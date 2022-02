Les décès chez les personnes triplement vaccinées ont augmenté de 495 % en janvier, les personnes vaccinées représentant 4 cas sur 5 d'hospitalisations et de décès liés à la covid depuis décembre (Daily Expose)

Les décès chez les personnes triplement vaccinées ont augmenté de 495 % en janvier, les personnes vaccinées représentant 4 cas sur 5 d'hospitalisations et de décès covid depuis décembre.

Article originel : Deaths among Triple Vaccinated increased by 495% in January with the Vaccinated accounting for 4 in every 5 Covid-19 Cases, Hospitalisations & Deaths since December

Daily Expose, 11.02.22

Les données officielles de Public Health Scotland confirment que la population vaccinée a représenté 4 cas, hospitalisations et décès sur 5 pour la Covid-19 au cours des deux derniers mois. Mais une comparaison côte à côte de ces deux mois suggère que la campagne vaccinale de rappel de la Covid-19 a été un échec total, car le pourcentage de cas, d'hospitalisations et de décès liés à la Covid-19 a diminué dans la population non vaccinée, alors qu'il a augmenté de façon spectaculaire dans la population triplement vaccinée. Nicola Sturgeon, la Première ministre écossaise, a insisté sur le fait que le port du masque et les passeports anti-vaccins resteront en Écosse, malgré le fait que Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni, ait supprimé ces deux exigences à la fin du mois de janvier, et qu'il se soit engagé à supprimer toutes les restrictions restantes vers la fin du mois de février. Le port du masque, comme toute personne dotée d'un minimum d'intelligence devrait le savoir, est bien sûr totalement inutile car le virus est suffisamment petit pour pénétrer dans les trous des masques chirurgicaux et des masques FFP3. Ainsi, les masques en tissu vendus par le Dr Julia Grace Patterson (un médecin non agréé qui est en réalité un psychiatre) et son entreprise EveryDoctor sont tout simplement idiots. Mais ce qui devient rapidement encore plus idiot, c'est l'idée qu'un système de passeport vaccinal est la voie à suivre, car les données officielles de Public Health Scotland montrent que ce sont les vaccinés qui sont les plus susceptibles de propager la Covid-19, ce sont les vaccinés qui sont les plus susceptibles d'être hospitalisés avec la Covid-19, et ce sont les vaccinés qui sont les plus susceptibles de mourir de la Covid-19.

Cas de Covid-19 Public Health Scotland (PHS) publie un rapport statistique hebdomadaire sur la Covid-19 contenant des données sur les cas de Covid-19, les hospitalisations et les décès par statut vaccinal. Le tableau suivant a été établi à partir des données du tableau 11 du rapport statistique sur la Covid-19 publié par le PHS le 12 janvier 22, et du tableau 12 du rapport statistique sur la Covid-19 publié par le PHS le 9 février 22. Il montre le nombre de cas de Covid-19 par statut vaccinal entre le 11 décembre 21 et le 7 janvier 22, et entre le 8 janvier et le 4 février 22.

Le nombre total de cas a diminué au cours du mois dernier dans toutes les catégories démographiques, de manière significative par rapport au nombre de cas enregistrés entre le 11 décembre et le 7 janvier 22, mais au cours de ces deux mois, les vaccinés ont représenté la grande majorité des cas. La principale différence entre les deux mois est que les personnes doublement vaccinées ont représenté la majorité des cas entre le 11 décembre et le 8 janvier 22, soit 145 890 cas, alors que les personnes triplement vaccinées ont représenté la majorité des cas entre le 8 janvier et le 4 février 22, soit 46 951 cas. Cependant, malgré la diminution des cas dans toutes les catégories démographiques au cours des deux derniers mois, les données restent assez préoccupantes quant à l'efficacité des injections contre la Covid-19, car comme l'illustre le graphique suivant, le pourcentage de cas de Covid-19 chez les non-vaccinés a diminué, tandis que le pourcentage de cas chez les vaccinés a augmenté de manière significative, mais principalement chez les triples vaccinés.

Entre le 11 décembre et le 7 janvier 22, la population non vaccinée représentait 15 % des cas, mais si l'on avance d'un mois, on constate qu'entre le 8 janvier et le 4 février 22, les non-vaccinés ne représentaient que 13 % des cas, malgré le déploiement massif de la troisième dose à des millions de personnes en décembre. La population vaccinée représentait 85% des cas entre le 11 décembre et le 7 janvier 22, avec 9% de ces cas parmi les personnes ayant reçu une seule dose de vaccin, 32% de ces cas parmi les personnes ayant reçu trois doses de vaccin et 59% de ces cas parmi les personnes ayant reçu deux doses de vaccin. Mais un mois plus tard, nous constatons que les vaccinés représentaient 87 % des cas, les vaccinés à une dose représentant 4 % de ces cas, les vaccinés à deux doses représentant 33 % de ces cas et les vaccinés à trois doses représentant 63 % de ces cas. Cela signifie que, bien que le nombre de cas ait diminué dans toutes les catégories démographiques, c'est chez les non-vaccinés, les vaccinés à une dose et les double-vaccinés qu'il a le plus diminué, la baisse la plus faible étant enregistrée chez les triple-vaccinés. Cela n'a pas de sens si les vaccins Covid-19 sont efficaces. Il est clair qu'ils ne le sont pas, du moins en ce qui concerne la prévention des infections.

Hospitalisations liées à la Covid-19 Le graphique suivant a été établi à partir des données figurant dans le tableau 12 du rapport statistique Covid-19 du PHS publié le 12 janvier 22 et dans le tableau 13 du rapport statistique Covid-19 du PHS publié le 9 février 22. Il montre le nombre d'hospitalisations dues au Covid-19 en fonction du statut vaccinal entre le 11 décembre 21 et le 7 janvier 22, et entre le 8 janvier et le 4 février 22.

La principale différence entre les données sur les hospitalisations et les données sur les cas est que le nombre total d'hospitalisations a augmenté au cours du mois le plus récent par rapport au nombre d'hospitalisations enregistrées entre le 11 décembre et le 7 janvier 22, mais cette augmentation n'est due qu'à une énorme augmentation des hospitalisations parmi la population triplement vaccinée, car les hospitalisations parmi toutes les autres catégories démographiques, y compris les personnes non vaccinées, ont diminué. Les hospitalisations parmi les personnes non vaccinées ont diminué de 24 %, passant de 545 en décembre à 402. Les hospitalisations parmi les vaccinés à une dose ont également diminué, mais de seulement -1,6%, passant de 123 à 121, et les hospitalisations parmi les vaccinés à deux doses ont diminué de -28,7%, passant de 763 à 544. En revanche, les hospitalisations parmi les personnes ayant reçu la triple dose de vaccin ont augmenté de 88 %, passant de 762 en décembre à 1 430. Cela soulève à nouveau des questions quant à l'efficacité des injections vaccinales contre la Covid-19, car, comme l'illustre le graphique suivant, le pourcentage d'hospitalisations liées à la Covid-19 chez les non-vaccinés a diminué, tandis que le pourcentage d'hospitalisations chez les vaccinés a augmenté de manière significative, mais uniquement à cause des triples vaccinés.

Entre le 11 décembre et le 7 janvier 22, la population non vaccinée a représenté 25 % des hospitalisations, mais si l'on avance d'un mois, on constate qu'entre le 8 janvier et le 4 février 22, les non-vaccinés n'ont représenté que 19,5 % des hospitalisations, malgré la diffusion massive de la troisième dose à des millions de personnes en décembre. La population vaccinée a représenté 75 % des hospitalisations entre le 11 décembre et le 7 janvier 22, avec 7 % de ces hospitalisations parmi les personnes ayant reçu une seule dose de vaccin, 46 % de ces hospitalisations parmi les personnes ayant reçu trois doses de vaccin et 47 % de ces hospitalisations parmi les personnes ayant reçu deux doses de vaccin. Mais un mois plus tard, nous constatons que les vaccinés représentent 80,5 % des hospitalisations, les vaccinés à une dose représentant 6 % de ces hospitalisations, les vaccinés à deux doses représentant 26 % de ces hospitalisations et les vaccinés à trois doses représentant 68 % de ces hospitalisations. Cela n'a pas de sens si les vaccins Covid-19 sont efficaces. Il est clair qu'ils ne le sont pas, du moins lorsqu'il s'agit de prévenir à la fois l'infection et l'hospitalisation.

Décès dus à la Covid-19 Le graphique suivant a été établi à partir des données figurant dans le tableau 13 du rapport statistique du PHS sur la Covid-19 publié le 12 janvier 22 et dans le tableau 14 du rapport statistique du PHS sur le Covid-19 publié le 9 février 22. Il montre le nombre de décès dus aà laCovid-19 en fonction du statut vaccinal entre le 4 décembre et le 31 décembre 21 et entre le 1er janvier et le 28 janvier 22.

Contrairement aux cas, mais tout comme les hospitalisations, les décès ont globalement augmenté entre le 1er janvier et le 28 janvier 22 par rapport au nombre enregistré en décembre, et une fois encore, cette augmentation est uniquement due à la population triplement vaccinée. Les décès sont passés de 40 chez les personnes triplement vaccinées entre le 4 décembre et le 31 décembre 21, à 238 entre le 1er janvier et le 28 janvier 22. Cela représente une augmentation de 495 % des décès, contre seulement 30 % pour la population non vaccinée, qui est passée de 46 à 60 décès. Cela soulève une fois de plus de sérieuses questions quant à l'efficacité des vaccins contre la Covid-19, car comme l'illustre le graphique suivant, le pourcentage de décès dus à la Covid-19 chez les non-vaccinés a diminué, tandis que le pourcentage de décès chez les vaccinés a augmenté de manière significative, mais une fois de plus uniquement à cause des triples vaccinés.

Entre le 4 décembre et le 31 décembre 21, la population non vaccinée a représenté 19 % des décès, mais si l'on avance d'un mois, on constate qu'entre le 1er janvier et le 28 janvier 22, les non-vaccinés n'ont représenté que 14 % des décès, malgré la diffusion massive de la troisième dose à des millions de personnes en décembre. La population vaccinée a représenté 81% des décès entre le 4 décembre et le 31 décembre 21, avec 9% de ces décès parmi les vaccinés à une dose, 21% de ces décès parmi les vaccinés à trois doses et 70% de ces décès parmi les vaccinés à deux doses. Mais un mois plus tard, nous constatons que les vaccinés représentent 86 % des décès, les vaccinés à une dose représentant 4 % de ces décès, les vaccinés à deux doses représentant 32 % de ces décès et les vaccinés à trois doses représentant 64 % de ces décès. Cela n'a pas de sens si les vaccins contre la Covid-19 sont efficaces. Il est clair qu'ils ne sont pas efficaces pour prévenir la transmission ou l'infection. Ils ne sont pas efficaces pour prévenir l'hospitalisation, et ils ne sont pas efficaces pour prévenir la mort. Ils semblent en fait aggraver considérablement la situation.



La pandémie des personnes entièrement vaccinées Le graphique suivant montre le pourcentage de cas de Covid-19, d'hospitalisations par statut vaccinal en Ecosse entre le 11 décembre 21 et le 4 février 22, et le pourcentage de décès par statut vaccinal en Ecosse entre le 4 décembre 21 et le 28 janvier 22.

Les données officielles de Pulic Health Scotland montrent que la population vaccinée représentait 86% des cas de Covid-19, 80% des hospitalisations de la Covid-19 et 84% des décès de la Covid-19. Par conséquent, l'Écosse est au milieu d'une " pandémie de personnes entièrement vaccinées " et Nicola Sturgeon devrait supprimer le système discriminatoire et idiot de passeport vaccinal qu'elle a choisi d'introduire en Écosse avec effet immédiat.