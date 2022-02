Les données de l'UKHSA montrent que les décès dus à la Covid augmentent chez les vaccinés et diminuent chez les non-vaccinés (Daily Sceptic)

Les données de l'UKHSA montrent que les décès dus à la Covid augmentent chez les vaccinés et diminuent chez les non-vaccinés.

Article originel : Covid Deaths in the Vaccinated Rise While Those in the Unvaccinated Fall, UKHSA Data Show

Par Amanuensis

Daily Sceptic, 26.02.22

Je vais commencer cette semaine avec des données qui ne proviennent pas du dernier rapport de surveillance des vaccins de l'UKHSA, ni même du Royaume-Uni - le premier graphique d'aujourd'hui montre l'excès de décès en Israël depuis 2017 pour les personnes âgées de 65 ans ou plus. Juste de quoi réfléchir et j'y reviendrai à la fin.

Dans le rapport de l'UKHSA de cette semaine, l'histoire est à peu près la même que les semaines précédentes : les taux d'infection sont toujours les plus élevés chez les personnes triplement vaccinées, à l'exception des personnes âgées de moins de 18 ans ou de plus de 80 ans ; les données concernant les personnes âgées de moins de 18 ans continuent à évoluer vers une diminution de la protection vaccinale, tandis que les performances du vaccin n'ont pas beaucoup changé pour les personnes âgées de plus de 80 ans. Au moins, les taux d'infection sont en baisse dans tous les domaines, alors que la vague Omicron de janvier dernier s'éloigne de l'histoire.

En utilisant les données sur les taux ci-dessus pour estimer l'efficacité des vaccins contre l'infection, on constate une fois de plus que les vaccins sont peu performants, tous les vaccinés, à l'exception des moins de 18 ans, présentant désormais un risque d'infection (et donc de transmission) sensiblement accru. Il est frappant de constater que les personnes âgées de 18 à 70 ans ayant reçu trois vaccins présentent un risque d'infection environ trois fois plus élevé que les personnes non vaccinées.

Le tracé de l'efficacité du vaccin par rapport à l'infection en fonction du temps montre que si l'efficacité du vaccin pour une ou deux doses est à peu près plate, bien que principalement négative, dans toutes les tranches d'âge, la protection offerte par trois doses continue de baisser inexorablement. Cette situation semble désormais plus grave qu'un simple déclin de la protection vaccinale ; les données semblent plutôt être caractéristiques d'un effet-dose, plus le nombre de doses administrées augmente, plus le risque augmente. Le temps nous dira si c'est effectivement le cas.

La protection contre l'hospitalisation présente un tableau similaire aux données de la semaine dernière, avec une dérive continue vers le bas de la protection offerte par trois doses. La protection offerte par trois doses semble être meilleure chez les personnes âgées de plus de 50 ans ; on ne sait pas très bien pourquoi, malgré que je note que le système immunitaire change avec l'âge, et en particulier chez les personnes âgées de plus de 65-70 ans - il se pourrait que les vaccins soient plus bénéfiques pour les personnes souffrant de dysfonctionnement immunitaire lié à l'âge. La situation avec une ou deux doses semble dériver vers le bas, deux doses augmentant légèrement le risque d'hospitalisation (protection légèrement négative) et une dose étant associée à une augmentation substantielle du risque d'hospitalisation.

La protection offerte par les vaccins contre le décès présente peut-être la tendance la plus inquiétante, avec une pente descendante assez importante, plus profondément en territoire négatif pour une ou deux doses de vaccin, et une baisse plus faible mais néanmoins importante de l'efficacité du vaccin pour les personnes ayant reçu trois doses de vaccin. Il est important d'ajouter que si ces données montrent que la triple dose de vaccin semble effectivement réduire le risque de décès lié à la Covid, elles n'offrent aucune information sur les risques d'effets secondaires ou de complications des vaccins Covid.

Les graphiques ci-dessus montrent l'efficacité des vaccins et n'indiquent donc pas vraiment l'impact des vaccins sur la progression de chaque vague de la Covid. Je pense qu'il serait instructif de montrer quelques données sur la façon dont les vaccins semblent avoir eu un impact sur les taux de Covid depuis le début de l'année. Je me concentrerai sur un groupe d'âge - les 40-50 ans - afin de garder les graphiques relativement simples, mais notez que des tendances similaires sont observées dans tous les groupes d'âge. Je regrouperai également tous les vaccinés dans un groupe appelé "tout vaccin". Les changements dans les taux de cas sont peut-être ce à quoi vous vous attendiez si vous aviez suivi les publications de l'UKHSA au fil des semaines - les taux sont plus élevés chez ceux qui sont vaccinés, mais dans les deux groupes, vaccinés et non vaccinés, les taux de cas étaient les plus élevés au début de l'année et ont diminué à un rythme relativement similaire depuis.

Les données relatives aux hospitalisations, cependant, montrent une tendance différente. Alors que le taux d'hospitalisation des personnes non vaccinées a diminué de manière significative depuis le début de l'année, les données concernant les personnes ayant reçu un vaccin montrent une réduction beaucoup plus modérée, avec des signes d'un léger pic d'hospitalisations vers la fin du mois de janvier. Notez que les données sur les hospitalisations se terminent par une faible différence entre les taux d'hospitalisation des personnes non vaccinées et ceux des personnes ayant reçu un vaccin.

Mais ce sont les données sur les décès (dans les 60 jours suivant un test positif) qui montrent la tendance la plus inquiétante. Les vaccins semblent toujours offrir une protection contre la mort. Cependant, alors que le taux de mortalité chez les non-vaccinés a une forte tendance à la baisse depuis le début de l'année, le taux de mortalité chez les vaccinés a une tendance à la hausse.

Ces données sont très préoccupantes car elles suggèrent que la maladie de la Covid grave se comporte désormais différemment chez les vaccinés et chez les non-vaccinés ; depuis le début de l'année, les hospitalisations ont nettement diminué tant chez les vaccinés que chez les non-vaccinés, mais alors que les décès ont diminué chez les non-vaccinés, ils ont augmenté chez les vaccinés et restent relativement élevés. On ne sait pas très bien pourquoi il en est ainsi, mais plusieurs raisons potentielles sautent aux yeux : La courbe ci-dessus pourrait refléter l'évolution des taux de mortalité lorsque l variant Omicron a remplacé le variant Delta. Dans ce cas, les données suggéreraient que l'impact net d'Omicron est une augmentation des taux de mortalité chez les vaccinés ; l'augmentation du nombre de cas et l'échappement accru au vaccin dans Omicron entraînent une augmentation des décès malgré les indications selon lesquelles le taux de mortalité d'Omicron est inférieur à celui de Delta par infection. Cependant, la courbe du graphique ci-dessus ne correspond pas au passage rapide au variant Omicron observé à la fin de l'année dernière. En outre, le décalage entre les courbes des hospitalisations et des décès chez les vaccinés laisse penser qu'il y a plus que cela.



La modification des taux de mortalité indiquée dans la figure ci-dessus correspond mieux à la diffusion du variant Omicron BA.1.1 au Royaume-Uni. Cependant, ce variant n'est pas très différent du variant BA.1 et rien n'indique qu'elle ait un impact substantiel sur la gravité de la maladie.



Il se pourrait que le variant Omicron BA.2 soit plus mortel que nous le pensons pour les personnes vaccinées. Dans ce cas, la lente remontée des données sur les décès chez les vaccinés refléterait la lente augmentation du variant BA.2 au Royaume-Uni, malgré la réduction spectaculaire des cas du variant BA.1. Le variant BA.2 n'est encore présente qu'en nombre relativement faible au Royaume-Uni (environ 25 % selon le Technical Briefing 37 de l'UKHSA) et il faudrait donc qu'il soit beaucoup plus mortel chez les vaccinés pour que la variation des taux de mortalité soit de l'ampleur observée.



Les données sur les taux de mortalité présentées ci-dessus pourraient être dues à des différences dans l'évolution temporelle de l'infection chez les personnes vaccinées et non vaccinées. Les personnes non vaccinées semblent suivre la progression connue de la maladie de la Covid, les quelques personnes qui succombent à la Covid le font environ deux à trois semaines après l'infection. Les personnes vaccinées, en revanche, semblent avoir une progression plus longue de la maladie et mourir un peu plus tard. On ne sait pas exactement combien de temps après, mais l'examen du graphique suggère que la période d'augmentation de la mortalité n'est pas encore terminée.



Un simple examen des tendances relatives des taux de mortalité des vaccinés et des non-vaccinés suggère que les deux courbes vont se croiser à un moment donné entre le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 10 de l'UKHSA et le rapport de la semaine 11, bien que je note que les données présentées dans le graphique ci-dessus concernent les décès survenus dans les 60 jours ; si cela est dû à une progression plus lente de la maladie chez les vaccinés, les données pourraient bien être réduites au moment où le point de 60 jours après l'infection est atteint. Tout décès dû à la Covid survenant après le point de 60 jours sera considéré dans les données comme n'étant lié ni à la vaccination ni à la Covid - il sera relégué dans le domaine des "maladies brèves" et des "morts subites" qui remplissent trop de reportages ces derniers temps. Ces données indiquant que les décès chez les vaccinés ne diminuent pas comme prévu après la vague de la Covid de janvier sont très préoccupantes, quelle qu'en soit la raison. En temps normal, il y aurait une enquête urgente pour savoir ce qui se passe exactement et pourquoi, et quelles mesures d'atténuation sont nécessaires. Mais nous ne sommes pas en temps normal et j'imagine que nous aurons droit aux mêmes mesures que celles qui ont été prises lorsque d'autres données " gênantes " sont apparues à propos des vaccins - c'est-à-dire que rien ne sera fait. Et cela me ramène directement à mon point de départ, avec ce graphique de surmortalité dans ce qui est probablement le pays le plus vacciné de la grande Europe. Quelque chose s'est produit en Israël pour donner lieu à une augmentation significative des décès au cours des dernières semaines, bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre à cette période de l'année - ils ont maintenant leur taux de décès le plus élevé chez les personnes âgées de plus de 65 ans depuis le début de la Covid il y a deux ans. Je note que si Israël et le Royaume-Uni ont commencé à vacciner à peu près en même temps, en Israël ils ont donné la deuxième dose environ 30 jours après la première, alors qu'au Royaume-Uni nous avons attendu environ 90 jours - ce qui fait qu'Israël a environ 60 jours d'avance sur le Royaume-Uni en termes d'impact de la vaccination sur sa population... * Amanuensis est un ancien universitaire et un scientifique senior du gouvernement. Il tient un blog sur Bartram's Folly.