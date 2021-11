Les Clinton et le viol d'Haïti (Conservative Woman)

Les Clinton et le viol d'Haïti - Partie 1 Article originel : The Clintons and the rape of Haiti – Part 1 Par Karen Harradine Conservative Woman, 9.11.21

Lorsque Bill et Hillary Clinton ont quitté la Maison Blanche en 2001, ils avaient une dette de 16 millions de dollars. Bill en attribuait la majeure partie aux honoraires d'avocats accumulés lors de sa mise en accusation après ses avances sexuelles prédatrices envers Monica Lewinsky.



En 2016, 15 ans plus tard, les Clinton valaient ensemble 240 millions de dollars. Aujourd'hui, ils valent 200 millions de dollars. Même avec des discours payés, des consultations et des contrats de livres, ils semblent être plus riches qu'ils ne devraient l'être.

En 2001, un an après que leur ami Bill Gates ait créé sa fondation "caritative", les Clinton ont créé la Fondation Clinton (FC). Au cours des deux dernières décennies, le couple a présenté sa fondation comme un sauveur altruiste du monde en développement. Une analyse plus approfondie de la FC dément cette affirmation. Comme beaucoup d'hommes politiques qui se vantent de leurs contributions et de leurs engagements en matière d'aide étrangère, les Clinton s'en sont servis pour renforcer leurs références en matière d'éducation. Mais une grande partie de l'aide étrangère est accordée uniquement pour enrichir et donner du pouvoir aux donateurs, tandis que très peu parvient à ceux qui en ont le plus besoin. Ce qui distingue les Clinton et leur fondation de la plupart des agences de développement et d'aide à l'étranger, c'est le rôle prépondérant qu'ils ont joué pour nuire à ceux qu'ils se sont le plus vantés d'"aider".



Les Clinton et la FC entretiennent une relation symbiotique. En 2018, après l'échec de la candidature d'Hillary à la présidence des États-Unis, les recettes de 2016 de la FC, qui s'élevaient à 62,9 millions de dollars, ont chuté à 30,7 millions de dollars, en partie à cause des efforts restreints de collecte de fonds de la fondation alors que Clinton poursuivait sa candidature à la présidence.

La même année, elle a fonctionné à perte, les discours rémunérés ne représentant que 369 899 dollars de revenus, tandis qu'elle dépensait 47,5 millions de dollars pour ses employés, sa publicité et ses promotions, avec très peu de dons. Mais elle s'est rapidement redressée. Les finances en ligne de 2019 de la FC montrent une augmentation très saine des bénéfices non répartis, recevant 65 millions de dollars en contributions et subventions cette année-là. Elle n'a dépensé que 45 millions de dollars de cet argent, principalement en frais d'exploitation, portant ses actifs à 312 millions de dollars. Bien que le FC se présente comme une entreprise caritative, ce rapport budgétaire suggère le contraire. Elle dépense peu pour de petits projets d'aide tout en consolidant ses finances. Certains diront qu'il s'agit là d'un comportement responsable sur le plan fiscal, mais cela soulève des questions sur la provenance de cet argent et sur la façon dont il est dépensé. L'obscurité des dossiers financiers de la FC a conduit à une enquête du ministère de la Justice, comme je l'expliquerai dans la troisième partie.

La FC a collecté 2 milliards de dollars depuis sa création, proclamant fièrement que la majeure partie de cet argent a été envoyée pour aider les Haïtiens. En fait, Haïti est le principal bénéficiaire de l'attention de la FC ; ce pays appauvri est depuis longtemps le projet favori des Clinton, qui profite à tous sauf aux Haïtiens. Malgré les millions que la FC prétend canaliser vers Haïti, le taux de pauvreté ne cesse d'augmenter.

Le pays partage l'île d'Hispaniola avec la République dominicaine. Il existe de grandes différences entre les deux voisins. Cette dernière a enregistré un PIB par habitant de près de 7 400 dollars en 2020 et, jusqu'à l'imposition des blocages, elle était l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Amérique latine et des Caraïbes.