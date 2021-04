Covid-19. Les décès après avoir reçu le vaccin Pfizer sont-ils plus nombreux que ceux après avoir reçu le vaccin AstraZeneca ?

Une étude de l'Institut Tony Blair, évoque un taux de mortalité plus élevé au Royaume-Uni après l’injection du produit de Pfizer que celui d’AstraZeneca selon les concepteurs du vaccin russe Spoutnik V contre la Covid. Dans cette étude du Tony Blair Institute for Global Challenge, il est constaté : "qu'au Royaume-Uni, Pfizer a plus que doublé le nombre de décès et d'infections par la COVID-19 signalés pour 100 000 doses de vaccin par rapport à AstraZeneca. 0,26 contre 0,1 pour les décès, 4,07 contre 1,49 pour les infections à la COVID-19".

Si on en croit les dernières données de l'ANSM en date du 16 avril (celles du 23 avril concernant le vaccin AstraZeneca n'ont pas encore été mises en ligne contrairement aux rapports pour les 2 autres vaccins: Pfizer et Moderna), il y a eu au total depuis le début de la vaccination en Francedepuis le 27.12.20 (données de l'ANSM du 16.04.21) :

- 9.889.000 injections Pfizer avec 408 décès,

- 994.000 injections Moderna avec 7 décès

- 2.725.089 injections AstraZeneca avec 65 décès.

Soit un total de 480 décès rapportés en post-vaccination (respectivement 408 décès "toutes causes" après vaccin Pfizer ; 7 "morts subites" après vaccin Moderna et 65 "décès" après vaccin AstraZeneca) selon le rapport de synthèse du 16.04.21 de l'ANSM portant sur la semaine du 2.04 au 8.04.21.



Si l'on observe le ratio décès / nombre d'injections : il est de 0.0041% pour Pfizer, de 0.0007% pour Moderna et 0.0023% pour AstraZeneca soit effectivement un taux presque deux fois plus élevé pour le vaccin Pfizer comparativement à AstraZeneca avec les données de l'ANSM. Toutefois, il faut modérer cette appréciation car les personnes ayant reçu le vaccin Pfizer ont souvent reçu deux doses, ce qui n'est pas encore le cas pour le vaccin AstraZeneca en France. D'autres part ces taux sont très faibles mais il faut quand même les prendre en compte étant donné le nombre de personnes vaccinées. Des études plus sérieuses nécessiteraient d'être effectuées. L'ANSM considérant après revue de dossier, sans qu'il n'y ait dans la majorité des cas d'autopsie, que les décès observés sont liés à des comorbidités associées ou bien à d'autres causes. Pourtant le principe de précaution nécessiterait de demander des autopsies après chaque décès post-vaccinal pour tirer cela au clair et même de considérer ces décès comme liés au vaccin avant d'apporter la preuve du contraire. L'ANSM a choisi la démarche inverse. Il a fallu que des alertes soient lancées par des autorités sanitaires de pays étrangers pour que ces effets secondaires commencent à être repérés en France. Espérons qu'il n'en sera pas de même pour les potentiels décès par "thrombose" ou d'autres causes avec les autres vaccins.

