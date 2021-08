Les CDC admettent qu'ils ont surestimé les cas de COVID en Floride : L'agence révise à la baisse les chiffres du week-end de 28 000 à 19 000, mais ne donne aucune explication après avoir affirmé à tort que les infections avaient atteint un niveau record (Daily Mail)

Les CDC admettent qu'ils ont surestimé les cas de COVID en Floride : L'agence révise à la baisse les chiffres du week-end de 28 000 à 19 000, mais ne donne aucune explication après avoir affirmé à tort que les infections avaient atteint un niveau record.

Article originel : CDC admits it DID overcount Florida's COVID cases: Agency revises down state's weekend numbers from 28,000 to 19,000 but offers no explanation after falsely claiming 'record' infections

Par Mansur Shaheen

Daily Mail, 11.08.21



Les CDC ont révisé les chiffres de la COVID-19 en Floride après que le ministère de la Santé de l'État ait accusé l'agence d'avoir surestimé les totaux de dimanche.

L'agence fédérale de santé a annoncé un nouveau record de plus de 28 000 cas dimanche.

Le ministère de la santé de Floride a accusé les CDC de combiner plusieurs jours de données en une seule et que le véritable chiffre est en réalité de 15 000, ce qui représente un surcompte de presque 15 000.

L'État a déclaré 56 000 cas de vendredi à dimanche et on pense que les CDC ont réparti le total sur deux jours - samedi et dimanche - plutôt que sur trois jours.

Les chiffres Covid actualisés des CDC, qui font état de 19 000 cas le dimanche, sont toujours supérieurs aux chiffres publiés par le ministère de la Santé.

La Floride ne signale plus quotidiennement les cas de COVID-19, mais rend publics les chiffres hebdomadaires chaque vendredi.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont discrètement mis à jour les chiffres de la COVID-19 de la Floride après avoir été accusés de surévaluation en début de semaine.

Lundi, le département de la santé de Floride (DOH) a accusé les CDC d'avoir fait une erreur dans les chiffres du week-end de la COVID-19 de l'État.

L'agence fédérale de la santé (c'est à dire les CDC, NdT) avait indiqué que 28 317 nouveaux cas de Covid avaient été enregistrés dans le Sunshine State dimanche, un record qui a été rapporté par de nombreux médias.

Cependant, le DOH a déclaré que le véritable total était de 15 319 cas, ce qui indique un surnombre de plus de 13 000.

Mercredi, le CDC a mis à jour que le nombre des nouveaux cas en Floride étaient de 23 958 pour vendredi, 21 487 pour samedi et 19 584 pour dimanche - admettant discrètement que le DOH de l'État avait raison - mais n'a pas offert d'explication quant à la raison.

Il est intéressant de noter que les chiffres révisés des CDC sont toujours plus élevés que les totaux publiés par le DOH sur son compte Twitter lundi...

