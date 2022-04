Les chasseurs de virus du "Global Virome Project" ont-ils couvert une fuite de laboratoire ? (Unherd)

Les chasseurs de virus ont-ils couvert une fuite de laboratoire ? Article originel : Did Virus Hunters Cover Up a Lab Leak? Daily Sceptic / Unherd

Matt Ridley et Prasenjit Ray ont écrit un article fascinant pour UnHerd dans lequel ils demandent pourquoi le Global Virome Project, une initiative bien financée mise en place par un groupe d'experts en santé publique, n'a pas réussi à enquêter sur les origines de la COVID-19.



En août 2016, un groupe d'experts en santé publique, de décideurs et de donateurs s'est réuni au centre de conférences Bellagio de la Fondation Rockefeller, qui surplombe le lac de Côme. Leur objectif était ambitieux : se mettre d'accord sur une "action mondiale audacieuse" qui marquerait le "début de la fin de l'ère des pandémies". En d'autres termes, ils espéraient découvrir les virus susceptibles de provoquer la prochaine pandémie et prendre une longueur d'avance sur le développement de vaccins et de médicaments.

Connu sous le nom de "Global Virome Project", le projet a été officiellement lancé en février 2018. En 2019, il avait nommé un conseil d'administration et effectué la "transition vers une réalité juridique et opérationnelle", selon un courriel de son responsable. Pourtant, lorsqu'une pandémie s'est déclarée à la fin de l'année, au lieu de se lancer dans l'action, le Projet mondial Virome est resté silencieux. Il n'a fait aucune annonce, publié aucun communiqué de presse, organisé aucun événement public.

Aujourd'hui, son site web est un zombie en ligne. Lors de la plus grande pandémie du siècle, causée exactement par le type de nouveau virus émergent qu'il était censé prévoir et prévenir, le projet ne répertorie que trois publications sur son site web, dont l'une est un lien mort et les autres datent de quatre et six ans. Sa page "dans l'actualité" ne contient aucun article postérieur à avril 2021. Que s'est-il passé ?

À l'aide de câbles d'ambassade, d'e-mails publiés dans le cadre de la liberté d'information et de rapports gouvernementaux, nous avons reconstitué l'histoire de ce vaste projet de collaboration internationale et la manière dont il a disparu au moment où il était le plus nécessaire...

À lire dans son intégralité.