Le vaccin Pfizer est-il aussi efficace qu'on le prétend ? (Probability and Law)

Le vaccin Pfizer est-il aussi efficace qu'on le prétend ? Article originel : Is the Pfizer vaccine as effective as claimed? Probability and Law, 17.05.21

L'étude et son analyse présentent toutefois des problèmes qui font que la mesure d'efficacité de 95 % est exagérée. Dans cet article , Will Jones affirme que les chercheurs n'ont pas tenu compte de la baisse du taux d'infection au cours de la période d'étude et que, ce faisant, l'efficacité tombe à 74 % (chez les plus de 65 ans).

Nonobstant le fait que 8 des 15 auteurs "détiennent des actions et des options d'achat d'actions de Pfizer "*, les résultats semblent réellement impressionnants et soutiennent l'hypothèse selon laquelle le vaccin est efficace pour prévenir l'infection. En particulier, les données brutes (tableau 2 de l'article**) indiquent que

Cela signifie qu'alors que les personnes non vaccinées continuaient à être soumises régulièrement et systématiquement à des tests PCR, les personnes vaccinées n'avaient plus à l'être. Le nombre de "cas" indiqué dans le tableau 2 est, bien entendu, simplement le nombre de résultats positifs au test PCR (qui inclut les faux positifs). Si vous arrêtez de tester les personnes vaccinées, vous ne trouverez aucun "cas" parmi elles. L'article indique que 19 % des tests ont toutefois été effectués sur des personnes "exemptées", c'est-à-dire vaccinées. Cela signifie néanmoins que les personnes non vaccinées étaient beaucoup plus susceptibles d'être testées que les personnes vaccinées, et nous devons donc tenir compte du nombre absolu de tests effectués sur les personnes vaccinées et non vaccinées.

Nous savons qu'il y a eu 4,4 millions de tests PCR et que 19 % d'entre eux ont été effectués sur des personnes vaccinées. Nous pouvons donc en déduire qu'il y a eu

836 000 tests sur des personnes vaccinées (au nombre de 4 714 932, soit 72,1 % de la population ; en moyenne, environ une personne vaccinée sur six a subi un test PCR) ;

3 564 000 tests sur des personnes non vaccinées (au nombre de 1 823 979, soit en moyenne deux tests PCR par personne non vaccinée).



Ainsi, le nombre de "cas" pour 1 000 tests était de

30,8 pour les personnes non vaccinées (109 876 divisé par 3 564 000 fois 1000)

7,5 pour les personnes vaccinées (6 266 divisé par 836 000 fois 1 000).



L'utilisation du simple "nombre de cas pour 1000 tests" (plutôt que du "taux d'incidents pour 100 000 jours-personnes", qui est biaisé) donne une mesure approximative de "l'efficacité du vaccin" de 75,7%. Bien que ce chiffre soit bien inférieur à celui de 95 %, il reste impressionnant. Il est donc étrange que l'étude n'ait pas tenu compte de la différence entre les proportions testées.



Il semble que l'absence d'ajustement du calcul de l'efficacité du vaccin en fonction des différents protocoles de test pour les personnes vaccinées et non vaccinées ne se limite pas à cette étude de Pfizer en Israël. Les données contenues dans le document d'information de la FDA sur le vaccin Pfizer (daté du 10 décembre 2020) suggèrent qu'il y avait un problème similaire avec l'essai de phase 3 du vaccin. Il s'agissait d'un essai randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo du vaccin chez 44 000 participants non infectés. Elle fait également état d'une mesure d'efficacité de 95 % basée sur le fait que (après l'injection) il y a eu 162 cas confirmés de la Covid-19 parmi les participants ayant reçu le placebo, contre seulement 8 parmi les participants vaccinés. Cependant, l'étude indique également qu'il y a eu un nombre beaucoup plus important de cas "suspects mais non confirmés" et que ceux-ci étaient répartis de manière plus égale entre les participants au placebo (1 816 cas) et les participants vaccinés (1 594 cas). Cela semble indiquer qu'un nombre disproportionné de participants vaccinés présentant des symptômes ont subi des tests PCR par rapport aux participants sous placebo présentant des symptômes.

Il est clair que l'absence d'ajustement approprié pour tenir compte à la fois d'un taux d'infection décroissant et de protocoles de test différents pour les personnes vaccinées et non vaccinées jette un doute sur la validité des études.



Il convient également de noter que, même si l'on ignore tous les problèmes susmentionnés et que l'on accepte comme incontesté le nombre de "décès liés à la COVID-19" dans l'étude israélienne (715 chez les personnes non vaccinées et 138 chez les personnes vaccinées), le pourcentage absolu d'augmentation du risque de décès pour une personne non vaccinée n'est que de 0,036 %. Cela signifie que, même si nous acceptons la mesure d'efficacité de 95 %, sur 10 000 personnes non vaccinées, environ 3 ou 4 mourraient du fait de ne pas avoir été vaccinées. Et ceci nous amène au dernier (et critique) problème de l'étude. Elle ne fournit aucune information sur le nombre d'effets indésirables - en particulier le nombre de décès - dus au vaccin. Par conséquent, elle ne fournit pas les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée sur le risque/bénéfice global du vaccin.



Nous avons soumis une réponse de 250 mots à The Lancet il y a plus d'une semaine, résumant les préoccupations ci-dessus au sujet de l'article, mais la réponse est toujours "avec le rédacteur en chef".

*Copie d'écran des intérêts déclarés dans l'article :