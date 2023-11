Le rôle du Qatar et d'Israël dans le renforcement du Hamas ainsi que les financements qataris via Israël expliqués

Qui finance le Hamas ? Un réseau mondial de crypto-monnaies, d'argent liquide et d'organisations caritatives

Article originel : Who funds Hamas? A global network of crypto, cash and charities

Reuters 16.10.23

LONDRES/DUBAI, 13 octobre (Reuters) - Le groupe militant palestinien Hamas utilise un réseau de financement mondial pour acheminer le soutien d'organisations caritatives et de pays amis, en faisant passer de l'argent liquide par les tunnels de Gaza ou en utilisant des crypto-monnaies pour contourner les sanctions internationales, selon des experts et des responsables. Toutefois, le Hamas, qui gouverne la bande de Gaza, sera confronté à des obstacles encore plus importants pour accéder à des fonds après le carnage des hommes armés du groupe qui ont tué des centaines d'Israéliens, principalement des civils. Israël a répondu par le plus important bombardement de Gaza en 75 ans de conflit. En début de semaine, la police israélienne a déclaré avoir gelé un compte bancaire de la Barclays qui, selon les autorités, était lié à la collecte de fonds du Hamas, et bloqué des comptes de crypto-monnaies utilisés pour recueillir des dons, sans préciser le nombre de comptes ni la valeur des actifs. Cette mesure a donné un aperçu d'un réseau financier complexe, en partie légitime, en grande partie caché, qui soutient le Hamas, ou Mouvement de résistance islamique, et son gouvernement dans la bande de Gaza, qu'il dirige depuis 2007. Matthew Levitt, ancien fonctionnaire américain spécialisé dans la lutte contre le terrorisme, a estimé que l'essentiel du budget du Hamas, qui s'élève à plus de 300 millions de dollars, provenait de taxes sur les entreprises, de pays tels que l'Iran et le Qatar ou d'organisations caritatives....Le financement du Qatar pour Gaza passe en fait par Israël, a déclaré une source au fait du processus. Les fonds sont transférés électroniquement du Qatar vers Israël. Des fonctionnaires israéliens et de l'ONU transportent l'argent en main propre à travers la frontière jusqu'à Gaza. L'argent est distribué directement aux familles nécessiteuses et aux fonctionnaires de Gaza et chaque famille ou individu doit signer à côté de son nom qu'il a reçu l'argent. Une copie de cette feuille est envoyée à Israël, une autre à l'ONU et une dernière au Qatar. "L'aide qatarie à la bande de Gaza est entièrement coordonnée avec Israël, les Nations unies et les États-Unis", a déclaré le représentant du gouvernement qatari. Ces dernières années, le Qatar a acheté du carburant à Israël pour l'unique centrale électrique de Gaza. Il a également envoyé du carburant égyptien que le Hamas peut revendre, en utilisant les recettes pour payer les salaires. Stephen Reimer, du groupe de réflexion Royal United Services Institute, a prédit que les nouvelles tentatives visant à restreindre totalement l'accès du groupe aux canaux financiers officiels n'auraient qu'un succès limité. "Leurs tactiques de financement se sont développées pour les contourner. Lire l'article en entier ---

ANALYSE : Le rôle du Qatar et de Netanyahou dans le renforcement du Hamas

Article originel : ANALYSIS: Role of Qatar and Israel’s Netanyahu in Empowering Hamas

Milli Chronicle, 22.10.23 Des rapports soulignent le soutien financier potentiel apporté au Hamas, impliquant à la fois le Qatar et le gouvernement israélien de Netanyahou. Dans une vidéo publiée par Arab News, l'ancien chef des services de renseignement saoudiens, le prince Turki al-Faisal, a publiquement critiqué Israël pour avoir prétendument "acheminé" des fonds qataris vers le Hamas. Ces déclarations ont suscité des spéculations sur le rôle joué par le Qatar et le gouvernement israélien dans le soutien d'une organisation largement classée comme groupe terroriste. L'aide financière du Qatar au Hamas La condamnation d'Israël par le prince Turki s'aligne sur un article de Reuters qui a fait surface, citant des informations d'initiés. Ce rapport révèle un processus spécifique par lequel l'aide financière du Qatar, destinée aux Palestiniens de Gaza, est acheminée par l'intermédiaire d'Israël.

Selon le rapport, les fonds sont transférés électroniquement du Qatar vers Israël, après quoi des fonctionnaires israéliens et des Nations unies transportent physiquement ces fonds à travers la frontière dans la bande de Gaza. Cette révélation soulève des questions sur la transparence du processus d'aide financière. Elle met en évidence l'implication de multiples acteurs, dont le Qatar, Israël et les Nations unies, dans la facilitation du transfert de fonds vers Gaza. Cet arrangement soulève des questions sur la nature des relations entre le Qatar, Israël et le Hamas...

Lire la suite

---

Libérer des otages, accueillir le Hamas : L'influence du Qatar dans la guerre Israël-Gaza, expliquée

Article originel : Freeing hostages, hosting Hamas: Qatar's influence in Israel-Gaza war, explained

NPR, 2.11.2023

DUBAI, Émirats arabes unis - Le Qatar est une minuscule nation qui s'avance dans la péninsule arabique ; il est à peu près deux fois plus grand que le Delaware et ne compte que 300 000 habitants. Malgré sa petite taille, l'influence du Qatar s'étend loin. Il abrite la chaîne d'information Al Jazeera et une base aérienne tentaculaire où sont stationnées des troupes américaines. L'année dernière, il a accueilli la Coupe du monde de football.

Moyen-Orient

Le rôle du Qatar dans les négociations sur les otages Aujourd'hui, le Qatar joue un rôle clé à plus de 1 000 kilomètres à l'ouest. Proche allié des États-Unis, le Qatar est la puissance régionale la mieux placée pour influencer le Hamas et jouer un rôle de médiateur avec Israël. La guerre a commencé le 7 octobre, lorsque près de 2 000 militants du Hamas ont fait irruption en Israël, tuant environ 1 400 personnes, pour la plupart des civils israéliens, dont des femmes et des enfants. Les militants ont également pris environ 240 otages, selon les autorités israéliennes. Un quart de million d'Israéliens ont évacué leur domicile en raison de la menace de nouvelles attaques, et les tirs de roquettes de Gaza sur Israël se poursuivent quotidiennement, bien que la quasi-totalité des missiles soient interceptés.... Lire la suite

Netanyahou et le Qatar partageraient la responsabilité d'une guerre régionale imminente

Article originel : Netanyahu And Qatar Would Share Responsibility For An Imminent Regional War

par Yigal Carmon

MEMRI, 12.10.23 Pendant plus d'une décennie, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a collaboré avec l'émirat du mal, le Qatar, pour acheminer 1,5 milliard de dollars au Hamas à Gaza, lui permettant de construire une armée forte de 30 000 hommes et son énorme arsenal de missiles, et de s'équiper d'une variété d'autres armes et munitions suffisantes pour une guerre prolongée. Ces fonds ont également permis au Hamas de construire une ville souterraine avec des dizaines de kilomètres de tunnels et de postes de commandement et de combat, avec un système d'alerte précoce de haute technologie. Contrairement aux stupides histoires de conspiration qui émergent, Netanyahou n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, et l'acheminement de fonds vers le Hamas était une manœuvre imprudente pour acheter la tranquillité - mais il n'a jamais acheté la tranquillité, et il a vendu nos vies. Cela ne pouvait qu'entraîner l'attaque des Einsatzgruppen du Hamas contre Israël le 7 octobre. Netanyahou est à blâmer, tout autant que la famille Aal Thani qui dirige le Qatar. Qu'est-ce que le Qatar ? Les gens, les journalistes, les universitaires, les politiciens, les fonctionnaires des gouvernements n'ont aucune idée de cette entité maléfique qui a permis le déclenchement d'une guerre contre Israël - une guerre qui menace toute la région et qui pourrait s'étendre encore plus loin. Avant d'expliquer ce que cet émirat du mal fait pour développer les mouvements islamistes dans le monde arabe et en Occident, en affaiblissant les mouvements laïques,... Lire la suite

---

Pourquoi Israël laisse le Qatar donner des millions au Hamas

Article originel : Why Israel Lets Qatar Give Millions To Hamas

NPR, 25.06.2015

Le fonctionnaire qatari Mohammed al-Emadi (à gauche) rend visite au chef du Hamas, Ismail Haniyeh, dans la ville de Gaza, le 12 mars. Israël a accusé le Qatar de financer l'armement du Hamas, mais l'autorise toujours à dépenser des millions à Gaza pour des projets d'aide et de développement. Ashraf Amra/APA/Landov

Voici une histoire de coopération au Moyen-Orient qui semble défier toutes les règles. La politique d'Israël consiste depuis longtemps à isoler le Hamas, le groupe islamiste qui domine la bande de Gaza. Israël accuse depuis longtemps le Qatar de financer le Hamas, notamment en fournissant l'argent utilisé pour les roquettes tirées sur Israël pendant la guerre de l'été dernier. Pourquoi donc Israël autorise-t-il un responsable qatari à se rendre à Gaza et à dépenser des dizaines de millions de dollars dans ce territoire côtier ? Ce fonctionnaire s'appelle Mohammad al-Emadi, et il affirme que le Qatar utilise l'argent à Gaza pour aider le peuple palestinien, et non le Hamas. Mais si vous voulez aider Gaza, dit-il, le Hamas est votre meilleur interlocuteur. "Vous devez les soutenir. Vous ne les aimez pas, ne les aimez pas. Mais ils contrôlent le pays, vous savez", a déclaré M. Emadi lors d'une visite à Gaza. Lors d'un récent voyage, il s'est rendu en Israël, en Cisjordanie et à Gaza pour parler de projets de reconstruction indispensables, notamment la construction de 1 000 nouveaux logements. Gaza, qui était déjà extrêmement pauvre, a subi des dégâts considérables au cours des sept semaines de combats intenses de l'été dernier. En Israël, M. Emadi a rencontré des hommes d'affaires et le général de brigade israélien chargé d'autoriser l'entrée et la sortie des marchandises et des personnes dans la bande de Gaza. M. Emadi venait de quitter cette réunion lorsqu'une roquette tirée depuis Gaza a atterri dans le sud d'Israël. M. Emadi raconte qu'il a immédiatement appelé ses contacts à Gaza pour savoir si c'était le Hamas qui l'avait lancée. "J'ai appelé ces personnes. Je leur ai dit : 'Vous êtes fous'. Ils m'ont répondu : 'Non, non, ce n'est pas nous'. Et ils contrôlent la situation. Ils ont attrapé le gars", dit-il.

Le débat israélien Yossi Kuperwasser, ancien chef de la recherche au sein des services de renseignement militaire israéliens, affirme qu'il y a une bonne raison pour qu'Israël aide le Qatar à aider Gaza. "Personne d'autre que le Qatar n'est prêt à aider", déclare-t-il. Selon M. Kuperwasser, le Hamas n'étant pas seulement une milice mais aussi le gouvernement de facto, l'amélioration des conditions de vie à Gaza pourrait le dissuader de faire la guerre. "Nous pensons que l'amélioration des conditions de vie à Gaza inciterait moins le Hamas et la population à reprendre la guerre", explique-t-il. "D'une certaine manière, cela contribue donc à la dissuasion. Mais l'objectif est d'améliorer les conditions de vie de la population de Gaza et de lui permettre de mener une vie respectable. Un porte-parole du Hamas a déclaré qu'Israël aidait le Qatar principalement pour détourner les critiques sur la destruction de la guerre et les restrictions continues sur le matériel entrant à Gaza. Un Israélien qui connaît bien le Qatar affirme que l'aide au travail du Qatar à Gaza est une nouvelle politique israélienne.

"Je suis très surpris. Parce que je ne crois pas qu'il devrait en être ainsi", déclare Eli Avidar, qui a dirigé un bureau commercial israélien au Qatar et a récemment publié un livre sur cette expérience, intitulé The Abyss (L'abîme). Le bureau commercial a fonctionné pendant plus de dix ans, bien qu'Israël n'ait jamais eu d'ambassade. Il explique qu'après la guerre de l'été dernier, la pression internationale sur le Qatar s'est accrue pour qu'il cesse de financer la branche armée du Hamas. L'approche d'Israël compromet aujourd'hui cette démarche. "En donnant aux Qataris la possibilité de faire quelque chose comme cela, ils peuvent maintenir leur politique qui, d'une part, soutient le terrorisme et, d'autre part, apparaît dans la communauté internationale comme un facteur positif dans la région", explique-t-il.

L'équation régionale Ayub Carra, vice-ministre israélien de la coopération régionale, a une vision plus large. Selon lui, le Qatar, l'Arabie saoudite et d'autres pays du Golfe partagent les craintes israéliennes à l'égard de l'Iran. "La plupart de ces pays ont peur de l'avenir avec l'Iran", explique M. Carra. "Nous avons donc la possibilité d'améliorer nos relations. Israël parle depuis des années d'une alliance avec les pays musulmans sunnites. Travailler avec le Qatar, même si cela profite au Hamas, n'est pas si inhabituel, dit Kuperwasser, l'homme qui a travaillé autrefois avec les services de renseignements militaires israéliens.

"La vie est pleine de contradictions et de choses étranges", dit-il. La décision d'Israël est logique pour l'homme du Qatar à Gaza. Selon Mohammad al-Emadi, les projets actuels du Qatar pourraient prendre encore trois ou quatre ans.