Le variant Delta est beaucoup moins mortel que les variants précédents (TrialSite News)

Le variant Delta est beaucoup moins mortel que les variants précédents, selon l'analyse de TrialSite

Article originel : Delta Variant Far Less Deadly than Previous Variants, According to TrialSite Analysis

Trial Site News, 10.08.21







TrialSite peut confirmer que le variant Delta est beaucoup moins mortel que les versions précédentes du SRAS-CoV-2, d'après une analyse originale des données du New York Times et de Our World in Data. TrialSite part du principe que la plupart des cas survenant actuellement au cours de cette dernière poussée pandémique sont dus au variant Delta.



Il semblerait que la transmissibilité du variant Delta soit importante et que l'hospitalisation s'aggrave dans les États du sud principalement. Nous soutenons que la situation est toujours en cours, de sorte que nos hypothèses et notre perspective peuvent changer si nous observons de nouvelles tendances de données qui contredisent l'évaluation d'aujourd'hui. Alors que les infections pernicieuses semblent en hausse, les CDC ne suivent pas ces infections si elles n'entraînent pas d'hospitalisation. C'est une erreur, car de nombreuses personnes vaccinées sont chez elles très malades.

Nous montrons ici que les précédentes flambées de SRAS-CoV-2 étaient bien plus mortelles, car les médias ne semblent pas aborder ce sujet. Pour le démontrer, nous revenons sur les précédentes vagues de pandémie : d'abord du 1er avril 2020 au 1er août 2020, puis une vague plus importante du 1er décembre 2020 au début mars 2021.

Nous répertorions le nombre de nouveaux cas quotidiens sur la base d'une moyenne de 7 jours et ...





