Le rédacteur médical de la BBC diffuse une fausse information en alléguant que la majorité des adultes de plus de 80 ans hospitalisés pour la Covid n'étaient pas vaccinés. Il finit par reconnaître son erreur après qu'un télespectateur l'ai pris en flagrant délit de tromperie publique. La proportion de non-vaccinés n'était que de 10% (TCW)

Le 21 octobre dernier, Gerry McBride, lecteur vigilant de TCW, a entendu le rédacteur médical de la BBC, Fergus Walsh, faire une énorme bourde dans son reportage sur la Covid.

Walsh a affirmé que 66 % des personnes de plus de 80 ans hospitalisées dans des hôpitaux avec la Covid n'avaient pas été vaccinées. Son intention était clairement - comme la plupart des reportages de la BBC sur le sujet - de critiquer et de faire honte à ceux qui refusent d'être contraints de recevoir une thérapie génique expérimentale.



Walsh a déclaré : "94 à 95 % des plus de 80 ans ont reçu les deux vaccins, donc environ 6 % ne les ont pas reçus, mais ils représentent les deux tiers de ce groupe d'âge qui sont hospitalisés avec la Covid. C'est donc extraordinairement disproportionné si vous n'avez pas été vacciné".



Il y avait juste un problème avec ça. Walsh avait totalement tort. La proportion réelle de personnes de plus de 80 ans non vaccinées hospitalisées n'était que de 10 % (et non de " deux tiers "). Pour être précis, sur les 1 553 admissions de personnes âgées de plus de 80 ans au cours de la semaine en question, seules 134 n'étaient pas vaccinées, comme l'a remarqué M. McBride :

"Je n'ai pas de qualifications médicales, ni de capacités ou de connaissances particulières en matière de statistiques, si ce n'est que j'ai étudié les statistiques dans le cadre d'une licence de psychologie et de sociologie il y a plus de 30 ans, alors comment se fait-il que l'"erreur" de Fergus Walsh ait été immédiatement évidente pour moi, mais pas pour Fergus Walsh, le rédacteur médical de la BBC ? C'est son travail de connaître ces choses, et ce n'est pas le mien, et pourtant, apparemment, ni lui ni aucun membre de son équipe à la BBC n'étaient conscients que cette statistique était manifestement incorrecte. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la qualité du journalisme médical à la BBC ?"



M. McBride a dûment déposé une plainte auprès de la BBC. Le résultat ? Un peu comme un miracle : un aveu de culpabilité de la part de Walsh :

"Votre plainte est tout à fait pertinente et je m'excuse pour mon erreur", a-t-il écrit. "J'ai fait une véritable erreur et j'ai mal lu les chiffres. Je suis d'accord avec vous pour dire que la communication de statistiques exactes sur la pandémie est d'une grande importance. J'en ai discuté depuis avec l'équipe avec laquelle je travaille sur les informations pour renforcer la vérification des faits".

Un tel aveu est en effet rare de la part de la BBC, et illustre à quel point Walsh avait grossièrement tort. Il n'y avait pas d'endroit où se cacher.

Mais y aura-t-il des conséquences ? Quelqu'un sera-t-il tenu de rendre des comptes, et des excuses et une correction seront-elles émises ? Si c'était un journal, il admettrait et publierait la correction. Mais pas la BBC, qui s'enorgueillit de ses normes journalistiques. Cela soulève la question de savoir comment une erreur aussi grossière a pu être diffusée ? Se pourrait-il que, lorsqu'il s'agit des vaccins contre la Covid, le personnel de la BBC ne veuille jamais que les faits fassent obstacle à une bonne histoire ?



---

Voici la réponse complète de la BBC :

