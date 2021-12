Le pouvoir de l'immunité naturelle (SPR)

Une nouvelle étude israélienne confirme la supériorité de l'immunité naturelle contre le covid.

Les données d'Israël et de certains autres pays ont montré depuis août que l'immunité acquise par infection offre une protection beaucoup plus forte contre la réinfection par le coronavirus que l'immunité induite par le vaccin. Une nouvelle étude israélienne de préimpression par Yair Goldberg et al. confirme ce résultat et offre de nouvelles perspectives.

Comme le montre le graphique ci-dessus, à 4 à 8 mois, le risque d'infection après guérison est environ sept fois plus faible qu'après une double vaccination. De plus, alors que la protection vaccinale tombe à zéro après environ six mois, l'immunité naturelle reste assez élevée même au-delà de 12 mois.

L'étude confirme également que la vaccination après guérison (barres turquoises dans le graphique ci-dessus) n'offre aucun avantage significatif : même à 6-8 mois, les intervalles de confiance se chevauchent toujours. En particulier, la vaccination des jeunes guéris (ex : enfants, étudiants ou sportifs) est clairement contre-indiquée : elle ajoute des risques sanitaires majeurs liés au vaccin , comme la myocardite, sans aucun bénéfice médical.

Assez inquiétant, l'infection après la vaccination semble conférer une immunité plus faible que l'infection seule (barres violettes dans le graphique ci-dessus). Cela pourrait être un artefact statistique, mais cela pourrait également indiquer un effet d'amorçage antigénique induit par le vaccin : par exemple, il a été démontré que les personnes vaccinées ne développent plus d' anticorps anti-N une fois infectées (car les vaccins induisent des anticorps anti-S), mais les anticorps anti-N aident à limiter l'infection des voies respiratoires supérieures, selon des études récentes.

L'étude Goldberg couvre la période d'août à septembre 2021, au cours de laquelle la variante Delta a dominé en Israël. Ainsi, les effets sont principalement dus à une diminution rapide des taux d'anticorps induits par le vaccin, et non à une évasion immunitaire. Contre le variant Omicron immuno-évasif, la différence entre l'immunité acquise par infection et l'immunité induite par le vaccin peut être encore plus prononcée .

Les résultats de Goldberg et al. confirment une fois de plus l'inadéquation des « passeports vaccins » et des mandats vaccinaux. Néanmoins, pour les personnes à haut risque de covid sévère, les vaccins ont offert une protection significative contre les infections et les maladies graves pendant environ six mois. Les injections de rappel pourraient prolonger cette protection, mais elles sont devenues beaucoup moins efficaces contre la variante immunitaire évasive Omicron.