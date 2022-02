Le visage nu du fascisme de la nouvelle normalité (Off Guardian)

Le visage nu du fascisme de la nouvelle normalité

Article originel : The Naked Face of New Normal Fascism

Par CJ Hopkins

Off Guardian, 22.02.22

Je vous avais dit que cette partie ne serait pas belle à voir. L'effondrement des mouvements idéologiques fascistes et des cultes de la mort fanatiques ne l'est jamais. La Nouvelle Normalité ne fait pas exception. Après trois semaines de désobéissance civile non violente devant le Parlement canadien à Ottawa par des camionneurs et d'autres citoyens canadiens luttant pour faire respecter leur droit de ne pas être soumis à une "vaccination" forcée, Justin Trudeau a lâché les "escadrons de la mort". Des milliers de policiers anti-émeute militarisés (et d'autres agents non identifiés lourdement armés) ont envahi la zone, encerclé les manifestants, commencé à pénétrer dans les camions et à arrêter les gens, et à les battre avec des matraques et la crosse de leurs fusils.

Dans un épisode particulièrement laid, les stormtroopers de la Nouvelle normalité ont foncé à cheval sur une foule de manifestants non violents, piétinant une vieille dame avec un déambulateur. Elle venait de dire quelque chose à la police du genre "vous me brisez le cœur... il s'agit de paix, d'amour et de bonheur". Puis ils l'ont renversée et ont chevauché leurs chevaux sur elle. Malgré une abondance de preuves vidéo décrivant clairement ce qui s'est passé, la police d'Ottawa a essayé de présenter les choses de cette façon ...

Traduction : Nous entendons votre préoccupation concernant les personnes tombées par terre après que les chevaux aient dispersé une foule. Ceux qui sont tombés se sont relevés et se sont enfuis. Nous n'avons connaissance d'aucune blessure. Un vélo a été jeté sur le cheval plus loin et a fait trébucher le cheval. Le cheval a été blessé.

Voici une photo aérienne de l'incident ...

En d'autres termes, nous devons faire en sorte que GloboCap (et ses sbires) devienne ouvertement totalitaire... parce qu'il ne peut fontionner comme cela. Si il le pouvait, il l'aurait déjà fait. Le capitalisme mondial ne peut pas fonctionner de cette façon. Devenir ouvertement totalitaire le fera imploser... non, pas le capitalisme mondial lui-même, mais sa version totalitaire. En fait, cela commence déjà à se produire. Il a besoin de la simulation de la "réalité", de la "démocratie" et de la "normalité" pour garder les masses dociles. Nous devons donc attaquer cette simulation. Nous devons la marteler jusqu'à ce qu'elle se fissure, et que le monstre qui s'y cache apparaisse. C'est la faiblesse du système... Le totalitarisme de la nouvelle normalité ne fonctionnera pas si les masses le perçoivent comme un totalitarisme, comme un programme politique/idéologique, plutôt que comme une réponse à une pandémie mortelle.

Le récit officiel est mort, ou en train de mourir. La secte Covidienne est en train de s'effondrer. Personne, à part les plus fanatiques des Nouveaux Normaux, ne croit qu'il existe une justification réelle pour imposer la "vaccination" obligatoire, les "camps de quarantaine", la ségrégation des "non vaccinés" ou toute autre "restriction Covidienne". "Le virus n'est plus une excuse pour suivre aveuglément des ordres ridicules et persécuter ceux d'entre nous qui refusent. Le théâtre de la pandémie apocalyptique est terminé. C'est un combat purement politique à partir de maintenant. Ottawa n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Les protestations et autres formes de désobéissance civile se multiplient partout dans le monde... oui, même ici, dans l'Allemagne de la nouvelle normalité. Cela ne signifie pas qu'il est temps de se détendre. Au contraire, il est temps d'augmenter la pression. Il est temps de faire en sorte que le monstre se montre, dans toute sa laideur fasciste nue, et de forcer tout le monde à choisir son camp. Il n'y a que deux camps... le fascisme ou la liberté.

* CJ Hopkins est un dramaturge, romancier et satiriste politique étatsunien primé, basé à Berlin. Ses pièces sont publiées par Bloomsbury Publishing et Broadway Play Publishing, Inc. Son roman dystopique, Zone 23, est publié par Snoggsworthy, Swaine & Cormorant. Les volumes I et II de ses Consent Factory Essays sont publiés par Consent Factory Publishing, une filiale à part entière d'Amalgamated Content, Inc. On peut le joindre à cjhopkins.com ou consentfactory.org.

