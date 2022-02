Les données médicales du Département de la Défense sont explosives. Les médias grand public ont reçu l'ordre de les ignorer (Substack)

Les données DMED sont explosives. Les médias grand public ont reçu l'ordre de les ignorer.

Par Steve Kirsch

Les données DMED exposées par l'avocat Tom Renz et le sénateur Johnson sont une bombe à retardement. Le général Austin devrait ordonner à tous les médecins militaires de dire la vérité. Mais il ne le fait pas. Pourquoi ?





La lettre Le 1er février 2022, le sénateur étatsunien Ron Johnson a envoyé une lettre au secrétaire à la Défense Lloyd Austin, soulignant l'augmentation spectaculaire des événements indésirables signalés dans la base de données épidémiologiques médicales de la Défense (DMED) après le déploiement des vaccins dans l'armée. Si les vaccins sont vraiment "sûrs et efficaces", ces augmentations sont difficiles à expliquer.

Cliquez ici pour lire l'intégralité de la lettre de trois pages décrivant certains des événements les plus fréquents :

Pourquoi les données DMED sont si importantes Il y a 14 raisons pour lesquelles les données DMED sont très importantes. 1. Les médecins eux-mêmes se rendent compte que les vaccins causent les dommages documentés dans la base de données DMED. Selon un initié à qui j'ai parlé, environ 40 % des médecins militaires se rendent compte de ce qui se passe, mais les médecins militaires ne peuvent pas protester contre le vaccin car ils ont reçu l'ordre de ne rien dire. Tous ces médecins doivent donc garder le silence. Les données de DMED sont leur voix. 2. Les données originales de DMED semblent être très fiables. Il est difficile pour quiconque de trouver des excuses à l'augmentation des taux dans la base de données DMED citée dans cette lettre, car les types d'événements avec des augmentations sont tous confirmés dans la base de données VAERS. Contrairement au VAERS, cette base de données ne peut pas être rejetée en utilisant des arguments de circonstance. La base de données DMED n'est pas une base de données autodéclarée où les taux de déclaration sont inconnus. Il s'agit d'une base de données entièrement déclarée où tous les rapports proviennent de prestataires de soins de santé. En bref, si les vaccins sont sûrs, les données DMED sont difficiles à expliquer. Par exemple, vous ne pouvez pas attribuer l'augmentation des événements en 2021 à la COVID puisque les taux totaux d'événements hospitaliers ont diminué en 2020 (par rapport à 2019) dans les résultats originaux et corrigés. Note : Le Département de la Défense étatsunienne affirme maintenant que les données 2016-2020 étaient erronées et a publié des valeurs corrigées (graphique à droite) :

3. Il s'agit d'augmentations de taux absolus. Dans le VAERS, nous comparons souvent le taux de base d'un événement dans les années précédentes avec celui de l'année en cours pour rechercher un signal. Il s'agit d'un "signal différentiel", de sorte que des valeurs élevées sont possibles. Par exemple, le taux VAERS signalé pour l'embolie pulmonaire est de 3 par an. Supposons qu'il passe à 300 par an, soit un bond de 100 fois. Mais si les taux de base d'EP sont de 1 000, alors, sur une base absolue, il ne s'agit que d'une augmentation de 0,3 fois. Ainsi, les grands sauts en chiffres absolus sont très significatifs. C'est exactement ce que nous avons dans la base de données DMED : de très grands sauts absolus. 4. Les tailles d'effet sont énormes. Par exemple, les taux d'hypertension ont augmenté de 21 fois par rapport à la moyenne en 2021. Les maladies du système nerveux ont augmenté d'un facteur 10. 5. Personne ne peut l'expliquer. Si ce n'est pas le vaccin qui cause ces augmentations énormes d'événements indésirables, qu'est-ce que c'est ? 6. L'armée supprime des cas pour réduire la taille de l'effet. Regardez cette vidéo, le Dr. MALONE AFFIRME QUE LE DEPARTEMENT DE LA DEFENSE U.S SUPPRIME DES DONNÉES DE SA BASE POUR COUVRIR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES "VACCINS". 7. C'est une excellente "amorce de conversation" avec vos amis pro-vax, vos législateurs locaux, votre autorité sanitaire locale et vos fact-checkers préférés. Il suffit de poser une question simple : "Comment expliquez-vous ces augmentations spectaculaires en 2021 par rapport à la moyenne sur 5 ans ?". Cela fonctionne particulièrement bien lors des réunions du conseil municipal, du conseil scolaire et avec les législateurs. 8. Les symptômes qui ont augmenté correspondent aux données du VAERS. Il est difficile de prétendre que l'augmentation des taux d'événements est due à autre chose car a) l'éventail des symptômes élevés est très large et b) les symptômes du DMED qui sont élevés correspondent aux symptômes du VAERS qui sont élevés. 9. Le Département de la Défense U.S est en panique à cause de cette fuite. Ces données n'étaient pas censées être divulguées. La seule raison pour laquelle elles ont été divulguées est due aux efforts de trois lanceurs d'alertes au sein du Département de la Défense (DoD). Selon un initié à qui j'ai parlé, le DoD n'a aucune idée de la façon dont ils vont couvrir cela. La seule chose qu'ils ont faite est de prétendre que les données 2016-2020 sont sous-déclarées, mais cela ne correspond pas à la réalité comme je l'explique ci-dessous. 10. Occultation délibérée par la presse grand public. Il existe des preuves que les journalistes des médias grand public ont reçu l'ordre de ne pas couvrir cette histoire ou de ne pas parler à Tom Renz. Je l'ai vérifié moi-même en cherchant des articles sur Renz dans le New York Times et CNN. Vous n'en entendrez donc parler que par les médias alternatifs. Pensez-y... c'est l'une des histoires les plus explosives de l'année (voire de la décennie) et la presse traditionnelle ne la couvre pas du tout ? Qu'est-ce que cela vous dit ? Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand sens critique pour comprendre cela. Cela vous dit à peu près tout ce que vous devez savoir : il y a une dissimulation massive d'événements indésirables. 11. Cela détruit la crédibilité des CDC. Je viens de finir de regarder la dernière réunion de l'ACIP, au cours de laquelle les responsables des CDC ont déclaré qu'il n'y avait aucun signal de sécurité (autre que la myocardite) dans les systèmes VAERS et VSD. Étonnamment, il n'y a eu aucun décès dû à un quelconque vaccin à ARNm. Aucun. Cela pose également la question de savoir comment ils ont pu ignorer complètement tous les signaux de sécurité dans la base de données DMED. Ils n'y ont même pas pensé. Cependant, il est peu probable qu'ils répondent un jour à cette question. Mais lorsque les républicains prendront le pouvoir au Sénat en 2023, je m'attends à ce que le sénateur Johnson demande à Rochelle Walensky pourquoi les CDC ignorent cette base de données. 12. L'armée ne peut pas la réfuter efficacement. Après avoir été confrontées aux données, elles affirment maintenant que les données de 2016 à 2020 étaient erronées. Le problème est que leurs nouveaux chiffres sont absurdes comme je l'explique ci-dessous. 13. Les symptômes qui n'étaient pas associés aux vaccins n'étaient pas élevés en 2021. Les symptômes non liés aux vaccins n'étaient pas élevés. Donc, s'il y avait un problème de données entraînant une réduction des taux de déclaration, comment se fait-il que seuls les événements liés au vaccin aient été élevés en 2021 ? 14. Les taux d'événements hospitaliers totaux ont diminué en 2020 (par rapport à 2019) dans les résultats originaux et corrigés. Ce qui est unique dans la base de données DMED, c'est que les hôpitaux militaires ne reçoivent pas d'incitations COVID. Les taux totaux d'événements hospitaliers ont diminué en 2020. Si la COVID est si dangereuse, comment expliquent-ils cela ?

J'ai parlé à un médecin militaire qui a confirmé l'incidence élevée des événements causés par les vaccins dans sa pratique. Ce médecin estime que 85 % des militaires ont été vaccinés, bien que le total officiel de l'armée soit de 93 %.

Le médecin est responsable de milliers de militaires et compte des dizaines de blessures importantes dues au vaccin qui doivent être signalées au VAERS (la plupart n'ont pas été signalées). Il s'agit d'un taux d'événements indésirables significatifs de plus de 0,75 %, c'est-à-dire que près d'un soldat sur 100 est blessé par un vaccin, certains très gravement. Il est important de noter que les soldats sont durs et ne veulent rien inscrire dans leur dossier médical qui pourrait limiter leurs responsabilités. Ainsi, beaucoup ne signalent tout simplement pas les symptômes graves. Ainsi, notre taux de 0,75 % de blessures dues au vaccin est probablement sous-estimé. Et rappelez-vous, il s'agit d'une population jeune et en très bonne santé. Ce médecin n'a eu aucune blessure signalée au VAERS en presque deux décennies. Cela suggère donc que l'augmentation du taux d'événements indésirables à signaler pour ces vaccins est bien supérieure à 500X. Mais d'autres médecins que je connais et qui ont des cabinets plus importants font état de taux élevés allant de 600 à plus de 20 000 pour les vaccins de cette année. En bref, le nombre de rapports d'événements indésirables liés à ces vaccins est hors normes par rapport aux autres vaccins. Cela suggère que la multiplication par 30 du taux de rapports d'événements indésirables dans le VAERS est due au fait que le vaccin est dangereux, et non à un biais dans les rapports. Cela suggère également que le VAERS est gravement sous-déclaré cette année par rapport aux autres années, d'un facteur d'au moins 10. La FDA a supposé que le VAERS est surdéclaré par rapport aux années précédentes par 30, notre estimation est que le VAERS est sous-déclaré par rapport aux années précédentes par 30. Il convient de noter que cette estimation (qui compare la propension à signaler les cas d'une année à l'autre) ne modifie pas notre estimation du facteur de sous-déclaration de 41 au minimum pour les événements de cette année. Ce médecin ne doute pas que le vaccin soit à l'origine de ces lésions. À maintes reprises, des réactions graves (certaines jamais vues dans sa carrière) ont toutes commencé à se produire peu de temps après la vaccination des soldats.

Dans le cas ci-dessus, j'ai regardé l'onglet embolie pulmonaire dans la feuille de calcul. L'incidence de l'embolie pulmonaire (EP) est estimée à environ 60 à 70 pour 100 000 dans la population générale. Cela signifie que pour les 1,4 million de membres de l'armée figurant dans la base de données DMED, on peut s'attendre à moins de 839 à 979 événements par an, car les militaires sont en général en meilleure santé que la population générale. Sur la gauche du graphique ci-dessous figurent les chiffres avant que les données ne soient "corrigées" par le DoD le 31 janvier 2022. Les taux de l'expérience de gauche correspondent presque exactement à ce que l'on pourrait attendre. Dans quatre des cinq années précédant le vaccin, les chiffres étaient inférieurs à 839. Et même dans l'année de pointe (2020), les chiffres sont inférieurs à 979. Les taux de droite, après correction de la "corruption", sont tout simplement trop élevés pour être crus, environ trois fois plus élevés que les taux normaux. Comment expliquent-ils cela ? Mais il y a d'autres exemples de manipulation de données qui sont encore plus évidents, même pour des observateurs totalement inexpérimentés. Je les révélerai plus tard car je ne veux pas les aider à nettoyer les données manipulées... ces armes fumantes seront révélées plus tard.

Les augmentations corrigées de la lettre Notez que les pourcentages d'augmentation ont été mal calculés dans la feuille de calcul et dans la lettre (qui a simplement utilisé les chiffres de la feuille de calcul). Les chiffres corrects sont indiqués ci-dessous (une augmentation de 200 % signifie que les chiffres ont été multipliés par 3). 1. Hypertension - augmentation de 2 081 %. 2. Maladies du système nerveux - augmentation de 948 %. 3. Tumeurs malignes de l'œsophage - augmentation de 794 %. 4. Sclérose en plaques - augmentation de 580 5. Tumeurs malignes des organes digestifs - 524 % d'augmentation 6. Syndrome de Guillain-Barré - augmentation de 451 %. 7. Cancer du sein - augmentation de 387 8. Démyélinisation - augmentation de 387 9. Tumeurs de la thyroïde et d'autres glandes endocrines - augmentation de 374 %. 10. Infertilité féminine - augmentation de 372 11. Embolie pulmonaire - augmentation de 368 %. 12. Migraines - augmentation de 352 13. Dysfonctionnement ovarien - augmentation de 337 14. Cancer des testicules - augmentation de 269 15. Tachycardie - augmentation de 202

Notez qu'une liste plus complète se trouve dans le billet de Robert Malone.

Ces données (et la tentative de dissimulation qui s'en est suivie) sont explosives. Les symptômes qui sont élevés dans le DMED correspondent aux symptômes élevés dans le VAERS ? Comment expliquent-ils cela ? La prochaine fois que vous les verrez, demandez à vos amis pro-vax, aux médecins, aux journalistes, aux responsables de la santé publique, aux membres des commissions scolaires, aux membres des conseils municipaux et aux législateurs locaux, régionaux et fédéraux d'expliquer les données DMED. Ils vous diront qu'ils "examinent la question et vous recontacteront" et ne le feront jamais.

Commentaires de Jason Fields, en service actif dans l'armée de l'air L'un de mes lecteurs, Jason Fields, est un lieutenant-colonel en service actif dans l'armée de l'air étatsunienne, au sein d'une unité de l'armée de l'espace étatsunienne. Il a refusé de se faire vacciner contre la COVID-19 et a demandé au Space Systems Command une dérogation pour la COVID-19 et le vaccin contre la grippe. Il l'a fait remarquer dans la section des commentaires :

L'un des problèmes, comme mentionné dans le post, est qu'une grande partie de la communauté médicale militaire n'est pas disposée à reconnaître et/ou à enregistrer les éventuelles lésions dues aux vaccins. Je dispose d'un certain nombre de cas documentés où des militaires qui pensent avoir subi une blessure grave due à un vaccin sont totalement ignorés par la communauté médicale militaire. On leur dit "il n'y a aucune chance" ou "je garantis" que les problèmes ne sont pas liés au vaccin. Imaginez les chiffres si la communauté médicale prenait cela au sérieux. Dans n'importe quelle autre situation, on considérerait comme une faute médicale le fait de ne pas enquêter pleinement sur ces problèmes médicaux et leur cause profonde. La foi dans la médecine militaire au sein de la force était déjà quelque part près de la poubelle avant la COVID... maintenant elle est assise quelque part 6 pieds sous terre dans la décharge. Entre le masque et la coercition des vaccins, la confiance des militaires du rang envers la communauté médicale n'a jamais été aussi faible. La réponse évidente à la question rhétorique "Qu'est-ce qui justifie qu'il ne donne pas un tel ordre ?" est qu'il n'y a pas de justification et qu'il ne le fera pas. Personne n'aime admettre qu'il a eu tort... surtout le gouvernement et l'armée. Le général Austin doit faire preuve de transparence Le général Austin ne fait pas preuve de transparence envers le peuple étatsunien. Si le général Austin publiait un ordre général demandant à tous les médecins militaires de parler librement et honnêtement des statistiques sur les patients sans crainte de représailles, nous entendrions une histoire bien différente de celle que nous entendons actuellement. Mais le général Austin, qui pourrait facilement émettre un tel ordre, ne le fera jamais, car cela détruirait le récit "sûr et efficace" et il serait renvoyé. Dans la situation actuelle, maintenant que "le chat est sorti du sac", le fait qu'il n'émette pas un tel ordre par souci de transparence afin que les Etats-Unis puissent entendre la vérité vous dit tout ce que vous devez savoir. Aucun "vérificateur de faits" ne demandera au général Austin pourquoi il ne publie pas un tel ordre. La presse grand public ne le fera pas non plus ; elle ne touchera pas à cette histoire. Je vous le garantis. Si nos hommes en uniforme sont blessés, cela ne devrait jamais être dû à un ordre délibéré de leurs commandants leur demandant de s'injecter une substance dangereuse connue qui pourrait les tuer ou les rendre invalides. Ils ont le droit de connaître la vérité sur les vaccins. Ce n'est pas en ordonnant aux grands médias et aux médecins militaires de garder le silence (ce qui est le cas aujourd'hui) que la vérité pourra éclater.

Chaque Etatsunien doit exiger du général Austin qu'il permette aux médecins militaires de dire la vérité et qu'il les protège contre les représailles. Tous les Etatsuniens devraient exiger du général Austin qu'il ordonne immédiatement à tous les médecins militaires de dire la vérité sur ce qui se passe avec leurs propres patients après avoir été vaccinés et qu'il les protège de tout châtiment. Y a-t-il une justification pour qu'il ne donne pas un tel ordre ? Je n'en vois pas. Apparemment, presque tout le monde est d'accord avec moi. Cliquez sur l'image pour voir le décompte final des votes :

Veuillez faire suivre cet article à vos amis Il est très important que nous fassions connaître cette histoire et qu'elle ne soit pas enterrée comme le voudraient les grands médias. Merci de partager largement cet article. Merci !

