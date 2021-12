Les dernières données du NHS montrent que le nombre de patients Covid à l'hôpital est moitié moins élevé que l'année dernière à la même époque. (Daily Sceptic)

Les dernières données du NHS montrent que le nombre de patients Covid à l'hôpital est moitié moins élevé que l'année dernière à la même époque.

Article originel : Latest NHS Data Shows Number of Covid Hospital Patients Half What it Was This Time Last Year

Par Luke Perry

Daily Sceptic, 31.12.21

Notre médecin interne réfléchit à l'année écoulée, en notant l'excellent bilan du Daily Sceptic, qui a identifié des problèmes importants concernant la gestion du Covid par le NHS des mois avant les médias grand public.

En cette fin d'année 2021, il est de coutume de réfléchir à l'année écoulée et d'anticiper ce que les infos pourraient nous apporter. Avec le recul, il n'est pas excessivement hubriste d'être fier des réalisations de la communauté du Daily Sceptic. Nous avons réussi à identifier les principaux problèmes liés à la gestion de la pandémie par le NHS avant qu'ils ne soient largement connus. Nous avons identifié des taux élevés d'infection nosocomiale. Nié par le NHS, puis accepté. Nous avons repéré des erreurs dans l'attribution à la Covid de décès qui étaient dus à d'autres causes. Refusées, puis acceptées. Nous avons exposé de nombreuses déformations publiques de données par les dirigeants du NHS. Souvent refusées puis acceptées à contrecœur, parfois sous la pression de l'Office for National Statistics. Faux positifs générés par les tests PCR ? Officiellement niés. Acceptés hier par le gouvernement étatsunien. Plus récemment, nous avons remarqué qu'une proportion importante de patients hospitalisés classés comme Covid étaient en fait des infections accidentelles. Nié, et ignoré jusqu'à cette semaine où le reste du commentariat a soudainement découvert le supplément de diagnostic primaire, publié chaque semaine depuis juillet. Nous analysons régulièrement ces données depuis l'été. Au cours des 18 derniers mois, j'ai été frappé à plusieurs reprises par la remarque de l'écrivain et homme politique étatsunien Upton Sinclair : "Il est impossible de faire comprendre quelque chose à un homme dont le gagne-pain dépend de son incompréhension". Cela explique en partie pourquoi, au cours des 12 derniers mois, le Daily Sceptic n'a pas réussi à avoir beaucoup d'impact, mais quelque chose a changé au cours des deux dernières semaines. Même le Guardian admet maintenant que les chiffres des "admissions pour la Covid" surestiment largement le nombre de patients gravement malades, et si l'on en croit les sondages d'opinion, nos arguments semblent enfin être acceptés par le grand public.

Ici, au Daily Sceptic, nous affirmons l'évidence depuis des mois, alors pourquoi la volte-face abrupte des adeptes du confinement ? Avant d'approfondir ce point, examinons d'abord la mise à jour des données fournie hier et ce que nous avons découvert sur le variant Omicron. Le premier graphique montre les patients admis en provenance de Londres en décembre 2020 (ligne brune) et en décembre 2021 (barres bleues). Les cas augmentent lentement, mais représentent encore environ la moitié des chiffres de l'année dernière.

Graphique 1

Les cas hospitaliers continuent d'augmenter. Malgré la hausse alarmante que l'on peut observer sur la droite du graphique 2, il est difficile d'interpréter ces données de manière sensée à la lumière des délais de déclaration autour de Noël et de la difficulté de faire sortir les patients de l'hôpital pendant les week-ends prolongés des jours fériés. Ce que nous pouvons dire, c'est que le nombre de patients hospitalisés désignés comme Covid en Angleterre aujourd'hui (11 542) est environ la moitié de ce qu'il était le même jour l'année dernière (22 713).



Deuxième graphique

La disparité entre les cas admis dans la communauté et les cas diagnostiqués à l'hôpital suggère toujours que 25-30% des patients Covid contractent la maladie accidentellement à l'hôpital. Le Supplément de diagnostic primaire est retardé cette semaine pour une raison inexpliquée, je ne peux donc pas faire de commentaires pour le moment, sauf pour rappeler que les dernières informations ont révélé que 29% des cas hospitaliers enregistrés comme Covid étaient en fait des découvertes fortuites. Etant donné la transmissibilité d'Omicron, ce chiffre est susceptible d'augmenter encore. L'occupation des lits de soins intensifs à Londres et en Angleterre n'a pas changé de manière significative. Cela n'est pas seulement important du point de vue de la réduction de la gravité de la maladie, mais reflète un contrôle plus strict des infections dans les unités de soins intensifs. Il est désormais largement admis que les chiffres des services généraux reflètent une propagation nosocomiale importante. Ce phénomène est moins susceptible de se produire dans les unités de soins intensifs, car la plupart des patients sont soignés dans des chambres ou des boxes individuelles. Je suis reconnaissant au Spectator d'avoir rassemblé les statistiques sur la durée de séjour des patients Covid et d'avoir découvert qu'elle s'est considérablement raccourcie. Pour une raison quelconque, le SAGE et le NHS sont réticents à publier ces informations importantes, même si nous savons qu'ils les évaluent quotidiennement. Comment cela se fait-il ?

Sur le plan scientifique, plusieurs articles ont été publiés ces derniers jours, évaluant les données comparatives des vagues Omicron et Delta. L'hôpital Steve Biko de Tshwane a publié un article dans l'International Journal of Infectious Diseases montrant une montée et un déclin plus rapides des hospitalisations Omicron, avec un pic d'occupation à 51 % de l'onde delta et une mortalité, une durée de séjour et un besoin en oxygène nettement inférieurs pour les patients Omicron. D'autres données sud-africaines suggèrent que les réponses des cellules T, qu'elles proviennent d'une vaccination ou d'une infection antérieure, résistent bien à Omicron. Plusieurs études sur des modèles de souris soutiennent la thèse selon laquelle le spectre de la maladie est plus léger et Omicron n'infecte pas les cellules des voies respiratoires inférieures.

Sur le plan épidémiologique, la dernière mise à jour de l'application ZOE suggère que les cas positifs dans la communauté sont en augmentation, mais que le taux d'augmentation ralentit dans la tranche d'âge 0-55 ans. En revanche, les cas dans la tranche d'âge 55-75 ans augmentent plus fortement. Je suis déconcerté par la recommandation selon laquelle, étant donné que 75 % des personnes présentant des symptômes de type "rhume" sont susceptibles d'avoir la Covid, les conseils du gouvernement devraient être mis à jour pour inclure les symptômes de mal de gorge, de maux de tête et d'écoulement nasal dans les symptômes nécessitant une auto-isolement. Étant un médecin un peu vieux jeu, je serais très reconnaissant si l'un des experts pouvait m'expliquer pourquoi nous ne reclassons pas simplement le variant comme un simple rhume plutôt que de la traiter comme une pandémie mortelle, si les principaux symptômes d'Omicron sont tels que décrits ? Au moment où j'écris ces lignes, le NHS vient d'annoncer la mise en place de "mini-Nightingales" sur les parkings des hôpitaux et autres lieux similaires pour s'occuper des patients en convalescence après la Covid. C'est certainement une idée bien plus sensée que d'essayer d'installer des unités de soins intensifs dans des entrepôts, mais elle risque de se heurter au même obstacle, à savoir le manque de personnel. Le Dr Stephen Powis, directeur médical du NHS, affirme que le service est sur le "pied de guerre". Pour autant que je sache, le Dr Powis n'a jamais participé à une guerre.

Les journaux et les ondes sont remplis de commentaires sur les taux d'absence du personnel du NHS à la suite de tests Covid positifs ou de l'auto-isolement obligatoire à proximité d'un patient connu. Une fois encore, je suis peut-être obtus, mais l'un des experts pourrait-il m'expliquer pourquoi ce problème ne disparaîtrait pas immédiatement si nous arrêtions simplement de tester les personnes asymptomatiques ? Outre l'analyse des données, j'ai également réfléchi aux performances professionnelles de la communauté de la santé publique au cours des 12 derniers mois. Je suis réticent à fustiger mes collègues, car je ne sais que trop bien à quel point il est facile de faire des erreurs dans la pratique clinique, mais la médecine est, par nécessité, étroitement réglementée. Des systèmes sont en place pour repérer les mauvaises pratiques et empêcher que les patients ne subissent des dommages inutiles. Ces systèmes sont imparfaits, mais ils fonctionnent raisonnablement bien. Même lorsque des médecins... comme Harold Shipman et Ian Paterson échappent à la détection, ils ne parviennent à nuire qu'à un nombre relativement faible de personnes.

Où sont les systèmes équivalents pour réguler les décisions et les actions des médecins de santé publique ? Les inconvénients quantifiables du plaidoyer constant pour le confinement ont été manifestement plus importants que les avantages, comme cela a été régulièrement souligné dans ces pages au cours des 12 derniers mois. Les décisions prises à la suite des conseils prodigués par SAGE ont porté préjudice à bien plus de personnes que ne peut le faire un clinicien véreux. En d'autres termes, le remède a été pire que le mal. Je note que le professeur Chris Whitty, lors de son témoignage devant le comité de la Chambre des communes chargé de la santé et des soins sociaux, n'a pas tenu compte des critiques concernant les effets négatifs des confinements sur le diagnostic et le traitement du cancer. Il a décrit ces points de vue comme étant "une inversion" de la vérité. Je ne suis pas d'accord - et je ne pense pas être le seul à être en désaccord.

Pour éviter tout malentendu, je n'assimile pas le SAGE à Shipman ou Paterson. Néanmoins, le système de contrôles et d'équilibres en médecine clinique ne semble pas être reproduit en santé publique. Lorsque des erreurs répétées sont commises par des médecins cliniciens, une action réglementaire rapide suit et des sanctions sont imposées. Quand pouvons-nous espérer que les mêmes normes soient appliquées à la communauté des modélisateurs de soins de santé, qui ont commis des erreurs manifestes si souvent au cours des 21 derniers mois ?

Enfin, je demande aux lecteurs d'être patients alors que j'expose mon dernier point de 2021. Pendant la période de Noël, j'ai relu La démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville. Sachant que tout le monde ne partage pas ma fascination pour l'histoire analytique, un peu de contexte peut aider. De Tocqueville s'est rendu aux Etats-Unis au début des années 1830. Sa mission consistait à découvrir ce que les Français pouvaient apprendre des nouveaux États-Unis et de leur nouveau système politique. Les États-Unis avaient récemment étendu le droit de vote à tous les hommes blancs - une expérience radicale pour l'époque. De Toqueville écrit : "À mon arrivée aux États-Unis, je fus surpris de trouver tant de talents distingués parmi les sujets et si peu parmi les chefs du gouvernement. C'est un fait bien authentifié, qu'à l'heure actuelle, les hommes les plus capables des États-Unis sont très rarement placés à la tête des affaires."

Une analyse prémonitoire, qui aurait pu être écrite cette semaine plutôt qu'en 1836. Cela correspond à ma conviction que les compétences requises pour être élu dans une démocratie sont très différentes des compétences nécessaires pour bien gouverner. Il est essentiel que nos hauts responsables politiques soient capables d'évaluer les conseils de manière critique et de demander des comptes aux "experts", mais malheureusement, ces compétences ne sont pas manifestes actuellement. En conséquence, voici mon souhait pour 2022. Que la communauté du Daily Sceptic se résolve à faire entrer Toby Young à la Chambre des Lords. Pas seulement pour son travail sur ce site Web, mais aussi pour son leadership toujours inspirant au sein du mouvement des écoles libres et de l'Union pour la liberté d'expression. Je ne propose pas cette audacieuse ambition pour que Toby puisse se pavaner en hermine, mais spécifiquement pour que nous puissions le mettre au travail (de manière typiquement directe) en représentant un courant important de l'opinion publique au siège de notre législature - en fournissant les compétences qui manquent à nos représentants élus ou qu'ils ont trop peur d'exprimer. Bien sûr, cela n'arrivera jamais. Mais est-ce possible ?