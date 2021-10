Les décès consécutifs à la vaccination signalés à Taïwan dépassent le total des décès dus à la COVID dans le pays

Zero Hedge, 14.10.21

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, peu de pays ont été autant salués pour leur gestion de la maladie que Taïwan. Depuis que les premiers cas de COVID-19 dans le pays ont été signalés en février 2020, seuls 16 313 infections et 846 décès ont été enregistrés. Malgré le succès avec lequel la nation a géré l'épidémie, elle s'est tout de même inscrite au programme d'échange COVAX dirigé par l'Organisation mondiale de la santé et a commencé sa première vague de vaccinations le 22 mars 2021. Alors que le pays n'avait même pas connu une douzaine de décès attribués à la COVID-19 au moment où le premier vaccin a été administré, 836 des 846 décès attribués à la COVID-19 sont survenus depuis le début du programme de vaccination. Dans une démonstration encore plus douteuse de l'innocuité et de l'efficacité des vaccins administrés à Taïwan, le Centre central de commandement des épidémies ("CECC") du pays a signalé que 847 décès ont été signalés comme des événements indésirables à la suite de vaccinations au 6 octobre, un nombre qui est passé à 850 depuis lors selon d'autres médias. Ce total éclipse le nombre de décès attribués au virus lui-même.

Analyse des rapports de notification de décès (847)1



Taux de notification des décès pour toutes les tranches d'âge :

Tranche d'âge Vaccinations Décès déclarés Taux de notifications de décès (pour 100.000 doses) <18 904,534 0 0.0 18-49 7,774,489 58 0.7 50-64 3,881,740 124 3.2 65-79 3,607,313 254 7.0 80-89 907,178 282 31.1 >/=90 151,116 129 85.4

La campagne de vaccination de Taïwan a commencé beaucoup plus tard que celle de nombreux autres pays, un retard que beaucoup attribuent à l'ingérence politique de la Chine, illustrée par les difficultés de la nation insulaire à se procurer des commandes de vaccins à ARNm de Pfizer-BioNTech. Malgré ces obstacles, le pays a d'abord pu se procurer 117 000 doses de vaccins AstraZeneca. Des livraisons supplémentaires de 200 000 et 400 000 doses du même fabricant sont arrivées les deux mois suivants avant que 150 000 autres vaccins de Moderna ne soient livrés en mai 2021. La Commission a donné son accord d'urgence à une solution de remplacement fabriquée dans le pays par Medigen Vaccine Biologics Corporation, et les livraisons de Pfizer-BioNTech et Johnson & Johnson ont suivi peu après. Au 11 octobre, 4,48 millions de Taïwanais, soit environ 19 % de la population, avaient été entièrement vaccinés et 13,7 millions, soit environ 59 % de la population, avaient reçu une dose. Le pays a déclaré qu'il souhaitait que 70 % de sa population soit entièrement vaccinée.

Pourtant, au moment où Taïwan a approuvé ces cinq vaccins pour une utilisation d'urgence, une tendance alarmante a commencé à apparaître. La moyenne la plus élevée de nouveaux cas de COVID-19 sur sept jours observée à Taïwan avant le déploiement des premiers vaccins n'était que de 3. Le 28 mai 2021, cette moyenne a explosé pour atteindre 597. Alors que le reste du monde était confronté à une augmentation des cas malgré les progrès de la vaccination, la plupart de ces pays avaient enregistré leurs records de nouveaux cas et de décès avant même que des vaccins ne soient disponibles. Une exception à cette règle a été observée en Israël, où le record du nombre de cas en une seule journée a été enregistré après le début de la campagne nationale d'administration des troisièmes doses des vaccins Pfizer-BioNTech, suite aux inquiétudes concernant l'impact du variant delta sur l'efficacité des vaccins. Cependant, même si Israël a dépassé son précédent pic journalier, l'ampleur de ce dépassement n'est pas comparable à celui de Taïwan. La moyenne sur sept jours à Taïwan ne repassera pas sous la barre des 10 nouveaux cas avant septembre 2021. Depuis lors, malgré l'augmentation des vaccinations, cette moyenne nationale n'a jamais réussi à atteindre ses niveaux d'avant la vaccination. La moyenne la plus basse sur sept jours que Taïwan ait connue depuis qu'elle a commencé à vacciner ses citoyens a été enregistrée à 5 le 5 septembre 2021.

Si l'augmentation de la transmission virale depuis le mois de mars sera probablement attribuée à des mutations comme le variant delta, elle pourrait également être le signe d'une augmentation de la production d'anticorps à partir des vaccins, comme l'avaient prédit des scientifiques et des médecins tels que le Dr Robert Malone, l'un des scientifiques à l'origine du développement de la technologie des vaccins ARNm. Bien que tous les vaccins utilisés à Taïwan n'utilisent pas la technologie de l'ARNm, les vaccins à base de vecteurs viraux, comme celui d'AstraZeneca, prévoient toujours la promotion des anticorps en exposant le système immunitaire des patients vaccinés à la protéine de pointe du SRAS-CoV-2. Les anticorps basés sur le seul fragment génétique de la protéine spike, par opposition à la séquence génétique complète d'une particule virale, sont soupçonnés d'être moins capables de parer à l'infection. Des scientifiques comme le Dr Michael Yeadon, anciennement de Pfizer, attestent que ces anticorps inadéquats facilitent en fait l'entrée du virus car ils ne possèdent pas les structures protéiques nécessaires, ou paratopes, aux structures protéiques correspondantes sur les particules virales, appelées épitopes. Ce phénomène a été observé lors des essais cliniques de vaccins à ARNm visant à combattre le coronavirus à l'origine du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). Les défenseurs de cette théorie mettant en garde contre ce risque ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que ce même résultat des déficiences potentielles des vaccins contre la COVID-19 a été négligé par un processus réglementaire précipité.

En ce qui concerne les 850 décès signalés au CECC taïwanais à la suite de vaccinations, 643 ont été attribués à des patients ayant reçu des doses d'AstraZeneca, 183 ont reçu des doses de Moderna et seulement 22 ont reçu le vaccin Medigen, propre à Taïwan. Bien qu'ils aient été enregistrés comme des événements indésirables à la suite d'une vaccination, de nombreux responsables taïwanais ont réagi au rapport du CECC en déclarant que ces décès n'étaient peut-être pas intrinsèquement dus aux vaccins. Le CECC a précédemment affirmé sa position selon laquelle les réactions au vaccin Moderna ont entraîné des événements indésirables mortels. Comme la moyenne sur sept jours des décès liés à la COVID-19 continue à osciller entre 0 et 1, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, il est possible que les décès signalés au CECC taïwanais après la vaccination continuent à dépasser ceux attribués à une infection virale pendant un certain temps.

Note de bas de page : 1. Rapport sommaire de notification des événements indésirables du vaccin 1COVID-19 (110.9.30~110.10.6) à la page 7.

Traduction SLT