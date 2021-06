Covid-19. Les CDC ont exagéré de cent fois les risques d'infection en extérieur (Mercola.com)

Selon un récent sondage de la Fondation Robert Wood Johnson et de l'École de santé publique T.H. Chan de l'Université de Harvard, seuls 52 % des Etatsuniens disent avoir confiance dans les Centres étatsuniens de contrôle et de prévention des maladies1.

Après l'année que nous venons de vivre, je suis surpris qu'il y en ait autant. La dernière gaffe du CDC est survenue lorsqu'il a publié des statistiques trompeuses et inexactes sur le taux de transmission du COVID-19 à l'extérieur, le situant à 10 %, ce qui est "extrêmement exagéré "2 .

L'erreur était suffisamment flagrante pour inciter le New York Times à publier ce qu'il a décrit comme "une édition spéciale du bulletin d'information sur une statistique trompeuse du CDC", avec la participation d'un certain nombre d'épidémiologistes qui affirment que les rapports du CDC sur le risque de transmission de la COVID-19 à l'extérieur surestiment largement ce risque3.

Au départ, les CDC ont déclaré que les personnes non vaccinées devaient porter des masques dans la plupart des environnements extérieurs et que les personnes vaccinées devaient continuer à les porter dans les "grands lieux publics".

Les CDC ont mis à jour leurs directives le 13 mai 2021 pour indiquer que les personnes vaccinées n'ont plus besoin de porter un masque à l'extérieur et dans la plupart des espaces à l'intérieur4, mais impliquent que les personnes non vaccinées, y compris les enfants et les personnes ayant une immunité naturelle COVID-19 due à une infection antérieure, doivent continuer à le faire dans de nombreux cas, même à l'extérieur.

Vaccinés ou non, avec ou sans masque, le taux de transmission de la COVID-19 à l'extérieur est extrêmement faible - et il est temps que les directives du CDC le reconnaissent.

La transmission de la COVID à l'extérieur représente moins de 1 % des cas.

Lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche le 27 avril 2021, le Dr Rochelle Walensky, directrice du CDC, a déclaré : " De plus en plus de données suggèrent que la plupart des transmissions ont lieu à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur ; moins de 10 % des transmissions documentées, dans de nombreuses études, ont eu lieu à l'extérieur ".5 Mais comme l'a noté David Leonhardt dans son article pour le New York Times :6

"Dire que moins de 10 % des transmissions de Covid ont lieu à l'extérieur revient à dire que les requins attaquent moins de 20 000 nageurs par an. (Le chiffre mondial réel est d'environ 150.) C'est à la fois vrai et trompeur. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de mathématiques de type "gotcha". C'est un exemple de la façon dont le C.D.C. a du mal à communiquer efficacement, et laisse beaucoup de gens dans la confusion sur ce qui est vraiment risqué."



Sortir en plein air sans masque n'est pas un exemple d'activité à risque, quel que soit le statut vaccinal, car le taux de transmission dans la plupart des environnements extérieurs est extrêmement faible - bien inférieur au taux de 10 % rapporté par les CDC.

Néanmoins, les CDC recommandent toujours que les enfants participant à des camps d'été portent des masques pratiquement "en tout temps", sauf lorsqu'ils mangent, boivent ou se baignent, comme devraient le faire tous les responsables et le personnel des camps, même s'ils sont vaccinés7 - et malgré les recherches qui montrent que les masques sont inefficaces.

On se rend également de plus en plus compte que les nanoplastiques et autres polluants, tels que le plomb, l'antimoine et le cuivre, présents dans les masques jetables sont en passe de devenir une crise de santé environnementale et présentent probablement un risque pour la santé de ceux qui les inhalent pendant de longues périodes, comme les enfants contraints de les porter à l'école et en colonie de vacances8.