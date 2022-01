Les données officielles indiquent que les personnes triplement vaccinées développent un syndrome d’immunodéficience acquise à un rythme alarmant (Daily Expose)

L’efficacité réelle de tous les vaccins Covid-19 disponibles combinés était de moins-126 % dans le groupe d’âge des 40-49 ans et de +78 % dans le groupe d’âge des moins de 18 ans entre le 11 octobre et le 7 novembre 2021. Le seul autre groupe d’âge pour lequel le vaccin a eu un effet positif à ce stade est celui des 18-29 ans.

Ce qui est inquiétant, c’est que deux autres groupes d’âge ont dépassé la barrière des moins 100 %, les 50-59 ans passant à moins 116 % et les 60-69 ans à moins 120 %. Mais ce qui est peut-être plus inquiétant, c’est que l’efficacité des injections de Covid-19 a continué à baisser dans la tranche d’âge des 40-49 ans après avoir déjà dépassé la barrière des moins 100 % le mois précédent.

Ce que l’on peut également constater, c’est que l’efficacité de l’injection de Covid-19 chez les personnes de plus de 80 ans est passée de moins 22 % à moins 9 %. Cela coïncide avec le lancement de la vaccination de rappel dans ce groupe d’âge, ce qui suggère que les vaccins renforcent effectivement le système immunitaire. Il convient toutefois de noter que l’efficacité reste négative dans ce groupe d’âge et qu’elle est toujours inférieure à l’efficacité de moins 3 % observée entre la semaine 33 et la semaine 36 de 2021.

Le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 49 fournit toutefois une image beaucoup plus claire de l’effet des rappels sur la population vaccinée à court terme.

Le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 49 comprend le nombre de cas de Covid-19 par statut vaccinal entre la semaine 45 et la semaine 48 de 2021 (du 8 novembre au 5 décembre), et l’efficacité réelle du vaccin au cours de cette période s’est avérée être la suivante :

L’efficacité dans le monde réel de tous les vaccins Covid-19 disponibles combinés a été de moins 120 % dans le groupe des 40-49 ans et de plus 80 % dans le groupe des moins de 18 ans entre le 8 novembre et le 5 décembre 2021. L’efficacité réelle des injections de Covid-19 n’a en fait diminué que chez les 18-29 ans et les 30-39 ans pendant ces quatre semaines.

Les personnes âgées de plus de 70 ans ont été récompensées par un renforcement important de leur système immunitaire au cours de ces quatre semaines, l’efficacité du vaccin s’étant révélée être de +27% chez les 70-79 ans entre le 8 novembre et le 5 décembre 21, contre moins-84% entre le 11 octobre et le 7 novembre 21.

L’efficacité du vaccin chez les personnes âgées de plus de 80 ans est passée à +47% entre le 8 novembre et le 5 décembre 21, contre moins-9% entre le 11 octobre et le 7 novembre 21.

Les personnes âgées de 40 à 69 ans ont également bénéficié d’un renforcement de leur système immunitaire au cours de cette période, mais pas suffisamment pour que l’efficacité du vaccin soit positive. Cette amélioration de l’efficacité du vaccin coïncide avec le moment où les rappels ont été administrés à chaque groupe d’âge, comme le montre le graphique ci-dessous, extrait du rapport de surveillance des vaccins de l’UKHSA – Semaine 1 – 2022.

Si l’on considère que l’efficacité du vaccin est devenue positive chez toutes les personnes âgées de plus de 70 ans après l’injection de rappel, alors qu’elle était auparavant négative, nous devrions nous attendre à voir une efficacité bien meilleure du vaccin chez les personnes âgées de 40 à 69 ans dans le prochain rapport de surveillance des vaccins publié.

Mais malheureusement, ce n’est pas le cas.

Le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 1 – 2022- incluait le nombre de cas de Covid-19 par statut vaccinal entre la semaine 49 et la semaine 52 de 2021 (du 6 décembre au 2 janvier), et l’efficacité réelle du vaccin au cours de cette période s’est avérée être la suivante –

Entre le 6 décembre et le 2 janvier, l’efficacité réelle du vaccin a atteint son niveau le plus bas à ce jour dans tous les groupes d’âge, à l’exception des plus de 70 ans, mais ces derniers ont encore une efficacité négative.

L’augmentation attendue de l’efficacité du vaccin chez les 40 à 69 ans ne s’est pas concrétisée et une énorme chute de l’efficacité du vaccin a été enregistrée, jusqu’à -151% chez les 40-49 ans.

L’efficacité du vaccin a également chuté dans la tranche d’âge des 30-39 ans, à moins 123 %, bien que le vaccin de rappel ait été administré à des millions de personnes au cours de la semaine 49.

Le graphique suivant illustre l’augmentation/diminution de l’efficacité du vaccin par mois dans chaque groupe d’âge sur une période de 5 mois allant du 16 août 21 au 2 janvier 22.

Les premières injections de rappel ont été administrées au cours de la semaine 37 de l’année 2021, et ce graphique illustre clairement comment elles ont permis de renforcer l’efficacité du vaccin au cours des deux mois suivants. Mais malheureusement, il montre aussi que cette amélioration a été de courte durée, l’efficacité des vaccins Covid-19 tombant à des niveaux effrayants entre les semaines 49 et 52.

Mais que signifie réellement une efficacité positive ou négative du vaccin ?

Les vaccins fonctionnent en simulant une attaque virale et en provoquant une réaction du système immunitaire comme si vous aviez été infecté par le virus. Ils sont censés entraîner le système immunitaire jusqu’à ce que vous développiez une immunité naturelle contre le virus. Par conséquent, l’efficacité d’un vaccin est en réalité une mesure de la performance du système immunitaire induite par le vaccin.

Une efficacité vaccinale de +50% signifierait que les personnes entièrement vaccinées sont 50% plus protégées contre le Covid-19 que les personnes non vaccinées. En d’autres termes, les personnes entièrement vaccinées ont un système immunitaire 50 % plus performant pour lutter contre la Covid-19.

Une efficacité vaccinale de 0% signifierait que les personnes entièrement vaccinées sont 0% plus protégées contre la Covid-19 que les personnes non vaccinées, ce qui signifie que les vaccins sont inefficaces. En d’autres termes, les personnes entièrement vaccinées ont un système immunitaire égal à celui des personnes non vaccinées pour lutter contre la Covid-19.

Une efficacité vaccinale de -50 % signifierait que les personnes non vaccinées sont 50 % plus protégées contre le Covid-19 que les personnes entièrement vaccinées, ce qui signifie que les vaccins décimeraient le système immunitaire.

Par conséquent, l’efficacité réelle des vaccins contre la Covid-19 s’avérant négative chez toutes les personnes âgées de plus de 18 ans en Angleterre, cela signifie que les systèmes immunitaires des adultes doublement ou triplement vaccinés sont décimés.