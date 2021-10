Le vaccin traditionnel français Valneva contre la Covid, abandonné par le Royaume-Uni, s'est révélé plus efficace que celui d'AstraZeneca (The Telegraph)

Le vaccin français contre la Covid, abandonné par le Royaume-Uni, s'est révélé plus efficace que celui d'AstraZeneca.

Article originel : French Covid vaccine abandoned by UK found to be more effective than AstraZeneca jab

Par Joe Pinkstone

The Telegraph, 18.10.21

Note de SLT : La production de ce vaccin traditionnel français (société implantée dans la région nantaise) à base de virus inactivé et non de séquences génétiques n'a pas été soutenu par le gouvernement français et a récemment été lâché par le gouvernement britannique pour d'obscures raisons.

L'investigateur principal se demande pourquoi un contrat pour le vaccin de Valneva a été annulé avant que des tests supplémentaires et des données d'essai puissent être examinés.





Selon de nouvelles données, un vaccin contre la Covid pour lequel le gouvernement a annulé un contrat le mois dernier pourrait être meilleur et plus efficace que le vaccin d'AstraZeneca.

Valneva a déclaré lundi que les résultats de sa phase trois - qui a inclus plus de 4 000 personnes sur 26 sites au Royaume-Uni - montrent qu'il produit environ 40 % d'anticorps neutralisants de plus que le vaccin d'Oxford/AstraZeneca.

Valneva, une société pharmaceutique française, a développé et testé un vaccin contre le SRAS-CoV-2 qui utilise une méthode traditionnelle : l'inactivation de l'ensemble du coronavirus, puis l'injection de la souche inactive.

L'agent pathogène est rendu inoffensif mais conserve sa forme et le système immunitaire de l'organisme reconnaît l'envahisseur et produit des anticorps pour le combattre.

Boris Johnson a visité le site de production écossais de Valneva à Livingston en janvier et le Royaume-Uni a commandé environ 100 millions de doses du vaccin.

Toutefois, le mois dernier, le gouvernement a annulé le contrat, invoquant une rupture de contrat de Valneva liée à l'accord de fourniture.

Dans la nouvelle étude, près de 2 000 participants âgés de plus de 30 ans ont reçu deux doses - à quatre semaines d'intervalle - du vaccin Valneva, puis ont été comparés à 995 personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca. Un autre groupe de 1 040 personnes de moins de 30 ans a reçu uniquement le Valneva.

Toutes les analyses des niveaux d'anticorps ont été effectuées dans les laboratoires de Public Health England et le nombre de cas de Covid-19 était similaire entre les personnes ayant reçu AstraZeneca ou Valneva, a déclaré la société, tandis qu'aucun cas grave de maladie n'a été enregistré.

La société a également déclaré que son vaccin, baptisé VLA2001, induisait une large réponse des cellules T, une partie du système immunitaire censée être impliquée dans l'immunité à long terme.

Le ministère de la santé n'a pas encore donné d'autres explications ou précisions sur les raisons de la résiliation du contrat avec Valneva.

Sajid Javid, le secrétaire à la santé, et Nadhim Zahawi, qui était alors ministre des vaccins, ont tous deux déclaré le mois dernier qu'il s'agissait d'un problème commercialement sensible.

Javid, s'exprimant devant la Chambre des communes, a ajouté : "Il était également clair pour nous que le vaccin en question que la société développait ne serait pas approuvé par la MHRA ici au Royaume-Uni".

Cependant, le Pr Adam Finn, membre du Comité conjoint sur la vaccination et l'immunisation et investigateur principal de l'essai Valneva, a déclaré que la raison de ces commentaires reste un mystère.

"Nous ne savons pas vraiment pourquoi il a dit cela. Il a été corrigé dans les Hansards, il a donc reconnu qu'il s'était trompé, mais il n'a pas vraiment expliqué, du moins à moi, ce qui a conduit à ce commentaire.

"Il est certain que les données que nous avons présentées aujourd'hui sont aussi bonnes que nous pouvions l'espérer.

"Je pense que nous sommes prudemment optimistes et que nous obtiendrons effectivement l'autorisation pour ce vaccin sur la base de ces données."

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Soins sociaux a déclaré : "Nous avons reçu les dernières données provisoires des essais cliniques de Valneva pour ses vaccins Covid-19.

"L'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé examinera les résultats lorsqu'elle aura reçu les données complètes de Valneva, dans le cadre du processus habituel de prise de décision réglementaire.



"Le programme de vaccination du Royaume-Uni continue d'être un succès avec plus de 80 % de la population britannique ayant reçu un double vaccin et le programme de rappel de la vaccination est pleinement en cours."

Le Dr Juan Carlos Jaramillo, médecin en chef de Valneva, a déclaré aux journalistes lors d'un briefing : "En ce qui concerne le contrat, nous ne pouvons actuellement faire aucun commentaire supplémentaire à ce stade.

"Mais avec les résultats positifs de notre essai pivot de phase 3, nous pensons que VLA 2001 aura une valeur potentielle validée de notre candidat vaccin différencié dans le paysage des vaccins Covid-19.

"Bien sûr, nous attendons d'autres approbations et d'autres mises à jour seront proposées dans les prochains jours."