Le passeport vaccinal n'a aucun sens, car les personnes vaccinées sont plus susceptibles d'être infectées, disent des scientifiques aux députés (Daily Sceptic)

Le passeport vaccinal n'a aucun sens, car les personnes vaccinées sont plus susceptibles d'être infectées, disent des scientifiques aux députés. Article originel : Vaccine Passports Make No Sense as the Vaccinated Are More Likely to Be Infected, Scientists Tell MPs Par Will Jones Daily Sceptic, 22.11.21

Tous trois se sont prononcés contre les passeports sanitaires, qui sont déjà en vigueur en Écosse et au Pays de Galles et qui pourraient faire partie du plan B du gouvernement en Angleterre si les infections à la Covid continuaient d'augmenter. Les scientifiques ont fait valoir qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves scientifiques et cliniques pour juger de l'efficacité d'un tel système, que le fait d'être vacciné n'empêchait pas la transmission, et que cette politique causerait des dommages économiques importants et éroderait davantage la confiance du public dans les mesures de santé publique.

Nous devons comprendre le rôle que ces passeports joueraient et entendre les ministres du gouvernement qui soutiennent un système potentiel, les entreprises qui seraient affectées, ainsi que les avis des scientifiques et des experts de la santé. Nous devons examiner comment le système fonctionne en Écosse et comprendre pleinement les implications que pourrait avoir l'introduction des passeports Covid.

Coprésidé par la députée conservatrice Esther McVey et le député travailliste Graham Stringer, l'APPG indique qu'il examinera les avantages et les inconvénients d'un tel système et la logique qui le sous-tend, ainsi que les preuves mondiales de son efficacité.

Il n'est guère judicieux d'imposer un quelconque système de certification des vaccins, a déclaré un groupe d'experts scientifiques à un groupe de députés multipartites, étant donné que les données gouvernementales indiquent que "les personnes vaccinées de plus de 30 ans sont désormais plus susceptibles d'être infectées que les personnes non vaccinées".

Le professeur David Paton a commenté :

Les pays qui ont déjà mis en œuvre des systèmes de certification similaires ne montrent aucun signe évident d'avantages en termes de réduction des infections. Mais nous savons qu'il y aura des coûts énormes pour l'économie ; les boîtes de nuit en Ecosse ont signalé que les niveaux de commerce ont chuté de près de la moitié depuis l'introduction de leur système de passeport vaccinal, tandis que les documents qui ont fuité montrent que le gouvernement lui-même estime que le coût de la mise en œuvre du Plan B en Angleterre se situe entre 11 et 18 milliards de livres.

Les passeports vaccinaux constituent une approche maladroite et invasive de la santé publique. Ils représentent un risque inacceptable pour les droits et les libertés individuelles et pourraient compromettre la confiance dans les mesures de santé publique à un moment critique.



Le Dr Roland Salmon a déclaré :

Du point de vue de la santé publique, il est peu judicieux d'imposer un quelconque système de certification des vaccins. Si le vaccin doit protéger les personnes de votre entourage, il doit réduire considérablement la transmission. Les études de Public Health England et de l'Imperial College ne montrent qu'une réduction de 30 à 50 % de la transmission dans les foyers, ce qui n'est pas suffisant et, même dans ce cas, probablement temporaire. Par conséquent, une politique consistant à cibler la vaccination sur les personnes les plus à risque et à permettre le développement d'une immunité post-infection plus large dans la communauté afin d'éviter la propagation est probablement une approche beaucoup plus efficace.



Le Dr David Bell ajoute :

Nous devons reconnaître que les personnes non vaccinées ne sont pas susceptibles de présenter plus de risques pour les autres que les personnes vaccinées, et peut-être même moins. Nous savons que les personnes vaccinées qui sont infectées ont généralement une infectiosité similaire à celle des personnes non vaccinées, tandis que les données de Public Health England indiquent que les personnes vaccinées de plus de 30 ans sont désormais plus susceptibles d'être infectées que les personnes non vaccinées. Nous savons également que les personnes non vaccinées présentent généralement plus de symptômes et sont donc plus susceptibles de s'abstenir de participer à des rassemblements communautaires lorsqu'elles sont infectées, tandis que les personnes vaccinées infectées continuent d'être actives, ce qui peut augmenter le risque pour les personnes vulnérables.



L'APPG entendra d'autres témoignages le mois prochain.