Les conflit d'intérêts de l'OMS dans sa recommandation contre l'ivermectine (Trial Site News)

Les conflit d'intérêts dans la recommandation de l'OMS contre l'ivermectine Article originel : Conflict of Interest in WHO Recommendation Against Ivermectin Par Andrew Bannister Trial Site News, 27.06.21

Compte tenu du coût humain et économique, le fait d'éviter un traitement précoce avec un médicament très sûr, efficace et hors brevet est une tragédie criminelle aux proportions immenses et un billet de loterie gagnant pour certaines sociétés pharmaceutiques qui conçoivent et vendent de nouveaux médicaments brevetés qui ne pourraient pas concurrencer l'ivermectine sur un marché libre. Le molnupiravir de Merck, par exemple, demande une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) à la FDA et "Merck recevra environ 1,2 milliard de dollars pour fournir environ 1,7 million de cours de molnupiravir au gouvernement des États-Unis"[ii].

Toutes les maladies dangereuses sont mieux traitées à un stade précoce. L'un des principaux échecs de la stratégie mondiale de lutte contre la COVID-19 a été d'attendre une semaine que la maladie devienne dangereuse, lorsque la respiration devient problématique. Un traitement précoce de la COVID, même pour les personnes présentant des symptômes légers, permet d'éviter une hospitalisation ultérieure. Plusieurs médicaments de traitement précoce sont prometteurs, mais l'ivermectine est en tête du peloton en termes de sécurité, d'efficacité et de prix. Malheureusement, les principaux acteurs des grands médias occidentaux sont membres de la Trusted News Initiative (TNI). La TNI est une autre histoire qu'il faudrait aborder, mais il est remarquable que les grandes sociétés de médias fassent à peine état du fait qu'elles ont accepté de promouvoir la vaccination mondiale et de s'assurer que tout "mythe de désinformation est stoppé dans son élan"[i]. Malheureusement, en conséquence, le traitement précoce semble être considéré comme un mythe de désinformation et n'est pas mentionné. Le traitement précoce est vital dans le traitement des maladies graves et la COVID-19 ne fait pas exception.

En 2021, les conflits d'intérêts de ce type continuent de poser problème - l'influence indue d'acteurs privés en est un parfait exemple. La Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) est le deuxième bailleur de fonds de l'OMS après les États-Unis. Gates, cependant, a également fondé et finance l'Alliance pour les vaccins (GAVI). Au cours de la période 2018-19, leur contribution volontaire combinée à l'OMS était 27 %[ix] supérieure à la contribution volontaire des États-Unis, ce qui rend l'influence de Gates omniprésente. Comme les fonds du conglomérat Gates sont affectés à des projets spécifiques, l'OMS ne décide pas de la manière dont les fonds respectifs sont dépensés, c'est Gates qui le fait.

En 2010, par exemple, après la pandémie de grippe H1N1, une enquête menée par le British Medical Journal (BMJ) et le Bureau of Investigative Journalism a révélé que "des scientifiques clés conseillant l'Organisation mondiale de la santé sur la planification d'une pandémie de grippe avaient effectué des travaux rémunérés pour des entreprises pharmaceutiques qui avaient tout à gagner des conseils qu'ils préparaient". Ces conflits d'intérêts n'ont jamais été révélés publiquement par l'OMS, et l'OMS a rejeté les enquêtes sur sa gestion de la pandémie de A/H1N1 en les qualifiant de "théories du complot"". [vii] Ces conseillers ont réussi à convaincre le gouvernement britannique de dépenser plus de 7 milliards de dollars pour un vaccin qui n'a jamais été nécessaire[viii].

Face à une crise de santé publique telle que la pandémie de COVID-19, les autorités gouvernementales et les organisations internationales se tournent traditionnellement vers l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour obtenir des conseils - en espérant que l'OMS est libre de tout intérêt commercial. Financée à l'origine entièrement par les États membres, l'organisation reçoit aujourd'hui moins de 20 % de son budget de ces États et le reste de donateurs[iv] ayant leurs propres agendas financiers et stratégiques. Margret Chan, la précédente directrice générale de l'OMS, a déclaré en 2015 : " Je dois prendre mon chapeau et aller dans le monde entier pour mendier de l'argent et quand ils nous donnent l'argent [c'est] fortement lié à leurs préférences, à ce qu'ils aiment. Ce n'est peut-être pas la priorité de l'OMS, donc si nous ne résolvons pas ce problème, nous ne serons pas aussi grands que nous l'étions". [v]

De manière générale, Gates estime également que le capitalisme est plus efficace que les organismes de santé publique lorsqu'il s'agit d'atteindre ses objectifs dans le domaine de la santé mondiale[xi]. Le capitalisme est généralement plus efficace que le gouvernement, mais il privilégie les profits par rapport aux personnes. En conséquence, Gates ainsi que les entreprises pharmaceutiques dans lesquelles sa fondation a investi et dont il promeut les produits à l'échelle mondiale gagnent des milliards grâce à leurs efforts. Morgan Stanley estime que Pfizer, par exemple, pourrait gagner 100 milliards de dollars grâce aux vaccins développés avec l'argent des contribuables étatsuniens, allemands et autres au cours des cinq prochaines années[xii]. Pfizer est associé à BioNTech. La Fondation Gates a des investissements dans les deux sociétés, mettant 55 millions de dollars dans la seule société BioNTech en septembre 2019. La Fondation Gates possède également des parts dans Merck qui positionne le médicament molnupiravir sur le marché en espérant en tirer des milliards.

Les priorités de Gates sont devenues celles de l'OMS. La principale priorité de Gates est la vaccination mondiale contre la COVID-19, et non les systèmes de santé publique fournissant un traitement précoce. Il pousse la vaccination sur l'agenda mondial depuis 2012. Le pouvoir du financement de la Fondation Gates a dicté une poussée vers les vaccinations et l'éloignement d'autres mesures de santé publique essentielles, ce qui a été critiqué pendant des années par les ONG internationales impliquées dans le domaine de la santé et du développement.

Outre l'influence financière indue exercée par la FBMG, il existe également un chevauchement de personnel entre l'OMS et les entreprises de Gates. Tedros Adhanom, l'actuel directeur général de l'OMS, a déjà siégé au conseil d'administration de GAVI et présidé le Fonds mondial financé par Gates[x]. On peut soutenir qu'il est toujours influencé par l'idéologie et la puissance financière de son précédent employeur.

En ce qui concerne l'ivermectine - sous sa forme non brevetée, Gates finance des travaux sur une forme injectable brevetable[xiii] Les organisations liées à Gates ont adopté une position antagoniste jusqu'à présent. Notamment, GAVI a mis le paquet en diffusant des publicités payantes sur Google contre l'utilisation de l'ivermectine dans la campagne COVID-19[xiv].



Compte tenu de l'important conflit d'intérêt financier et idéologique de son principal donateur, la recommandation de l'OMS sur le traitement précoce avec un médicament hors brevet, très efficace, sûr et bon marché comme l'ivermectine doit être examinée d'un œil critique. Dans la directive de l'OMS sur l'ivermectine, bien qu'elle ait montré une réduction de 80 % des décès,[xv] l'organisation recommande de manière surprenante de ne pas utiliser l'ivermectine.

La directive de l'OMS est "basée sur une revue systématique vivante et une méta-analyse de réseau réalisée par des chercheurs de l'Université McMaster"[xvi] L'Université McMaster (y compris ses filiales directes) aurait dû se retirer de la réalisation de la directive, étant donné qu'elle a plusieurs conflits d'intérêts objectifs en ce qui concerne l'ivermectine. D'une part, McMaster conçoit et produit elle-même des vaccins COVID-19 de deuxième génération[xvii], avec l'intention de produire des centaines de milliers de doses. Il est probable que ces produits expérimentaux feraient l'objet d'un examen plus approfondi s'il existe une option prophylactique et thérapeutique sûre et viable pour le COVID-19. Deuxièmement, l'Université McMaster, comme l'OMS elle-même, reçoit des millions de dollars de la Fondation Gates. De plus, McMaster, toujours comme l'OMS, partage du personnel avec la Fondation Gates.



Edward Mills, par exemple, est à la fois professeur associé à McMaster et conseiller en matière d'essais cliniques pour la Fondation Gates. En outre, il a récemment été nommé chercheur principal de l'essai Together financé par la Fondation Gates, qui évalue actuellement des médicaments réadaptés tels que l'ivermectine en vue de leur utilisation dans la COVID-19[xviii]. Interrogé à ce sujet, Mills a nié que la Fondation Gates ait un quelconque "droit de regard sur la conduite de l'essai", bien qu'il en soit lui-même l'investigateur principal et qu'il soit employé par la Fondation Gates. Comme le montrent les expériences passées, aucun produit ne devrait jamais être testé dans le cadre d'un essai financé par ceux qui y gagnent ou y perdent financièrement ou idéologiquement. Ainsi, il est préférable que les essais sur l'ivermectine ne soient pas menés par des personnes ayant un investissement financier ou idéologique dans des médicaments et des vaccins concurrents. Aucune organisation ou agence gouvernementale réputée ne devrait fonder son opinion sur l'ivermectine sur des essais menés par la Fondation Gates ou toute autre partie ayant un conflit d'intérêts.