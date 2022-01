Les autorités sanitaires britanniques ont-elles accidentellement publié des données montrant l'inefficacité des vaccins contre la Covid qu'elles ont essayé de supprimer ? (Substrack)

L'UKHSA a-t-elle accidentellement publié des données qu'elle a essayé de supprimer ? Article originel : Have the UKHSA accidentally released data that they've been trying to suppress? Par Bartram Substrack, 14.01.22

Résumé : L'UKHSA semble avoir publié par inadvertance des données qui semblent montrer que les vaccins ont désormais considérablement augmenté le risque d'infection par la covid, qu'ils offrent peu de protection contre l'hospitalisation à 9 mois et qu'ils pourraient même augmenter les risques de décès dus à la covid pour les personnes âgées de plus de 70 ans.

Chaque semaine, l'UKHSA nous envoie un rapport sur l'impact des vaccins sur les cas, les hospitalisations et les décès dus à la covid. Au cours des derniers mois, ces rapports ont montré des données plutôt inquiétantes suggérant que les vaccins pourraient rendre les gens plus susceptibles d'attraper la covid - le nombre de cas pour 100 000 chez les vaccinés est plus élevé que chez les non-vaccinés. De plus, on observe une forte tendance à la détérioration des performances des vaccins ; dans le premier rapport où ces données ont été présentées, l'effet n'était que léger et ne concernait que les personnes âgées, alors que dans les rapports les plus récents, le nombre de cas pour 100 000 est nettement plus élevé pour tous les groupes d'âge de plus de 18 ans.

Cela semble impossible - nous savons que l'efficacité des vaccins peut diminuer au point de nécessiter des rappels après quelques années, mais les vaccins ne rendent généralement pas l'infection plus probable que chez les personnes non vaccinées. Mais ce n'est en aucun cas impossible - au contraire, la situation de "ne pas avoir de vaccins qui aggravent la situation" est le résultat de tests rigoureux ; grâce à des processus et des délais appropriés, le développement des vaccins qui augmentent le risque d'infection est arrêté avant que leur mise sur le marché ne soit approuvée, et nous n'avons donc que l'expérience de vaccins qui agissent pour réduire le risque d'infection/maladie.

Au Royaume-Uni, des rappels ont été proposés à l'automne 2021, d'abord aux groupes vulnérables, puis à tous les adultes. Les rappels améliorent probablement la protection offerte par les vaccins, du moins à court terme. Cependant, l'UKHSA n'a pas publié de données pour deux ou trois doses séparément, mais plutôt pour "deux doses ou plus". Cela a rendu difficile l'interprétation de l'impact des vaccins, en particulier lorsque leurs performances diminuent.

Jusqu'à maintenant (peut-être).

Dans le communiqué d'aujourd'hui, les chiffres donnés pour les cas, les hospitalisations et les décès étaient clairement incorrects - pour les groupes d'âge plus élevés en particulier, il est impossible que la covid ait soudainement disparu (par exemple, pour les personnes âgées de 70 à 79 ans, il y avait 63 697 cas dans le rapport de la semaine dernière, et 6 751 dans celui de cette semaine). L'UKHSA a rapidement corrigé cette erreur dans une mise à jour, mais pas avant que de nombreuses personnes aient téléchargé le document...

Je pense que l'UKHSA a publié par erreur les données pour deux doses de vaccin seulement. Pour aggraver les choses, elle semble avoir appliqué les chiffres de vaccination de la population pour "deux doses ou plus" lors du calcul des taux d'infection/hospitalisation/décès pour 100 000.