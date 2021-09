Le taux de mortalité élevé chez les vaccinés met en évidence une dystopie vaccinale (TrialSite News)

Les nouvelles données provenant d'Angleterre et impliquant un très grand nombre de personnes devraient faire la une des journaux. Mais les grands médias partiaux et malhonnêtes suppriment ce type de données critiques. Pourquoi ? De toute évidence, si les personnes vaccinées meurent à un taux beaucoup plus élevé que les personnes non vaccinées, pourquoi les gens devraient-ils être enthousiastes à l'idée de se faire vacciner pour la première fois ou pour les rappels ultérieurs ? Ils ne devraient pas. Cela est particulièrement vrai pour les millions de personnes qui bénéficient d'une immunité naturelle.

Il y a quelques jours, il a été signalé que la Virginie occidentale a connu une augmentation de 25 % du nombre de décès de personnes entièrement vaccinées au cours des huit dernières semaines. Dans le même temps , il a été signalé qu'au Massachusetts, 144 personnes entièrement vaccinées sont également décédées de la COVID, soit une augmentation de 80 % par rapport à plusieurs semaines auparavant, et ce nouveau total se traduit par environ 4 800 décès pour l'ensemble du pays. Dans le New Jersey , on a constaté une augmentation de 16 % du nombre de décès récents. En Irlande , 18 % des décès dus à la COVID concernaient des personnes entièrement vaccinées.

Un taux de décès par COVID plus élevé chez les personnes vaccinées aux États-Unis pourrait être lié à une population généralement en mauvaise santé et présentant des problèmes de santé plus graves.

Deuxièmement, il est raisonnable de penser que la plupart des personnes non vaccinées ont acquis une immunité naturelle suite à une infection antérieure par la COVID. Et cette immunité naturelle est bien plus protectrice que l'immunité artificielle ou vaccinale obtenue par les vaccins. Leur immunité naturelle se traduit par moins de décès. Pourtant, les États-Unis, comme de nombreux autres pays, ne reconnaissent pas l'immunité naturelle au même titre que l'immunité vaccinale lorsqu'il s'agit de passeports et de mandats COVID. Bien que quelques nations fassent ce qu'il faut en suivant honnêtement la science.

Deux célèbres virologues ont mis en garde contre l'utilisation des vaccins actuels, car ils sont fondamentalement dangereux et pourraient tuer des gens. Ils ont imaginé une dystopie vaccinale et proclamé haut et fort que le programme de vaccination de masse devait être arrêté. Au lieu de cela, ils ont préconisé l'utilisation de traitements à base de médicaments génériques comme l'ivermectine, comme cela est détaillé dans Pandemic Blunder.

Tout d'abord, il y a quelque chose de très dangereux et d'insécurisant dans les vaccins contre la COVID, associé à des protéines de pointe qui font que les gens meurent à un rythme plus élevé. Par exemple, comme nous l'avons vu ailleurs , tous les vaccins actuels ont été associés à de graves problèmes sanguins, notamment des caillots sanguins de grande taille ou microscopiques. De nombreuses personnes sont décédées d'hémorragies cérébrales et d'accidents vasculaires cérébraux, par exemple. Il existe également de très nombreux autres types d'effets secondaires indésirables provoquant une multitude de problèmes médicaux.

Cinq fois plus ! En d'autres termes, les personnes non vaccinées qui ont été infectées étaient énormément plus à l'abri de la mort. Ce qui prouve que les vaccins contre la COVID ne sont pas sûrs.

Dans le premier groupe de personnes vaccinées, il y a eu un total de 402 décès. Dans le second groupe, beaucoup plus important, comprenant plus de trois fois plus de personnes non vaccinées, il n'y a eu que 253 décès.

Pour la période du 1er février au 2 août, on a recensé des cas de variants Delta de la COVID chez 47 000 personnes ayant reçu 2 doses de vaccin et chez 151 054 personnes non vaccinées.

Les données de l'Angleterre montrent que les gens doivent remettre en question les données des CDC, car celui-ci a converti certains décès de personnes vaccinées en décès de personnes non vaccinées. Souvent, les hôpitaux ne testent pas les personnes vaccinées pour la COVID, de sorte que les cas de percée infectieuses qui peuvent entraîner des décès ne sont pas signalés. Les gens devraient remettre en question la sécurité de tous les vaccins contre la COVID, même s'ils sont entièrement approuvés par la FDA.

Dans un monde sain où les médias sont honnêtes, un tel nombre de décès de personnes vaccinées par la COVID et les effets directs du vaccin ferait la une des journaux et jetterait un grand doute sur la sécurité et l'efficacité du vaccin contre la COVID. Le déni est abondant. Mais en vérité, nous sommes au bord de l'histoire. Cela signifie que les prévisions d'une dystopie vaccinale par un certain nombre de scientifiques médicaux très respectés commencent à être documentées par de nouvelles données. Et aussi, par la couverture médiatique des personnes célèbres du monde du spectacle, du sport et de la politique qui sont mortes de percées infectieuses par la COVID et de l'impact direct des vaccins.



La folie consiste à promouvoir davantage de vaccins alors même que les preuves s'accumulent que tous les vaccins sont à la fois dangereux et inefficaces. Fauci et les compagnies pharmaceutiques ne peuvent pas s'en empêcher. Ils vont continuer à faire circuler le train de l'argent des vaccins. Finalement, de plus en plus de personnes cesseront de croire que les vaccins sauvent suffisamment de vies pour justifier tous les décès dus aux vaccins. D'une manière perverse, les mandats et les passeports pour les vaccins pourraient bien faire ressortir la triste réalité au fur et à mesure que les décès dus aux vaccins s'aggravent.

*Le Dr Joel S. Hirschhorn, auteur de Pandemic Blunder et de nombreux articles sur la pandémie, a travaillé sur les questions de santé pendant des décennies. En tant que professeur titulaire à l'Université du Wisconsin, à Madison, il a dirigé un programme de recherche médicale entre les collèges d'ingénierie et de médecine. En tant que haut fonctionnaire de l'Office of Technology Assessment du Congrès et de la National Governors Association, il a dirigé d'importantes études sur des sujets liés à la santé ; il a témoigné lors de plus de 50 audiences du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis et a rédigé des centaines d'articles et de tribunes libres dans les principaux journaux. Il a été cadre bénévole dans un grand hôpital pendant plus de 10 ans. Il est membre de l'Association des médecins et chirurgiens étatsuniens et de America's Frontline Doctors.