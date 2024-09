La personne présumée avoir tenté d'assassiner Trump recrutait pour la Légion internationale d’Ukraine (The GrayZone)

* Le rédacteur en chef de The Grayzone, Max Blumenthal est un journaliste primé et l’auteur de plusieurs livres, dont les best-sellers Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War, and The Management of Savagery. Il a produit des articles imprimés pour une série de publications, de nombreux reportages vidéo et plusieurs documentaires, dont Killing Gaza. Blumenthal a fondé The Grayzone en 2015 pour mettre en lumière la situation de guerre perpétuelle des États-Unis et ses dangereuses répercussions intérieures.