Les CDC abandonnent le test RT-PCR car il ne permet pas de différencier la COVID-19 et les grippes (TrialSite News)

Les CDC abandonnent le test RT-PCR car il ne permet pas de différencier la COVID-19 et les grippes

Article originel : CDC Drops the RT-PCR Test as It Doesn’t Differentiate COVID-19 & Influenzas

TrialSite News, 29.12.21



Note de SLT : Loin d'être les seuls (cf. en bas de l'article), nous avions signalé depuis le début de la crise (mars 2020- avril 2020), avec de nombreuses sources à l'appui (cf. plus bas), le problème des faux positifs très importants émanant des tests PCR. Lire aussi un résumé publié en octobre : - Big Fake News internationale sur les "cas de Covid". Le silence des médias de masse est incroyable sur ce sujet alors que les CDC viennent de mettre leur préconisation de juillet à exécution, après que l'OMS fin 2020 ait également reconnu l'ampleur du problème. Une pandémie imaginaire ou largement gonflé par les autorités sanitaro-politico-médiatiques ? Créer l'illusion d'une pandémie grâce aux tests de diagnostics ?

Lire aussi : SLT 16.04.20 Selon l'OMS : "La plupart des personnes infectées par le virus COVID-19 souffrent d'une maladie respiratoire légère à modérée et se rétablissent sans nécessiter de traitement spécial"

- SLT 16.05.20 Le gouvernement britannique confirme que le Covid19 est inoffensif pour la vaste majorité des gens (Vidéo)





Les CDC abandonnent le test RT-PCR car il ne permet pas de différencier la COVID-19 et les influenzas (virus de la grippe).

Les Centres étatsuniens de contrôle et de prévention des maladies (CDC) retireront, après le 31 décembre 2021, la demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) adressée à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le panel de diagnostic par RT-PCR en temps réel du coronavirus 2019-non (2019-nCoV), test introduit pour la première fois en février 2020 pour la détection du SRAS-CoV-2 uniquement. Les CDC fournissent ce préavis pour que les laboratoires cliniques disposent de suffisamment de temps pour sélectionner et mettre en œuvre l'une des nombreuses alternatives autorisées par la FDA. Il s'avère que les CDC reconnaissent désormais les difficultés que pose le test PCR pour la détection de la COVID-19 et de la grippe. Lea CDC cherchent à mettre au point un test combiné qui pourrait être utilisé comme un test pour la grippe et le SRAS-CoV-2.

Après le 31 décembre 2021, le CDC retirera l'autorisation d'utilisation d'urgence du test PCR pour le test COVID-19. Le CDC a finalement admis que le test ne fait pas la différence entre la grippe et le virus COVID.

La FDA en dit plus sur son site web pour obtenir une liste des méthodes de diagnostic COVID-19 autorisées. Pour un résumé des performances des méthodes moléculaires autorisées par la FDA avec un panel de référence de la FDA, consultez cette page.

En préparation de ce changement, les CDC recommandent aux cliniques...



