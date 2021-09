Le Pegasus d'Israël : Votre téléphone est-il un "dispositif de surveillance 24 heures sur 24" ? (Al Jazeera)

Le Pegasus d'Israël : Votre téléphone est-il un "dispositif de surveillance 24 heures sur 24" ? Article originel : Israel’s Pegasus: Is your phone a ‘24-hour surveillance device’? Par Belen Fernandez Al Jazeera

Le Washington Post, l'un des organes affiliés, a expliqué que 37 des téléphones répertoriés avaient jusqu'à présent été confirmés comme étant les cibles d'une tentative de piratage ou d'un piratage réussi par le logiciel espion Pegasus. Parmi les propriétaires de ces téléphones se trouvaient des journalistes, des activistes et "les deux femmes les plus proches du chroniqueur saoudien" Jamal Khashoggi, qui a été assassiné par des agents de l'État saoudien le 2 octobre 2018.

En juillet, le projet Pegasus - un consortium de 17 médias travaillant avec Amnesty International et l'ONG Forbidden Stories basée à Paris - a révélé une liste de plus de 50 000 numéros de smartphones à travers le monde. La majorité de ces numéros étaient concentrés dans des pays connus pour avoir été clients de NSO, ce qui laisse penser que la liste était une compilation de cibles potentielles de surveillance.

Comme le souligne le Guardian, Pegasus est "peut-être le logiciel espion le plus puissant jamais développé" et peut transformer un téléphone portable en un "dispositif de surveillance 24 heures sur 24", en récoltant des messages, des mots de passe, des photos, des recherches sur Internet et d'autres données, et en prenant le contrôle de la caméra et du microphone.

Voilà pour la "politique des droits de l'homme" de NSO, qui figure sur le site web de la société et qui impliquerait "des obligations contractuelles exigeant des clients de NSO qu'ils limitent l'utilisation des produits de la société à la prévention et à l'investigation de crimes graves, y compris le terrorisme, et qu'ils garantissent que les produits ne seront pas utilisés pour violer les droits de l'homme".

En 2016, entre-temps, les analystes ont documenté une tentative de piratage de Pegasus contre le défenseur émirati des droits de l'homme décoré Ahmed Mansoor, qui est actuellement emprisonné pour des crimes odieux tels que l'insulte au "statut et au prestige des Émirats arabes unis". Après tout, que peut-on critiquer dans un pays prestigieux où les libertés civiles ont été supprimées et remplacées par des centres commerciaux et des îles artificielles - et où les personnes soupçonnées de s'opposer à l'arrangement sont passibles de prison, de torture et de disparition ?

Un article de Middle East Eye de 2015 citait une source proche de Falcon Eye sur ses fonctions : "Chaque personne est surveillée depuis le moment où elle quitte le seuil de sa porte jusqu'au moment où elle y revient. Leurs habitudes de travail, sociales et comportementales sont enregistrées, analysées et archivées".

Pour être sûr, il n'est pas difficile de voir pourquoi la "pièce la plus puissante du logiciel espion jamais développée" pourrait être utile dans un endroit connu pour réprimer, détenir, torturer et tuer des manifestants - sans parler de la révocation de la citoyenneté des ressortissants bahreïnis qui sont trop engagés dans des choses comme les droits de l'homme, le militantisme, le journalisme et d'autres poursuites menaçantes.

De retour à Bahreïn, Citizen Lab a vérifié que cinq des neuf numéros récemment piratés figurent sur la liste du projet Pegasus. Bien que Bahreïn et Israël n'aient formellement normalisé leurs relations que l'année dernière, une affinité bilatérale était antérieure à la déclaration d'amour officielle, et le gouvernement bahreïni aurait ajouté le logiciel espion Pegasus à son arsenal répressif en 2017.

Selon Reuters, les agences gouvernementales mexicaines ont signé des contrats d'une valeur supérieure à 160 millions de dollars avec NSO Group entre 2011 et 2018, principalement sous le règne du président de droite Enrique Peña Nieto. Grâce à cet investissement, les opérateurs de Pegasus ont pu cibler, entre autres, les enquêteurs chargés d'enquêter sur la disparition forcée de 43 étudiants dans l'État de Guerrero par les forces de sécurité mexicaines en 2014. Ont également été ciblés la femme, les enfants et le cardiologue du politicien de gauche Andrés Manuel López Obrador, qui a depuis succédé à Peña Nieto.

Plus de 15 000 des 50 000 numéros de téléphone, par exemple, se trouvaient au Mexique - qui a la particularité d'avoir été le premier cobaye international de NSO en 2011. Se penchant sur le sort du journaliste indépendant mexicain Cecilio Pineda, tué par balle dans un hamac après que son numéro soit apparu deux fois sur la fameuse liste, le Washington Post a lancé un avertissement : "On ne sait pas quel rôle, le cas échéant, la capacité de Pegasus à géolocaliser ses cibles en temps réel a contribué à son meurtre".

En guise de garantie supplémentaire, le ministère israélien de la défense doit approuver toutes les ventes de logiciels espions NSO à des clients du monde entier.

Bien sûr, étant donné que la propre définition israélienne du contre-terrorisme implique, par exemple, le bombardement de civils palestiniens, il n'est pas difficile de voir comment les droits de l'homme peuvent être mis de côté.

En effet, la position unique d'Israël en tant qu'État d'apartheid et puissance d'occupation violente lui a donné un avantage significatif dans l'exportation d'armements traditionnels ainsi que de produits de cybersécurité et d'autres expertises répressives, tous testés au combat sur des Palestiniens en chair et en os.

En 2016, Israël possédait déjà le plus grand nombre de sociétés de surveillance par habitant partout sur la planète. Et comme l'illustre le cas de NSO et de Pegasus, l'industrie de la surveillance privée peut atteindre des sommets toujours plus élevés grâce à l'abondance d'anciens cyberespions de l'armée israélienne désireux de participer à l'action dans un domaine lucratif et largement non réglementé.

En 2019, WhatsApp, propriété de Facebook, a d'ailleurs intenté un procès contre l'ONS pour des accusations de piratage - un combat juridique qui se poursuit et auquel se sont joints depuis Microsoft et d'autres géants de la technologie. Peu importe que plusieurs de ces entités aient elles-mêmes été impliquées dans la censure de journalistes et de militants palestiniens - ou que Microsoft ait un jour investi dans une entreprise israélienne de reconnaissance faciale qui surveillait secrètement des Palestiniens de Cisjordanie.

Pour une éthique tout aussi solide, il ne faut pas chercher plus loin que l'article de l'Associated Press du 4 août précisant que le fonds de pension des employés de l'État de l'Oregon était "l'un des plus grands investisseurs, sinon le plus grand" investisseur dans la société de capital-investissement détenant la majorité des parts de NSO Group.

Dans son nouveau rapport sur le Bahreïn, Citizen Lab note que "sous le prétexte de s'attaquer à la COVID-19, le gouvernement bahreïni a imposé de nouvelles restrictions à la liberté d'expression". Il est donc sans doute moins que réconfortant que Naftali Bennett - l'ancien ministre de la défense israélien d'ultra-droite qui, en 2020, a proposé d'enrôler NSO pour lutter contre le coronavirus - soit désormais le premier ministre d'Israël.

Et alors que la mission d'Israël de normaliser l'anéantissement des droits des Palestiniens se poursuit parallèlement à la normalisation de l'espionnage de masse et à la criminalisation effective de la liberté de pensée, nous ne devons pas perdre de vue que rien de tout cela n'est vraiment normal.

* Belen Fernandez est l'auteur de Checkpoint Zipolite : Quarantine in a Small Place (OR Books, 2021), Exile : Rejecting America and Finding the World (OR Books, 2019), Martyrs Never Die : Travels through South Lebanon (Warscapes, 2016), et The Imperial Messenger : Thomas Friedman at Work (Verso, 2011). Elle contribue à la rédaction du Jacobin Magazine et a écrit pour le New York Times, le blog de la London Review of Books, Current Affairs et Middle East Eye, parmi de nombreuses autres publications.