aient publié leur mise à jour en juillet, les données dataient déjà de plus de quatre mois. Ils avaient cessé de recueillir des informations sur les décès à partir du 13 mars, date limite pour la "collecte des données". Mais même à l'époque, leurs chiffres étaient quelque peu troublants. Dans leur rapport de sécurité initial à la FDA, qui contenait des données jusqu'en novembre 2020, les chercheurs avaient déclaré que quatre receveurs de placebo et deux receveurs de vaccin étaient décédés, l'un après la première dose et l'autre après la seconde. La mise à jour de juillet a inversé cette tendance. Entre novembre 2020 et mars 2021, 13 sujets vaccinés sont décédés, contre seulement 10 sujets sous placebo. De plus, neuf receveurs du vaccin étaient décédés d'événements cardiovasculaires tels que des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux, contre six sujets du placebo qui sont décédés de ces causes. Le déséquilibre était faible mais notable, étant donné que les organismes de réglementation du monde entier avaient constaté que les vaccins à ARNm de Pfizer et Moderna étaient liés à une inflammation cardiaque chez les jeunes hommes. (J'ai rapporté avec exactitude cette étude sur Twitter le 29 juillet, et le lendemain, Twitter m'a suspendu pour une semaine pour l'avoir fait, la quatrième des cinq "frappes" diffamatoires que j'ai subies pour "désinformation" sur la Covid).

Au mieux, les résultats suggéraient que le vaccin Pfizer/BioNTech - maintenant testé sur près d'un milliard de personnes dans le monde à un coût de dizaines de milliards de dollars et de restrictions ruineuses et aggravantes des libertés civiles - n'a rien fait pour réduire le nombre total de décès. Pire, Pfizer et BioNTech avaient vacciné presque tous les bénéficiaires du placebo dans l'essai peu après que la Food and Drug Administration ait approuvé le vaccin pour une utilisation d'urgence le 11 décembre 2020. Par conséquent, ils avaient détruit notre meilleure chance de comparer la santé à long terme d'un grand nombre de personnes vaccinées avec un groupe scientifiquement équilibré de personnes qui n'avaient pas reçu le médicament. Le rapport du 28 juillet semblait être la dernière mise à jour propre des données de sécurité que nous aurions jamais.

SOURCE : https://www.fda.gov/media/151733/download À la page 23 du rapport, on trouve cette phrase renversante: De la dose 1 jusqu’à la date limite des données du 13 mars 2021, il y a eu un total de 38 décès, 21 dans le groupe COMIRNATY [vaccin] et 17 dans le groupe placebo.

Pfizer a déclaré publiquement en juillet qu’il avait trouvé 15 décès parmi les vaccinés à la mi-mars. Mais il a dit à la FDA qu’il y avait 21 - à la même date limite de fin de la collecte des données, le 13 mars. 21. Pas 15. Le chiffre du placebo dans l’essai était également erroné. Pfizer a eu 17 décès parmi les bénéficiaires du placebo, et non 14. Neuf décès supplémentaires au total, dont six parmi les vaccinés. L’écart pourrait-il résulter d’un décalage de données impair? Peut-être, mais le cahier d’information de la FDA contient également le nombre de cas de COVID-19 que Pfizer a trouvés parmi les vaccinés au cours de l’essai. Ces chiffres sont exactement les mêmes que ceux que Pfizer a publiés en juillet. Pourtant, le nombre de morts était différent. Pfizer a en quelque sorte mal compté - ou mal rapporté publiquement, ou les deux - le nombre de décès dans l’un des essais cliniques les plus importants dans l’histoire de la médecine.

Et les chiffres de la FDA brossent un tableau beaucoup plus inquiétant du vaccin que les chiffres publics de juillet. Bien que les chiffres absolus soient faibles, les décès globaux étaient 24 % plus élevés chez les vaccinés. La mise à jour montre également que 19 vaccinés sont décédés entre novembre et mars, comparativement à 13 vaccinés contre placebo - une différence de près de 50 pour cent. Les décès supplémentaires étaient-ils liés au cœur? Il est impossible de le savoir. La FDA n’a pas rapporté de détails supplémentaires sur les décès, affirmant seulement qu’aucun « n’était considéré comme lié à la vaccination ». Mais avec des dizaines de milliers de décès post-vaccinaux aujourd’hui signalés aux États-Unis et en Europe - et des taux de mortalité non vaccinés globalement maintenant bien au-dessus de la normale dans de nombreux pays - un regard neuf sur cette vague assurance ne peut pas arriver assez tôt.

(REMARQUE : J’ai d’abord échangé le vaccin contre le placebo et les décès liés à la COVID-19 - deux personnes ayant reçu le placebo sont décédées de la COVID-19 au cours de l’essai et une autre a reçu le vaccin. Cette erreur n’a aucune incidence sur les chiffres globaux.)

