Les données de la ville de New York montrent que les taux d'infection sont deux fois plus élevés chez les personnes ayant reçu un rappel - mais la supercherie cache de faibles taux d'infection chez les personnes non vaccinées (Daily Sceptic)

Les données de la ville de New York montrent que les taux d'infection sont deux fois plus élevés chez les personnes ayant reçu un rappel - mais la supercherie cache de faibles taux d'infection chez les personnes non vaccinées.

Article originel : New York City Data Show Infection Rates TWICE as High Among the Boosted – But Trickery Hides Low Infection Rates Among the Unvaccinated

Par Amanuensis

Daily Sceptic, 21.04.22

Je veux vous emmener en voyage - un voyage dans les données. Ce que vous en retirerez ne dépend que de vous - peut-être acquerrez-vous un scepticisme sain à l'égard des données statistiques présentées par les experts, peut-être comprendrez-vous les types d'astuces qui peuvent être utilisées pour manipuler les données afin de favoriser un résultat particulier, ou peut-être déciderez-vous même que les experts gouvernementaux ont bien plus de chances d'avoir raison qu'une personne prise au hasard sur Internet. Tout ce que je vous demande, c'est de faire ce voyage avec moi.

Le voyage commence par une déclaration du maire sortant de la ville de New York, Bill de Blasio : Nous voulons que tout le monde, dès maintenant, aussi vite que possible, obtienne ces vaccins de rappel. Nous voulons que tout le monde, dès maintenant et le plus rapidement possible, obtienne ces rappels. Et nous allons rendre cela encore meilleur pour vous avec une nouvelle incitation et une incitation qui arrive juste à temps pour les vacances. À partir d'aujourd'hui, nous annonçons une prime de 100 $ pour tous ceux qui iront faire un rappel ici à New York, d'ici la fin de l'année.

L'ancien maire semble penser qu'il n'y a aucun doute que les vaccins, et le vaccin de rappel en particulier, offrent le moyen de sortir de l'épidémie de la Covid. Voyons ce que disent les données. Prendre les données au pied de la lettre Une rapide exploration des sources de données permet de constater que la ville de New York publie une compilation assez décente de toutes ses données sur les cas de Covid, et un document en particulier contient des données sur les cas et les taux de cas en fonction du statut vaccinal. Les données sur les cas chez les personnes entièrement vaccinées par rapport aux personnes ayant reçu un rappel confirment-elles la foi du maire dans le vaccin de rappel ?

C'est en fait plutôt surprenant - même les données officielles de NYC sur les taux de cas par statut vaccinal montrent que si le rappel du vaccin a pu offrir une certaine protection contre l'infection par la Covid, à la fin du mois de janvier, la protection avait disparu et, au cours des dernières semaines, les taux de cas chez les personnes ayant reçu le rappel du vaccin ont été approximativement le double de ceux des personnes entièrement vaccinées mais non stimulées. La raison de ce phénomène n'est pas claire - peut-être est-ce la variante BA.2 d'Omicron qui s'échappe davantage du vaccin, peut-être est-ce la protection vaccinale qui s'estompe - tout ce que nous savons, c'est que les personnes ayant reçu le rappel semblent être beaucoup plus susceptibles d'être infectées que les personnes entièrement vaccinées. Ces données suggèrent que M. de Blasio devrait vraiment avertir les gens que les données officielles de la ville de New York suggèrent qu'en prenant ses 100 dollars, ils seront deux fois plus susceptibles d'être infectés, deux fois plus susceptibles d'infecter une personne vulnérable et contribueront à rendre chaque vague infectieuse Covid beaucoup plus grave. Mais bien sûr, je suis vilain ici - je suis coupable d'omettre des données pertinentes. Comment s'en sortent les non-vaccinés ?

Aïe. L'ancien maire aurait peut-être dû se concentrer uniquement sur les non-vaccinés pour son pot-de-vin de 100 dollars - ces données suggèrent que le point sensible est d'être entièrement vacciné. Mais attendez - mes sens affutés s'affolent... La date des mises à jour des données Un rapide coup d'œil aux données concernant les non-vaccinés et les vaccinés dans le graphique ci-dessus montre les signes d'un simple piège statistique. Pour la plupart des points de données, il y a une concordance générale dans la tendance entre les non-vaccinés, les entièrement vaccinés et ceux qui ont reçu le rappel - ils montent tous ensemble et descendent tous ensemble, même s'il y a des différences d'échelle. Toutefois, les points de données les plus récents (à l'extrême droite) s'écartent de la tendance, les données relatives aux vaccinés ne montrant qu'une légère augmentation (en dessous de la tendance), mais celles relatives aux non-vaccinés un bond significatif vers le haut (au-dessus de la tendance). Cela me rappelle une étude à laquelle j'ai participé il y a de nombreuses années. Les premières données reçues soutenaient les objectifs de l'étude, mais lorsque le reste des données est arrivé, nous avons découvert que le reste des données ne le soutenait pas - nos premières données étaient biaisées. Les données sur les infections à New York ont-elles subi le même sort ? Heureusement, les données de New York sont hébergées sur "Github", une plateforme qui non seulement héberge les données mais fournit également des informations sur chaque mise à jour des données - nous pouvons donc explorer comment les données sont mises à jour après leur ajout initial à la base de données. Pour explorer cet aspect des données, nous ne pouvons pas utiliser les données les plus récentes (car nous n'avons pas encore eu l'occasion de les mettre à jour), mais nous pouvons rechercher des preuves de l'effet dans les données des semaines précédentes - je vais prendre deux semaines comme exemples, les données des semaines du 12 mars et du 19 mars :

Commençons par les données du 19 mars (à gauche, ci-dessus). Lors de la publication initiale des données pour cette semaine, il était indiqué qu'il y avait environ 3 200 cas chez les personnes vaccinées avec deux doses ou plus et 2 000 cas chez les personnes non vaccinées. Cependant, dans la publication de la semaine suivante, les données pour la semaine du 19 ont été mises à jour, avec environ 3 800 cas chez les personnes vaccinées avec deux doses ou plus et 1 400 cas chez les personnes non vaccinées. Un coup d'œil à la mise à jour deux semaines après la publication initiale montre que les chiffres ont trouvé leur niveau - après la mise à jour de la première semaine, les données ont peu changé. Les données pour la semaine du 12 mars (à droite, ci-dessus) confirment cet effet - on observe exactement le même schéma.

Il convient de souligner explicitement deux aspects de la mise à jour des données de cette manière : 1. Il est presque certain que les autorités de NYC ne communiquent que les données les plus récentes dans leurs statistiques principales et dans leurs communiqués de presse. Ainsi, elles exagèrent le taux de cas chez les non-vaccinés et sous-estiment le taux de cas chez les vaccinés. Bien sûr, la mise à jour pourrait être signalée quelque part, mais qui a envie d'aller fouiller dans la boue des données quand toutes les données principales sont si faciles à trouver ?

2. Il n'y a qu'une semaine de décalage entre la publication initiale des données et la première mise à jour, mais c'est là que l'essentiel de la correction intervient. Les données ont déjà été retardées de deux semaines avant leur publication. Attendre une semaine supplémentaire pour permettre aux données d'atteindre leur état final semble donc être le choix le plus évident. Publient-ils délibérément les données en avance pour induire le public en erreur ?

Mais attendez - je vois que les données présentées ci-dessus cachent un autre problème à la vue de tous... L'hypothèse non déclarée Si vous regardez les diagrammes à barres de nos deux exemples de périodes de mise à jour des données, vous verrez que dans leurs mises à jour, ils n'ajoutent pas vraiment beaucoup de nouveaux cas - l'impact principal de la mise à jour est de transférer des cas des non-vaccinés vers les vaccinés. Cela soulève des questions évidentes, telles que : que se passe-t-il donc ? Lorsque l'on travaille avec des données, il y a toutes sortes d'hypothèses, dont la plupart sont indiquées quelque part. Par exemple, les ensembles de données sur lesquels nous avons travaillé définissent un cas de Covid non pas comme "tous les cas" (comme on pourrait s'y attendre) mais seulement comme "les cas chez les personnes âgées de plus de cinq ans". Les raisons de cette définition du "cas" dans les données sont assez raisonnables, mais le point important est qu'elles sont explicitement mentionnées dans la documentation d'accompagnement. Cependant, il y a aussi des hypothèses non déclarées, et celles-ci sont potentiellement dangereuses. Dans les études scientifiques, il est très important de tout mettre en œuvre pour les transformer en hypothèses déclarées, afin que les lecteurs (et les membres de l'équipe) sachent exactement quelles hypothèses sont formulées. C'est souvent la raison pour laquelle les documents scientifiques sont très arides et ennuyeux - toutes les hypothèses "évidentes" doivent vraiment être liées, afin d'éliminer toute source d'erreur découlant de différentes interprétations. Dans le cas des données et des mises à jour du CNJ, les données montrent très clairement que peu de nouveaux cas supplémentaires ont été introduits dans l'ensemble des données après la publication initiale des données ; au contraire, la mise à jour déplace principalement les cas du groupe non vacciné vers les groupes vaccinés. Cela résulte vraisemblablement de la liaison de chaque cas à la base de données de vaccination de la ville. Il semble bien qu'il y ait une hypothèse non formulée, à savoir que le statut vaccinal de tous les individus est "non vacciné", sauf preuve du contraire. Au-delà de cela, il est également probable qu'il y ait un problème plus profond. Même après avoir trouvé tous les liens avec la base de données de vaccination, il est presque certain que certains cas seront attribués au groupe des non-vaccinés alors que la personne concernée était en fait vaccinée (c'est-à-dire qu'il n'était tout simplement pas possible de relier son statut à la base de données de vaccination). L'ampleur de cet effet est totalement inconnue (puisqu'ils ne fournissent pas les données), mais au Royaume-Uni, les cas de " statut incertain " représentaient environ 5 % de tous les cas et je suis sûr que la ville de New York serait similaire. Il va sans dire que les cas où une personne a été infectée dans les 14 jours suivant sa vaccination complète seront presque certainement aussi comptés comme non vaccinés. Les données de la ville de New York comprennent à la fois les cas et le taux de cas pour 100 000, ce qui nous permet de calculer le nombre de personnes qui, selon eux, font partie des groupes non vaccinés, totalement vaccinés et ayant reçu un rappel. Si nous faisons cela et que nous les additionnons tous, nous obtenons un nombre qui est toujours d'environ 7 000 000. Ce chiffre est bien inférieur aux quelque 7 800 000 personnes âgées de plus de cinq ans qui, selon les autorités municipales, vivent dans la ville. Cependant, les propres données de la ville sur le pourcentage de personnes partiellement vaccinées suggèrent qu'elles sont environ 700 000-750 000, ce qui est étrangement proche de notre déficit. Cela me suggère que l'équipe qui compte les cas ne parle tout simplement pas avec l'équipe qui calcule les taux de cas.

Il semble bien qu'il y ait une hypothèse non formulée, à savoir que le statut vaccinal de tous les individus est "non vacciné", sauf preuve du contraire. Au-delà de cette hypothèse, il est probable qu'il existe un problème plus profond. Même après avoir trouvé tous les liens avec la base de données de vaccination, il est presque certain que certains cas seront attribués au groupe des non-vaccinés alors que la personne concernée était en fait vaccinée (c'est-à-dire qu'il n'était tout simplement pas possible de relier son statut à la base de données de vaccination). L'ampleur de cet effet est totalement inconnue (puisqu'ils ne fournissent pas les données), mais au Royaume-Uni, les cas de " statut incertain " représentaient environ 5 % de tous les cas et je suis sûr que la ville de New York serait similaire. Il va sans dire que les cas où une personne a été infectée dans les 14 jours suivant sa vaccination complète seront presque certainement aussi comptés comme non vaccinés. Les données de la ville de New York comprennent à la fois les cas et le taux de cas pour 100 000, ce qui nous permet de calculer le nombre de personnes qui, selon eux, font partie des groupes non vaccinés, totalement vaccinés et stimulés. Si nous faisons cela et que nous les additionnons tous, nous obtenons un nombre qui est toujours d'environ 7 000 000. Ce chiffre est bien inférieur aux quelque 7 800 000 personnes âgées de plus de cinq ans qui, selon les autorités municipales, vivent dans la ville. Cependant, les propres données de la ville sur le pourcentage de personnes partiellement vaccinées suggèrent qu'elles sont environ 700 000-750 000, ce qui est étrangement proche de notre déficit. Cela me suggère que l'équipe qui compte les cas ne parle tout simplement pas avec l'équipe qui calcule les taux de cas... Toutes ces discussions sur le manque de clarté du statut vaccinal mettent en lumière un autre problème lié à ces données : qu'est-il arrivé aux personnes partiellement vaccinées ? L'hypothèse non formulée II L'ensemble de données particulier avec lequel nous travaillons ne rapporte que les cas et les taux de cas chez les non-vaccinés, les "entièrement vaccinés" et les "boostés", mais pas chez les partiellement vaccinés. En soi, cela n'est pas grave, même s'il aurait été préférable de disposer de toutes les données. Une brève remarque sur les définitions : au Royaume-Uni, l'expression " pleinement vacciné " est facile à définir, puisqu'il s'agit des personnes ayant reçu deux doses de vaccin (éventuellement après sept ou 14 jours). Aux États-Unis, il s'agit des personnes qui ont terminé leur parcours vaccinal, ce qui signifie deux doses pour certains vaccins, mais une seule pour d'autres. Ainsi, aux États-Unis, il existe un groupe appelé "partiellement vacciné", composé de ceux qui n'ont reçu qu'une seule dose d'un vaccin qui nécessite deux doses pour être complètement vacciné. Cependant, les données restent troublantes. Dans la première publication des données, il semble que certains cas aient été déclarés comme "non vaccinés" et qu'ils aient ensuite été transférés dans les groupes "entièrement vaccinés" ou "renforcés". Mais il est certain qu'il y aura aussi parmi les cas de "statut inconnu" (mais comptés comme non vaccinés) certains qui sont partiellement vaccinés. Il en résulte que les cas identifiés comme faisant partie du groupe des partiellement vaccinés devraient être retirés de l'ensemble des données, car celui-ci ne comprend pas de catégorie pour les partiellement vaccinés. Cela signifie que la mise à jour de la première semaine devrait voir une réduction du nombre total de cas. Au lieu de cela, nous constatons que les données montrent en fait une légère augmentation. Qu'est-ce qui se passe ici ?

Ce dont nous avons réellement besoin, c'est d'un autre ensemble de données donnant le nombre total de cas - de cette façon, nous pouvons retirer le total donné dans notre ensemble de données original (non vaccinés, entièrement vaccinés et stimulés) pour obtenir des données pour ceux qui ne sont que partiellement vaccinés. La situation est compliquée par le fait que les données sur lesquelles nous avons travaillé ne concernent que les personnes âgées de plus de cinq ans ; la plupart des ensembles de données disponibles concernent l'ensemble de la population. Heureusement, la page de données de NYC propose des taux de cas par âge. Comme nous savons que la population sur laquelle ils travaillent est d'environ 8 337 000 personnes et qu'environ 6,3 % de la population de la ville de New York a moins de cinq ans, nous pouvons calculer le nombre total de cas dans la population de plus de cinq ans à partir de ces données et les comparer à notre ensemble de données pour obtenir les chiffres d'infection chez les personnes partiellement vaccinées.

C'est une autre énorme surprise. Même si notre ensemble de données prétend ne pas inclure les cas chez les personnes partiellement vaccinées, il n'y a tout simplement pas d'autre endroit où les trouver - nos estimations du nombre total de cas sont très proches de celles d'un autre ensemble de données qui inclut les cas chez les personnes partiellement vaccinées. Une vérification rapide avec les données de la ville de New York sur le nombre total de vaccinations effectuées suggère qu'environ 750 000 personnes sont partiellement vaccinées - les cas dans ce groupe devraient donc être suffisamment importants pour être évidents dans le graphique ci-dessus. Nous revenons donc à la définition de " non vacciné " dans notre ensemble de données. Il semble bien qu'un cas dans le groupe des "non vaccinés" soit en fait défini comme suit : Tout cas où nous ne pouvons pas prouver que la personne a été entièrement vaccinée ou stimulée. Ou peut-être : Les cas de personnes non vaccinées, partiellement vaccinées ou dont nous ne connaissons pas le statut vaccinal. Le dénominateur Cette dernière définition de "non vacciné" nous amène à un autre problème : combien de personnes exactement feront partie de ce groupe ? Les autorités sanitaires de New York ont une assez bonne idée du nombre de personnes vaccinées dans la ville, et nous savons qu'elles partent du principe qu'il y a environ 8 337 000 personnes dans la ville lorsqu'elles calculent leurs taux - mais combien de personnes se trouvent réellement dans la ville. Le dernier recensement étatsunien estime qu'il y aura environ 8 804 000 personnes vivant dans la ville en 2020 - nous devons vraiment utiliser ce chiffre pour calculer la population non vaccinée de la ville de New York (il sera probablement plus élevé que cela maintenant, mais l'estimation du recensement de 2020 sera suffisamment proche). En ce qui concerne notre calcul des taux de cas pour New York en fonction du statut vaccinal, les estimations de notre ensemble de données d'origine concernant les taux de cas chez les personnes entièrement vaccinées ou ayant reçu un rappel sont probablement assez précises (à l'exception des données de la semaine la plus récente), mais les taux de cas chez les personnes non vaccinées devraient en réalité être appelés "non entièrement vaccinées ou ayant reçu un rappel" et le dénominateur devrait être la population totale âgée de cinq ans et plus qui n'est pas entièrement vaccinée ou ayant reçu un rappel.

Le résultat Nous avons parcouru un long chemin dans ce voyage - nous avons vu des preuves dans les données officielles Covid de New York qui suggèrent que :

Les données de la semaine la plus récente ne sont pas fiables, elles surestiment considérablement les cas chez les non-vaccinés et sous-estiment les cas chez les vaccinés.

Une semaine seulement après la publication des données initiales, les données sont mises à jour - ce qui fait passer un nombre important de cas du groupe non vacciné au groupe vacciné.

Les cas sont probablement définis comme "non vaccinés", à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils font partie du groupe entièrement vacciné ou stimulé.

Cela signifie que le terme "non vacciné" inclut les personnes partiellement vaccinées.

Et il est presque certain que cela inclut également les cas qui ne peuvent pas être reliés à la base de données de vaccination, que ce soit parce que les formulaires n'ont pas été remplis correctement, parce que les personnes ont été vaccinées hors de l'État ou parce qu'elles ont été vaccinées sans papiers (comme les sans-abri ou les migrants sans papiers).

Et il est presque certain que cela inclut les personnes qui ont moins de 14 jours pour se faire vacciner.

Enfin, pour les besoins de la Covid, la ville suppose que sa population est d'environ 8 300 000 habitants, même si tout le monde, y compris le recensement américain, pense que la population est environ 500 000 de plus.

Mettons à jour notre graphique original des taux de cas par statut vaccinal avec toutes les informations que nous avons acquises au fil du temps.

Ce n'est pas que nous ayons réussi à ajouter une petite correction à leurs données, mais nous avons trouvé des preuves qui confirment que le taux réel chez les " non-vaccinés " est substantiellement différent du taux de cas officiel estimé, et qu'il est même passé sous le taux de cas chez les " vaccinés avec rappel" ces dernières semaines. Notez que nous n'avons pas estimé le taux de cas chez les personnes non vaccinées, mais dans un groupe étrange appelé " toutes les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou qui n'ont pas reçu de rappel ", qui comprend également tous les cas où ils n'ont pas pu relier l'individu à leur base de données de vaccination - notre estimation des taux de cas est presque certainement plus élevée que celle qui serait trouvée simplement chez les personnes non vaccinées et partiellement vaccinées. Nous pouvons donc revenir au point de départ de notre voyage dans les données, à savoir l'offre généreuse de Bill de Blasio, qui a proposé aux contribuables de la ville de New York de verser 100 dollars à chaque personne vaccinée. Vous pouvez tirer ce que vous voulez de notre voyage, mais vous serez peut-être d'accord avec moi pour dire que les données utilisées par les autorités de la ville pour soutenir leur stratégie contre la Covid sont loin d'être aussi solides qu'elles le croient, et que la stratégie des 100 dollars risque d'aggraver la situation.

Je terminerai par une question : comment se fait-il que toute analyse de données montrant que les vaccins fonctionnent mal, qu'ils aggravent la situation ou qu'ils sont tout simplement inutiles, soit ignorée par la presse populaire, alors que personne ne remet en question les données officielles, même lorsqu'elles sont pleines de trous ? *Amanuensis est un ancien universitaire et un scientifique senior du gouvernement. Il tient un blog sur Bartram's Folly.