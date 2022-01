Le PDG d'une compagnie d'assurance-vie de l'Indiana aux Etats-Unis affirme que les décès ont augmenté de 40 % chez les personnes âgées de 18 à 64 ans (The Center Square)

Le PDG d'une compagnie d'assurance-vie de l'Indiana affirme que les décès ont augmenté de 40 % chez les personnes âgées de 18 à 64 ans. Article originel : Indiana life insurance CEO says deaths are up 40% among people ages 18-64 Par Margaret Menge The Center Square, 2.01.22

"Pour OneAmerica, nous nous attendons à ce que les coûts de cette situation dépassent largement les 100 millions de dollars, et il s'agit de notre plus petite entreprise. Cela a donc un impact énorme sur ce secteur", a-t-il déclaré.

"Et ce que nous avons vu au troisième trimestre, et que nous voyons se poursuivre au quatrième trimestre, c'est que les taux de mortalité ont augmenté de 40 % par rapport à ce qu'ils étaient avant la pandémie", a-t-il déclaré.

"Nous observons, en ce moment même, les taux de mortalité les plus élevés que nous ayons vus dans l'histoire de cette activité - et pas seulement chez OneAmerica", a déclaré le PDG de la compagnie, Scott Davison, lors d'une conférence de presse en ligne cette semaine. "Les données sont cohérentes chez tous les acteurs de cette activité".

Il a déclaré que les coûts seront répercutés sur les employeurs qui achètent des polices d'assurance-vie collectives et qui devront payer des primes plus élevées.

Les chiffres hebdomadaires des CDC, qui reflètent les informations figurant sur les certificats de décès et ont donc un décalage de huit semaines ou plus, montrent que pour la semaine se terminant le 6 novembre, il y a eu beaucoup moins de décès dus à la COVID-19 dans l'Indiana qu'il y a un an - 195 contre 336 - mais plus de décès dus à d'autres causes - 1 350 contre 1 319.

Ces décès concernaient toutefois des personnes de tous âges, alors que les informations auxquelles M. Davison fait référence concernaient des personnes en âge de travailler, employées par des entreprises ayant souscrit des polices d'assurance-vie collectives.

Lors de la même conférence de presse où s'est exprimé M. Davison, Brian Tabor, président de l'Association des hôpitaux de l'Indiana, a déclaré que les hôpitaux de l'État étaient submergés de patients "souffrant de nombreuses pathologies différentes", ajoutant que "malheureusement, la santé de l'Hoosier moyen a décliné pendant la pandémie".

Dans un appel de suivi, il a dit qu'il n'avait pas de ventilation montrant pourquoi tant de personnes dans l'État sont hospitalisées - pour quelles conditions ou affections. Mais il a ajouté que le taux de mortalité extraordinairement élevé cité par Davison correspondait à ce que les hôpitaux de l'État observent.

"Ce que cela a confirmé pour moi, c'est que cela confirme ce que nous voyons sur le terrain,..." a-t-il dit.



Le nombre d'hospitalisations dans l'État est maintenant plus élevé qu'avant l'introduction du vaccin COVID-19 il y a un an, et en fait plus élevé qu'au cours des cinq dernières années, a déclaré le Dr Lindsay Weaver, médecin-chef de l'Indiana, lors d'une conférence de presse avec le gouverneur Eric Holcomb mercredi.

Seulement 8,9 % des lits d'unités de soins intensifs sont disponibles dans les hôpitaux de l'État, ce qui est le taux le plus bas de l'année et le plus faible jamais enregistré pendant la pandémie. Mais la majorité des lits de soins intensifs ne sont pas occupés par des patients atteints de la maladie COVID-19 - 37 % seulement le sont, tandis que 54 % des lits de soins intensifs sont occupés par des personnes souffrant d'autres maladies ou affections.

Le tableau de bord en ligne de l'État montre que la moyenne mobile des décès quotidiens dus à la COVID-19 est inférieure de moitié à ce qu'elle était il y a un an. Au pic de la pandémie, il y a un an, 125 personnes sont mortes en une seule journée, le 29 décembre 2020. Au cours des trois derniers mois, le nombre le plus élevé de décès en une journée a été de 58, le 13 décembre.