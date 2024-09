Le voyage de Zelensky aux États-Unis se termine par un échec Article originel : Zelenski's U.S. Trip Ends In Failure Moon of Alabama, 27.09.24

Le candidat républicain Donald Trump n’a accepté de rencontrer Zelenski qu’après que ce dernier l’ait supplié dans une lettre (que Trump a immédiatement publiée). Il avait déjà reproché à Zelensky son refus de négocier un règlement avec la Russie :

Le rival républicain pour la présidence, Donald Trump, a ridiculisé Zelensky lors d’un événement de campagne en le présentant comme "le plus grand vendeur sur terre" et l’a accusé de refuser de "faire un accord" avec Moscou.

Plus tôt cette semaine, Trump a également loué les capacités militaires de la Russie, disant : "Ils ont battu Hitler, ils ont battu Napoléon - c’est ce qu’ils font, ils se battent."

Oui, c’est vrai. Les nouvelles du champ de bataille ne sont pas en faveur de l’Ukraine.

Les forces russes ont encerclé Ugledar, une ville minière qui constituait un rempart ukrainien dans sa ligne de défense sud-est. Ce qui reste de la 72e brigade ukrainienne a été piégé dans la ville après que ses demandes d’évacuation antérieures aient été refusées.

L’incursion ukrainienne dans la région russe de Koursk touche également à sa fin. Le commandement ukrainien a dû retirer sa 82e brigade, en grande partie détruite, qui avait mené l’incursion. Il a été remplacé par une brigade de défense territoriale qui manque de formation et voudra se battre plus longtemps.



Partout sur le front de l’Est, les troupes ukrainiennes sont en retraite. Elles sont dans le désordre et n’ont pas la capacité de tenir une ligne (archivé) :

Les troupes et leurs commandants ukrainiens sont de plus en plus préoccupés par les problèmes de main-d’œuvre, notamment la qualité des nouvelles recrues et la vitesse à laquelle elles sont blessées ou tuées au combat.

...

Sur le front de Donetsk, quatre commandants, un commandant adjoint et près d’une douzaine de soldats de quatre brigades ukrainiennes ont déclaré au Financial Times que les nouveaux conscrits manquent de compétences de combat de base, de motivation et abandonnent souvent leurs postes lorsqu’ils sont sous le feu.

Les commandants ont estimé que 50 à 70 pour cent des nouvelles troupes d’infanterie étaient tuées ou blessées dans les jours qui suivent le début de leur première rotation.