Les admissions en unité de soins intensifs Covid en Israël atteignent un niveau record malgré un taux de vaccination élevé et une campagne de rappel précoce (Daily Sceptic)

Les admissions en unité de soins intensifs Covid en Israël atteignent un niveau record malgré un taux de vaccination élevé et une campagne de rappel précoce

Article originel : Israel Covid ICU Admissions Hit Record Level Despite High Vaccination Rates and Early Booster Campaign

Par Will Jones

Daily Sceptic, 28.01.22

Les admissions aux soins intensifs en Israël ont atteint des niveaux record cette semaine, atteignant 130,5 par million le 26 janvier 2022, dépassant le précédent pic de 127,1 par million du 19 janvier 2021. Pourquoi en est-il ainsi alors qu'Omicron est plus doux et que l'hiver dernier, presque aucun habitant du pays n'était vacciné, alors qu'aujourd'hui, la majorité l'est ?

Lors du précédent pic, seuls 6 % du pays étaient doublement vaccinés. Aujourd'hui, 65 % le sont, 46 % sont triplement vaccinés et environ 8 % sont quadruplement vaccinés. Israël a également été le premier pays à lancer ses campagnes de rappel. Si l'objectif du programme de vaccination était de soulager la pression sur les services de santé - et rappelons qu'il s'agissait d'un vaccin à deux doses, et non à trois ou quatre doses - il est difficile de voir en quoi il a été utile. Cela dit, le nombre de patients en soins intensifs n'est encore qu'à environ deux tiers du niveau maximal, ce qui laisse penser que les séjours pourraient être plus courts.

En outre, le nombre de décès est actuellement inférieur à la moitié du pic - bien que, comme le souligne le Dr Noah Carl, ce chiffre soit supérieur à ce que l'on pourrait attendre de vaccins efficaces à 95 %.

Il convient également de noter qu'Israël n'a pas constaté de réduction évidente de la mortalité toutes causes confondues depuis la mise en place des vaccins.

Ce n'est pas seulement Israël. Les États U.S du Nord, de l'Ouest et de l'Est, fortement vaccinés, enregistrent également un nombre record d'admissions dans les hôpitaux Covid.

Dans l'ensemble, le tableau n'est pas exactement celui auquel s'attendaient ceux qui voyaient dans les vaccins la solution à la pandémie. Il faut également se demander pourquoi la surmortalité non covidienne en Europe et ailleurs est si élevée depuis l'été.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires.