Les dossiers Epstein : Le Bureau des prisons des États-Unis a déformé les faits pour appuyer le récit du suicide (RT)

Les dossiers Epstein : Le Bureau des prisons des États-Unis a déformé les faits pour appuyer le récit du suicide

Article originel : The Epstein Files: US Bureau of Prisons bent facts to support suicide narrative

Par Keelan Balderson et Kit Klarenberg

RT

Les documents déclassifiés sur le cas notoire du pédophile font la lumière sur des détails plus suspects. Des documents ont été obtenus en vertu des lois sur l’accès à l’information par l’unité d’enquête de RT. Le Détail comprend des documents saisissants révélant comment le Bureau des Prisons des États-Unis (BOP) a agi pour mettre fin à tout débat public sur la cause de la mort de Jeffrey Epstein. En cours de route, les éléments de preuve ont été déformés, les faits importants ignorés et les anomalies clés inexplorées et non publiées. Après avoir été retrouvé mort dans sa cellule au Metropolitan Correctional Center le 10 août 2019, les dossiers montrent que le Bureau a publié des déclarations aux journalistes et à la famille d’Epstein déclarant catégoriquement qu’il s’était suicidé. Le résultat a été des médias internationaux universellement et sans équivoque signalant qu’Epstein s’était enlevé la vie, même si le médecin légiste en chef Barbara Sampson n’était pas parvenu à une conclusion à ce moment-là, et de préciser dans une déclaration le lendemain que l’enquête était ouverte et en cours. Ce n’est que le 16 août que Sampson déclara publiquement que la mort d’Epstein était un suicide. La décision a été contestée par le médecin légiste Dr. Michael Baden, qui avait été engagé par le frère du milliardaire pour surveiller le processus d’autopsie. S’adressant au Miami Herald deux mois plus tard, il a accusé que « l’autopsie n’appuyait pas le suicide » et que le pathologiste qui l’a pratiquée l’avait consigné.

"Puis le Dr Sampson a changé le diagnostic une semaine plus tard, en déclarant que c'était un suicide. Le frère a essayé de trouver pourquoi ça a changé", a fulminé Baden. "Quelles étaient les preuves ?" Aucune réponse à ces questions n'a été apportée dans les années qui ont suivi, bien que l'une des raisons de cette apparente volte-face ait pu être un rapport choc du Washington Post un jour avant l'annonce de Sampson. Des sources familières avec l'autopsie ont dit au journal que le processus avait révélé que plusieurs os du cou d'Epstein, y compris l'hyoïde, étaient cassés, et que de telles cassures "sont plus fréquentes chez les victimes d'homicide par strangulation" que par pendaison.

Une autre explication pourrait être la « reconstruction psychologique » alors en cours de la mort d’Epstein compilée par Robert Nagle, coordonnateur national de la prévention du suicide au BOP. Les dossiers communiqués à The Detail par le Bureau indiquent comment Nagle – dont le nom est expurgé dans les dossiers – est arrivé au Metropolitan Correctional Center le matin du 13 août pour commencer son enquête. Dans son rapport subséquent, Nagle mentionne qu’une vidéo de nature non précisée liée à l’« incident important » a été confisquée par le FBI avant que l’examen ne soit entrepris. Il a également déclaré qu’il n’avait pas été en mesure de mener des entrevues officielles avec le personnel de la prison « pour éviter toute ingérence dans les enquêtes en cours » par le ministère de la Justice, et qu’une grande partie de l’information « habituellement recueillie » dans les reconstructions psychologiques n’était pas disponible. Ces contraintes « limitent considérablement la capacité d’établir des échéanciers précis, de confirmer des rapports subjectifs, d’établir des lignes de fait convergentes et divergentes, ou de découvrir de nouveaux domaines d’enquête », a écrit Nagle. Par exemple, il était étonnamment incapable de reconstituer une « description détaillée » de ce que les agents ont trouvé lorsqu’ils ont découvert Epstein, car ils « n’ont pas rédigé de notes de service et ne pouvaient pas être interviewés ». De plus, comme aucun rapport présentenciel sur Epstein n’avait été rédigé avant son décès, de nombreuses sections de la reconstruction – comme un examen des « antécédents sociaux » du détenu – étaient manifestement incomplètes dans leur évaluation. Malgré ce manque flagrant de preuves tangibles, le document concluait qu’Epstein s’était bel et bien suicidé. Sa décision a été attribuée à son incapacité de dormir en raison d’une « incapacité de tolérer le bruit de la prison », ainsi qu’à la divulgation récente de milliers de dossiers liés à sa condamnation pour infractions sexuelles contre des enfants en 2008 et à la perspective de passer le reste de sa vie en prison.

On pourrait penser que le raisonnement est assez sain - bien que dans la construction de son dossier, Nagle ait attiré l'attention à plusieurs reprises sur le fait qu'Epstein s'est déclaré à plusieurs reprises "lâche" dans les semaines précédant son suicide présumé, ce qui indique une intention suicidaire. Il est certainement vrai que le prisonnier a été enregistré en train de faire de telles déclarations - mais explicitement dans le contexte de la négation de toute intention, ou même capacité, de se tuer. "Il a dit qu'il n'était pas du genre à aimer la douleur ou à tenter de se faire du mal", indique une évaluation psychologique. "[Il] n'aime même pas quand il doit donner son sang." Cela ne peut être considéré que comme une inversion incroyablement malhonnête des commentaires d'Epstein, bien que les manipulations de Nagle n'aient pas été remarquées lors d'un examen interne de la reconstitution par la directrice du Metropolitan Correctional Center, Marti Licon-Vitale. Néanmoins, dans une section intitulée "exactitude de la documentation", elle s'en prend au fait que les fonctionnaires n'ont pas consigné un rapport d'incident en temps voulu et qu'ils ont apparemment soumis des rapports contradictoires sur le même incident.

"La responsabilité professionnelle exige de prendre en compte les multiples descriptions d'un incident comme indiqué dans votre réponse. Cependant, lorsque des divergences existent, elles doivent être compilées et notées dans la documentation afin de réduire la probabilité de conclusions contradictoires", a-t-elle écrit. "Les idées préconçues remettent en cause la capacité à rester ouvert à d'autres explications ... Veuillez développer et fournir une formation locale pour tout le personnel qui, au minimum, examine le calendrier de rédaction des rapports d'incidents et offre des conseils lorsqu'il n'y a pas de preuve claire d'une infraction."

Bien que l'épisode spécifique critiqué par Licon-Vitale soit entièrement expurgé, on peut en déduire que cette section fait référence aux faits étranges documentés par The Detail dans le premier volet de cette série d'enquêtes. En bref, le rapport d'incident initial sur le suicide présumé d'Epstein le 23 juillet 2019 faisait référence à une "pendaison/asphyxie", mais un autre rapport déposé une semaine plus tard a été inexplicablement modifié pour inclure une "automutilation" par lacération, ce qui lui a valu d'être sanctionné pour une infraction au code pénal. Ces griefs mis à part, la reconstruction de Nagle a été accueillie avec beaucoup de plaisir par les hauts responsables du BOP. Dans un courriel interne daté du 23 août, le directeur de l'agence, Hugh Hurwitz, a fait l'éloge de son travail "exceptionnel", remarquant qu'il était "incroyable tout ce que vous rapportez sans le bénéfice d'interviews ou de vidéos". Ce courriel est d'une ironie extrême, car il est vraiment "incroyable" qu'une décision concluante de suicide ait pu être prise sans accès à des preuves fondamentales et vitales. Quatre jours plus tôt, Hurwitz a été démis de ses fonctions par le procureur général William Barr sans avertissement. Serait-ce dû au fait qu'il a tenté de façonner le récit de la mort d'Epstein, avant que le Federal Bureau of Investigation ou l'inspecteur général du ministère de la Justice n'aient terminé leurs enquêtes respectives sur l'affaire ? Quelle que soit la vérité, il existe une autre caractéristique extrêmement curieuse de la "reconstruction psychologique" qui n'a jamais été rendue publique jusqu'à présent par aucun officiel ou média. Un examen des transactions financières associées au séjour d'Epstein en prison a révélé que l'un de ses avocats "déposait des fonds" sur le compte de l'économat d'Efrain 'Stone' Reyes, le dernier compagnon de cellule d'Epstein, "pour des raisons inconnues".

Cela peut expliquer pourquoi Reyes est devenu une personne d'intérêt dans l'enquête du FBI et a été dûment interrogé. Il aurait craint que le fait de coopérer avec le Bureau ne "l'affecte négativement", mais en échange de son aide, il a été transféré dans un centre correctionnel de sécurité minimale dans le Queens, à New York, qui hébergeait des témoins coopérants de grande valeur comme le rappeur Tekashi69.

Là-bas, il aurait été interrogé personnellement par le procureur général William Barr dans le cadre de l'enquête du bureau de l'inspecteur général du ministère de la Justice, qui l'a remercié pour sa contribution. Étrangement, cependant, le ministère a refusé de confirmer ou d'infirmer cette affirmation, tandis que Kerri Kupec, son ancien porte-parole, affirme qu'elle est "100% fausse." Reyes est décédé en septembre 2020, cinq mois après avoir été libéré de la prison, en raison d'une épidémie de Covid-19 dans tout l'établissement, prétendument à la suite de complications dues au virus. Par la suite, sa nièce a déclaré aux médias grand public que son oncle avait souvent exprimé un profond scepticisme quant au fait que Epstein, qui mesurait 1,80 m, aurait pu se pendre aux cadres des couchettes de la cellule, car elles n'étaient tout simplement pas assez hautes. En janvier 2021, les procureurs fédéraux ont décidé que tous les dossiers relatifs à Reyes resteraient scellés, malgré les demandes de divulgation des journalistes en raison de l'impact potentiel sur des questions prétendument sans rapport avec Epstein. En rejetant la demande, les autorités ont énuméré les informations concernant le milliardaire incluses dans tous les dossiers relatifs à Reyes, qui s'étendaient sur deux pages - toutes caviardées. Un an plus tard, presque jour pour jour, il a été rapporté que le rapport de l'inspecteur général sur la mort d'Epstein était presque terminé, un enquêteur du ministère de la Justice suggérant que tout ce qui restait à faire à l'équipe était de "mettre les points sur les I et les barres sur les T", et déclarant qu'ils seraient "surpris s'il n'était pas publié dans les 30 prochains jours environ". Personne ne sait s'il fera la lumière sur les innombrables questions sérieuses soulevées par les documents déclassifiés du Bureau des prisons, bien qu'à la lumière de la révélation que Reyes a reçu des fonds des avocats d'Epstein, The Detail a déposé une demande auprès des autorités compétentes pour que les scellés soient reconsidérés.