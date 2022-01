Le taux d'infection est deux fois plus élevé chez les personnes doublement vaccinées, selon des données provenant d'Islande (Daily Sceptic)

Le taux d'infection est deux fois plus élevé chez les personnes doublement vaccinées, selon des données provenant d'Islande Article originel : Double Vaccinated Have Double the Infection Rate, Data From Iceland Shows Par Will Jones Daily Sceptic, 9.01.22

Selon des données islandaises, les personnes doublement vaccinées ont presque deux fois plus de risques d'être infectées que les personnes non vaccinées. Cela suit la même évolution que pour le Royaume-Uni.Thorsteinn Siglaugsson a écrit sur cette tendance dans Morgunbladid, le principal journal national islandais, et en a publié une traduction sur son site Web.

Après le 20 décembre, l'incidence de l'infection à la COVID-19 sur 14 jours en fonction du statut vaccinal a pris une tournure très inattendue en Islande. Le taux d'infection pour 100 000 des adultes entièrement vaccinés avec rappel est maintenant onze fois plus élevé que le 20 décembre, et le taux d'infection des adultes doublement vaccinés sept fois plus élevé. Dans le même temps, les infections chez les personnes non vaccinées ont été multipliées par un facteur de 2,6 seulement. Chez les enfants, on observe une évolution similaire : le taux d'infection des personnes entièrement vaccinées a été multiplié par dix, tandis que celui des personnes non vaccinées est 2,4 fois plus élevé que le 20 décembre.

Cette évolution peut difficilement être expliquée par des changements de comportement, un tel changement soudain et décisif de comportement entre les groupes est impossible. Il est également peu probable que le dépistage ait soudainement augmenté aussi fortement dans certains groupes et pas dans d'autres. Nous savons que la protection contre l'infection conférée par la vaccination diminue rapidement, mais il est hors de question qu'elle chute aussi soudainement. L'explication la plus probable est le nouveau variant Omicron. Les données étrangères indiquent également que les vaccins actuellement disponibles ont peu ou pas d'effet contre l'infection par Omicron.

Les données publiées sur covid.is sont pondérées ; la taille différente des groupes est ajustée. Cela signifie que nous pouvons les utiliser pour conclure quant à la probabilité d'infection. Actuellement, les personnes triplement vaccinées n'ont que 30 % de chances en moins d'être infectées que les adultes non vaccinés, et pour les enfants vaccinés, la différence n'est que de 15 %. Cette petite différence diminue rapidement dans les deux groupes. La plus grande nouvelle, cependant, est que les personnes doublement vaccinées ont maintenant 90% plus de risques d'être infectées que les personnes non vaccinées. Cela suggère que la protection fournie par deux doses de vaccin est en fait inférieure à l'absence de protection, c'est même le contraire.

Après la publication de l'article de Siglaugsson le 8 janvier, l'épidémiologiste en chef islandais a affirmé que cette découverte était un artefact dû au fait que les données officielles surestimaient le nombre de personnes non vaccinées. Cependant, Siglaugsson suggère que la surestimation devrait être de 90 %, ce qui est invraisemblable, pour que les taux d'infection se stabilisent.

L'article mérite d'être lu dans son intégralité.

