Le vaccin contre la Covid peut-il modifier notre ADN ? (Conservative Woman)

Le vaccin contre la Covid peut-il modifier notre ADN ? Article originel : Can the Covid vaccine change our DNA? Par Neville Hodgkinson* Conservative Woman, 18.05.21

La plupart des experts s'accordent à dire que ce document est très peu convaincant et comporte d'énormes lacunes méthodologiques. Il est extrêmement improbable qu'il puisse s'intégrer dans notre génome.

Ce dogme est toujours d'actualité et, en décembre dernier, lorsqu'une équipe d'éminents scientifiques a apporté des preuves préliminaires de la capacité des séquences génétiques du coronavirus pandémique à pénétrer dans le génome humain, elle a déclenché une tempête sur Twitter.

Renoncer à ce dogme signifiait perdre un élément central de la théorie de l'évolution, selon laquelle les caractéristiques d'une espèce ne peuvent changer que sur de nombreuses générations, par des mutations fortuites suivies d'une sélection naturelle. L'intégration de l'ARN dans l'ADN implique que l'adaptation peut se produire à une échelle beaucoup plus rapide et plus grande.

On s'est accroché à ce dogme central de la biologie pendant des décennies après que des preuves aient montré que les instructions fonctionnent souvent dans l'autre sens, l'ARN étant transporté dans notre ADN, parfois selon un mécanisme appelé "gènes sauteurs" ("Jumping genes").

LES SCIENTIFIQUES ont longtemps cru qu'un processus strictement à sens unique régissait la façon dont l'ADN, le code génétique hérité au cœur des cellules de notre corps, donnait naissance à l'ARN, qui utilise les informations stockées dans l'ADN pour synthétiser des protéines et remplir d'autres fonctions vitales.

Comme souvent dans l'histoire de la Covid, cependant, la science continue d'évoluer. La même équipe de chercheurs a maintenant démontré "sans ambiguïté" que les séquences de coronavirus s'intègrent dans le génome. Des copies d'ADN de portions du génome viral du SRAS-COV-2 ont été trouvées dans presque tous les chromosomes - les structures qui constituent le génome - des cellules humaines étudiées.

Les preuves sont si convaincantes qu'un expert en la matière, auparavant sceptique, a ajouté son nom à l'article de dix pages décrivant ces travaux, publié ce mois-ci dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Qui plus est, les sections du virus qui s'intègrent dans le génome peuvent ensuite être "relues" en ARN, pour la synthèse ultérieure de protéines.

Les chercheurs affirment qu'il est impossible que ces séquences génétiques puissent se réassembler pour former un virus entier et se répliquer. Mais ces résultats permettent d'expliquer un mystère antérieur : pourquoi certains patients continuent d'être testés positifs des semaines ou des mois après leur guérison de la Covid-19. La réapparition de l'ARN viral peut être une autre source de résultats faussement positifs du test PCR (réaction en chaîne par polymérase) pour la présence de matériel génétique viral, déjà souvent utilisé de manière inappropriée pour diagnostiquer les "cas" de la Covid chez les personnes en bonne santé.



Les recherches ont été menées par Rudolf Jaenisch, biologiste spécialiste des cellules souches, et Richard Young, spécialiste de la régulation des gènes, du Massachusetts Institute of Technology. Ils affirment avoir reçu des critiques plus intenses pour avoir publié leur préimpression sur les résultats que pour toute autre étude au cours de leur carrière.

Malheureusement, il existe une sorte de guerre idéologique entre les sceptiques et les fanatiques des vaccins - et dans ce cas, les sceptiques étaient plus proches des faits scientifiques que les fanatiques, qui refusaient de croire que ces travaux pouvaient être vrais.



La signification de ces résultats pour la santé humaine n'est pas claire.

Jaenisch et Young affirment que leurs résultats n'impliquent en aucun cas que les vaccins contre la Covid, par opposition au virus lui-même, intègrent leurs séquences dans notre ADN,

Ils n'apportent cependant aucune preuve de cette affirmation et, selon le Dr Doug Corrigan, biochimiste et biologiste moléculaire, ces résultats renforcent les inquiétudes quant à la sécurité des vaccins à ARN, ce qui rend plus incertaines les affirmations des autorités de réglementation selon lesquelles les produits "n'affectent pas notre ADN ou n'interagissent pas avec lui de quelque manière que ce soit".



Dans un article de blog publié en novembre dernier - avant même la publication de la préimpression controversée - Corrigan a fait valoir que l'ARN introduit dans nos cellules par le biais d'un vaccin pourrait être plus susceptible que l'ARN du coronavirus d'être transcrit en ADN et intégré dans notre matériel génétique principal dans le noyau cellulaire. Cela s'explique par le fait que l'ARN fourni aux cellules par le biais du vaccin a été modifié en laboratoire pour augmenter sa stabilité, ce qui lui permet de "rester dans la cellule beaucoup plus longtemps que l'ARN viral, ou même que l'ARN que notre cellule produit normalement pour la production normale de protéines".

Selon lui, ces nouvelles découvertes appartiennent à la catégorie des "choses dont nous étions absolument et sans équivoque certains qu'elles ne pouvaient pas se produire, mais qui se sont produites".