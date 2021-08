Les avertissements effrayants du Pr Montagnier, virologue et prix Nobel de médecine, ainsi que du Pr. Van den Bossche, virologue de renom, concernant les vaccins anti-Covid sont ignorés par le gouvernement et les grands médias (TrialSite News)

Les avertissements effrayants de deux virologues de renom concernant les vaccins anti-Covid ignorés par le gouvernement et les grands médias

par le Pr Joel S. Hirschhorn*

Trial Site News, 22.08.21





Note de SLT : Nous avions signalé en avril 2021 que le président du conseil scientifique français, le Pr Delfraissy, virologue et infectiologue, avait envoyé un avertissement sensiblement similaire dans les colonnes du Lancet. [Dans The Lancet, Delfraissy & co craignent l'échappement immunitaire face à un nouveau variant rendant la stratégie vaccinale caduque pour la collectivité]. Toutefois, les conclusions du Pr. Delfraissy étaient diamétralement opposées à celles du Pr. Montagnier et du Pr Bossche puisque le premier a soutenu de façon intensive la vaccination obligatoire des professions de santé préconisées par le Président Macron tandis que les propos des seconds rapportés dans cet article disent clairement qu'il faut renoncer à la vaccination de masse pour éviter la création de variants mortels pour l'Humanité.

Lorsque deux grands esprits arrivent à des conclusions similaires sur la pression mondiale actuelle pour vacciner tout le monde avec les vaccins expérimentaux contre la COVID, nous devrions prêter une attention particulière. Ces deux scientifiques très expérimentés ont une vision totalement négative de l'effort de vaccination. Pire que l'inefficacité, ils prévoient des conséquences négatives pour la santé de la population mondiale. Ces deux chercheurs médicaux accrédités qui disent la vérité font paraître Fauci aussi inepte, fourbe et dangereux qu'il l'est.

L'argument avancé dans cet article est que non seulement Fauci a mis en avant la mauvaise solution pour une pandémie potentiellement désastreuse, mais il a également bloqué la bonne solution.

Une grande partie des propos des deux virologues est de nature très technique. Cet article simplifie leurs messages controversés sans en perdre le sens essentiel. Le public doit comprendre leurs avertissements qui réfutent toute la propagande en faveur des vaccins émanant des agences gouvernementales et de santé publique ainsi que des grands médias.

Avertissement : Continuez à lire et vous risquez de devenir dépressif.



Dr Luc Montagnier

Le Dr Luc Montagnier, virologue français et lauréat du prix Nobel de médecine 2008 pour sa découverte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), est le premier à s'exprimer. Il est titulaire d'un doctorat en médecine. Mais il y a beaucoup plus pour conclure qu'il est un grand expert : il a reçu plus de 20 récompenses majeures, dont l'Ordre national du mérite français et la Légion d'honneur. Il a reçu le prix Lasker, le prix Scheele, le prix Louis-Jeantet de médecine, le prix Gairdner, le prix Golden Plate de l'American Academy of Achievement, le prix international King Faisal (connu sous le nom de prix Nobel arabe) et le prix Prince des Asturies.

Il a travaillé dur pour exposer les dangers des vaccins contre la COVID-19, encore expérimentaux mais qui, malheureusement, pourraient bientôt être totalement autorisés. Les vaccins n'arrêtent pas le virus, affirme l'éminent virologue, ils font le contraire - ils "nourrissent le virus" et facilitent son développement en variants plus forts et plus transmissibles. Ces nouveaux variants du virus seront plus résistants à la vaccination et pourront avoir des conséquences sanitaires plus importantes que leurs versions "originales".

Montagnier qualifie le programme de vaccination de masse d'"erreur inacceptable" et d'"erreur scientifique autant que médicale". Il affirme que "les livres d'histoire montreront que... c'est la vaccination qui crée les variants." En d'autres termes : "Il y a des anticorps, créés par le vaccin", qui obligent le virus à "trouver une autre solution" ou à mourir. "C'est là que les variants sont créés. Ce sont les variants qui "sont une production et un résultat de la vaccination." Arrêtez-vous et réfléchissez à ces pensées. Avez-vous entendu une meilleure explication de la création des variants ? J'en doute.

Il parle de la mutation et du renforcement du virus à partir d'un phénomène connu sous le nom de "Antibody Dependent Enhancement" (ADE). L'ADE est un mécanisme qui augmente la capacité d'un virus à pénétrer dans les cellules et à provoquer une aggravation de la maladie.