Le véritable caractère d'Israël, un État xénophobe, une horreur d'Etat d'apartheid (ICH)

Le véritable caractère d'Israël, un État xénophobe, une horreur d'Etat d'apartheid. Article originel : Israel’s real character as a xenophobic, apartheid horror of a state. Par Paul Edwards Information Clearing House

Réfléchissez : Je suis un Etatsunien écœuré par la violence meurtrière, impérialiste/militariste de mon propre gouvernement, que je condamne vigoureusement. Cela signifie-t-il que je déteste mes compatriotes étatsuniens ? Que je suis "anti-étatsunien" ? La haine des régimes de Bolsonaro, Modi et bin Salman fait-elle de moi un anti-brésilien, un anti-indien, un anti-saoudien ? Il est clair que dire cela serait une insulte malveillante et malhonnête, exactement ce que sont les accusations bidon d'"antisémitisme" d'Israël.

Elle est tellement corrompue sur le plan éthique, tellement nulle sur le plan logique et fausse sur le plan rationnel, qu'il serait risible de ne pas en faire une arme pour attaquer, diffamer et réduire au silence les critiques courageux, honnêtes et honorables, et mettre fin aux critiques valables de cet État et de cette société profondément cruels, enragés et racistes.

Israël tente de détourner la critique de la brutalité écœurante de son style militaire Einsatzgruppen en arguant que la critique de cet État malade, diabolique et meurtrier est un "antisémitisme" répréhensible. Ce trope, inventé par l'industrie de l'holocauste , qu'elle cultive assidûment depuis cette sinistre horreur nazie, est brandi chaque fois que les gouvernements sionistes ont besoin de couvrir la violence criminelle et raciste qu'ils perpètrent à volonté sur des Palestiniens diabolisés.

Bien qu'un enfant puisse voir la malhonnêteté flagrante de cette affirmation absurde, les médias étatsuniens ne le peuvent pas. L'organe de relations publiques de notre État profond corrompu et trompeur présente - comme il l'a toujours fait - le dernier massacre israélien comme un concours d'égaux, d'adversaires appariés, et non comme un cas évident de l'armée sioniste sadique tirant sur des poissons dans un tonneau.

Parce que les Palestiniens ont résisté au vol de leurs terres et de leurs maisons par les Israéliens, le gouvernement sioniste a infligé à ce peuple captif et victime une nouvelle série d'agressions meurtrières. Cette barbarie, il prétend la justifier par des motifs de "légitime défense".

Cette escroquerie cynique - à laquelle ne croient même pas les escrocs sionistes qui la colportent - expose la véritable nature d'Israël, qui est un État xénophobe et une horreur d'apartheid. Il n'est pas seulement possible d'être violemment anti-Israël sans être antisémite - q.e.d. - il est éthiquement obligatoire pour une personne de conscience de l'être, étant donné la brutalité sans fin et la sauvagerie éhontée et inhumaine d'Israël envers les Palestiniens.



Tragiquement, pour les Palestiniens, les gouvernements occidentaux sont eux-mêmes empêtrés dans l'absurdité de l'antisémitisme, en raison d'une grave culpabilité liée à l'atrocité de l'Holocauste nazi, puisque pas une seule nation puissante n'a levé la main pour l'empêcher. Les sionistes ont utilisé cette culpabilité pour obtenir un titre de propriété illégal de facto sur une terre volée à un peuple résident innocent qui n'a rien à se reprocher dans la décimation des Juifs d'Europe.

Aujourd'hui, après des années de complicité avec les crimes israéliens et de liens militaires et financiers lucratifs, les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni sont inondés d'effusions d'une inquiétude dérisoire face au viol qu'ils ont permis et financé, alors que ce puissant monstre fasciste, leur protégé et partenaire, fait preuve d'une animosité débridée à l'égard de son peuple prisonnier tout à fait impuissant. Et les Etats-Unis sont la cible de cette hypocrisie.



Il ne pouvait en être autrement. Après le lancement du projet sioniste avec la déclaration britannique de Balfour, des combats sanglants ont éclaté entre l'armée britannique et les guérillas terroristes juives de la Haganah, de l'Irgun et du gang Stern lorsque le mandat britannique a pris fin et que les tueurs ont assailli la Palestine. Alors que les Britanniques s'enfuyaient, les États-Unis ont pris le rôle de champion de ces envahisseurs meurtriers et prédateurs, soutenant tacitement toutes les horreurs de la violence sioniste et fermant les yeux sur le ravage sanglant des Palestiniens dans le cauchemar de la Nakba.



Lors de ce massacre, les sionistes ont chassé 700 000 Palestiniens innocents de leur patrie sous la menace d'une arme, ont détruit 500 de leurs villages et ont volé, violé et assassiné des centaines de personnes sans défense.

Depuis, l'Israël sioniste s'est servi de l'Holocauste pour justifier des attaques surprises contre les États arabes voisins afin d'étendre son lebensraum et d'établir un "Grand Israël", occupant ainsi par la force armée des terres de Jordanie, de Syrie et d'Égypte.

Toutes leurs soi-disant "guerres" pirates ont été vendues au monde comme des réponses désespérées et des défenses héroïques du pauvre Israël victime, et le gouvernement et la presse étatsuniens l'ont affirmé, même lorsque les propres troupes étatsuniennes ont été victimes de la violence israélienne.