Les données de l'UKHSA montrent une augmentation du risque d'infection à la suite de la troisième dose, exacerbée par la campagne de vaccination pendant la vague Omicron (Daily Sceptic)

Les données de l'UKHSA montrent une augmentation du risque d'infection à la suite de la troisième dose, exacerbée par la campagne de vaccination pendant la vague Omicron. Article originel : Evidence of Increased Infection Risk Following Third Dose Exacerbated by Vaccination Drive During Omicron Wave, UKHSA Data Show Par Amanuensis * Daily Sceptic, 4.02.22

Tout d'abord, pour que les choses soient claires - le tableau 12 du rapport de surveillance des vaccins de l'UKHSA montre une fois de plus les données pour les personnes ayant reçu trois doses de vaccin plutôt que deux doses ou plus, comme cela a été indiqué pour les données de 2021 depuis septembre. Cependant, nous pouvons estimer les taux pour ceux qui n'ont reçu que deux vaccins en utilisant les données des tableaux 9 à 11 et les données de vaccination disponibles auprès du NHS. À l'aide de ces données, nous pouvons estimer les taux d'infection par statut vaccinal (ci-dessus) ; à partir de ces données, nous pouvons ensuite estimer l'efficacité vaccinale non ajustée pour l'infection chez les personnes ayant reçu deux ou trois doses (ci-dessous). Les taux d'infection continuent d'être considérablement plus élevés chez les vaccinés, qu'ils aient reçu deux ou trois doses, ce qui se traduit par des estimations non ajustées de l'efficacité du vaccin très négatives. Il convient de noter que ces chiffres sont des taux pour 100 000 personnes et qu'ils tiennent compte des différentes tailles des cohortes, ce qui signifie que ce n'est pas parce qu'il y a plus de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées.

Cela ne saute pas aux yeux dans les graphiques ci-dessus, mais ce que nous constatons cette semaine, c'est que le taux d'infection des personnes triplement vaccinées continue de se détériorer, mais que le taux d'infection des personnes doublement vaccinées s'améliore. Cela se reflète ensuite dans l'efficacité estimée du vaccin - meilleure pour deux doses, moins bonne pour trois doses. On peut mieux le voir dans le graphique de l'évolution de l'efficacité vaccinale non ajustée par âge et par dose, ci-dessous. Notez l'échelle sur l'axe des y et le fait que toutes les valeurs sont négatives, la plupart considérablement, reflétant des taux d'infection plus élevés chez les vaccinés, qu'ils aient reçu deux ou trois doses.

Que se passe-t-il donc ? Bien qu'il existe plusieurs mécanismes potentiels pour expliquer cette chute soudaine puis cette reprise, je pense que l'explication la plus probable est que nous n'avons pas respecté les petits caractères des données : "Troisième dose 14 jours ou plus avant la date de l'échantillon." Plus précisément, nous avons déjà vu qu'il existe un risque accru d'infection dans les trois semaines qui suivent la première et la deuxième dose de vaccin ; il est probable qu'un effet similaire se produise après la troisième dose. La mention " 14 jours ou plus " en petits caractères signifie que si les taux d'infection étaient plus élevés chez les personnes ayant reçues plus récemment la troisème dose, ces cas seraient comptabilisés dans les données relatives à la double dose.

Il reste à savoir pourquoi la chute de l'efficacité du vaccin a été si importante au cours des premières semaines de cette année ; cela est presque certainement dû au fait que c'était le pic de la vague Omicron. J'ai souvent entendu dire qu'il était imprudent d'entreprendre des programmes de vaccination de masse pendant une vague épidémique, et ces données montrent probablement pourquoi. Notez que ce n'est pas seulement que les personnes récemment stimulées auraient été plus susceptibles d'être infectées - elles auraient également été susceptibles d'infecter d'autres personnes, rendant le pic de la vague épidémique plus élevé qu'il ne l'aurait été autrement. Cet effet est vrai pour l'efficacité négative des vaccins en général - les données actuelles suggèrent que l'impact des vaccins, y compris ceux qui ont été renforcés au début du programme de rappel, sera d'avoir plus de cas que nous aurions eu si nous avions seulement vacciné les plus vulnérables, avec des augmentations concomitantes des hospitalisations et des décès.

Il est raisonnable de se demander à ce stade pourquoi cet effet n'a pas été observé auparavant. Je pense qu'il est probable que cet effet soit responsable de la baisse de l'efficacité du vaccin observée pour les groupes d'âge plus élevés à partir d'octobre 2021, juste avant que l'impact des rappels n'entraîne une nouvelle augmentation de l'efficacité du vaccin à partir de novembre. Il est regrettable que nous ne disposions pas de données pour deux et trois doses séparément pour cette période, car ces données auraient pu étayer l'hypothèse selon laquelle la baisse de l'efficacité du vaccin était un effet dû au fait que les personnes ayant reçu un rappel récent présentaient des taux d'infection plus élevés.

Les données relatives aux hospitalisations ne présentent que des changements mineurs par rapport au rapport de la semaine dernière. L'efficacité du vaccin contre l'hospitalisation pour les personnes âgées de 70 ans et plus continue de baisser ; les personnes doublement vaccinées dans ce groupe d'âge semblent désormais avoir un risque d'hospitalisation supérieur d'environ 75 % à celui qu'elles auraient eu si elles n'avaient jamais été vaccinées. Il est possible que cela soit dû à un effet "vacciné sain" - j'en parle ci-dessous. S'il est possible que nous assistions à une version retardée de l'effet " 14 jours ou plus " mentionné plus haut, notez que l'efficacité vaccinale la plus négative est observée chez les personnes âgées de plus de 70 ans, qui ont reçu leur dose de rappel il y a un certain temps ; je ne pense pas que cet effet explique le risque accru de décès que nous observons dans les données.

Cela dit, je dirais que les personnes âgées de plus de 70 ans sont très probablement vulnérables à la Covid et bénéficieraient donc d'un rappel. Cela leur offrirait probablement une protection contre l'hospitalisation, les risques d'effets secondaires à court et moyen terme étant probablement inférieurs aux risques sanitaires auxquels ils sont confrontés au quotidien (qui sont nettement plus élevés que chez les jeunes en bonne santé). Si des questions subsistent quant à l'impact à long terme des vaccins, à court terme au moins, ils semblent offrir une certaine protection aux personnes âgées et aux infirmes. En gardant cela à l'esprit, l'aspect important de l'efficacité très négative des vaccins, telle qu'elle apparaît dans le graphique ci-dessus, est ce qu'elle nous dit des risques que pourraient encourir les vaccinés non vulnérables. De plus, il est important de se rappeler que les personnes âgées ont l'habitude de prendre des médicaments pour contrecarrer les conséquences négatives d'autres médicaments, ou de continuer à prendre des médicaments pour stopper les conséquences négatives d'un sevrage - ce n'est pas une situation que connaissent les jeunes en bonne santé, et à mon avis, il faudrait que les avantages d'un médicament ou d'un traitement soient significatifs pour que l'exposition à ce type de "médication à vie" vaille la peine.

L'écart d'efficacité vaccinale non ajustée entre les personnes âgées de moins de 70 ans et celles âgées de plus de 70 ans semble avoir légèrement augmenté. Il est possible que cela reflète le délai entre les premières vaccinations des personnes vulnérables en janvier 2022 et le déploiement du vaccin dans les groupes moins vulnérables quelques mois plus tard. Il est également possible que cet écart reflète les changements liés à l'âge dans le système immunitaire et la façon dont il réagit aux vaccins.

Les données relatives à la protection vaccinale contre le décès montrent une légère détérioration de la situation par rapport au rapport de surveillance des vaccins de la semaine dernière, avec une efficacité négative du vaccin pour deux doses de vaccin dans tous les groupes d'âge de plus de 30 ans, à l'exception de la tranche d'âge des 40-50 ans où l'on observe encore un effet positif du vaccin. Bien sûr, la série de points de données bien définis suggère la précision, mais en réalité il y aura une incertitude autour de chaque point de données - sans données supplémentaires, il est difficile d'ajouter des barres d'erreur ou des limites de confiance. Je dirais qu'il est préférable de considérer que deux doses de vaccin offrent une protection à peu près nulle contre le décès pour les personnes âgées de moins de 60 ans. La situation des personnes de plus de 60 ans ayant reçu deux doses de vaccin est plus complexe - les données suggèrent fortement que ces personnes auront un risque accru de décès par rapport aux personnes non vaccinées, mais je note à nouveau la possibilité d'un effet "vacciné sain", c'est-à-dire que l'augmentation du taux de décès chez les personnes doublement vaccinées reflète en fait le fait que les personnes les plus proches de la mort n'ont pas reçu de rappel. En l'absence de données sur la morbidité des personnes qui meurent (et qui sont hospitalisées), il est impossible de confirmer ou d'infirmer la présence de cet effet.