Les États-Unis condamnent 28 millions d’enfants de 5 à 11 ans au vaccin anti-COVID (Conservative Woman)

Mardi, les Centers for Disease Control and Protection (CDC) des États-Unis ont recommandé ce qu’on appelle le vaccin « pédiatrique » contre la COVID-19 pour les enfants, donnant le feu vert à l’injection de quelque 28 millions d’enfants âgés de 5 à 11 ans.



Ils ont suivi la décision vendredi de la Food and Drug Administration (FDA) d’accorder une autorisation d’urgence d’utilisation de vaccin à base d’ARNm teintée par l’avortement (cad testé sur des foetus, NdT) afin d'être donnée aux enfants du même groupe d’âge.

Vous pouvez lire le rapport complet de Lifesite News ici.



Extraordinairement, au cours de l’audience consultative de la FDA, le Dr Eric Rubin, rédacteur en chef du New England Journal of Medicine, bien qu’il ait exprimé « la préoccupation de nombreux membres au sujet de possibles effets secondaires graves qui ne peuvent pas encore être mesurés », a conclu qu’il n’y avait pas d’autre moyen d’aller de l’avant. en disant : « Nous n’apprendrons jamais à quel point le vaccin est sûr à moins de commencer à le donner. C’est ainsi que les choses se passent. »

Comment un scientifique de bonne réputation peut-il croire que 28 millions de cobayes sont nécessaires à cet « essai » inutile, cela ne fait que le convaincre.



Il est grand temps que tous les adultes décents se soulèvent en masse contre cette entreprise maléfique. Pour ceux qui ont besoin d’être convaincus qu’il n’y a jamais eu autant d’appel à « faire souffrir les petits enfants » pour la sécurité qu’ils méritent, Rebecca Weisser expose les arguments irréfutables contre la vaccination des enfants. Dans le journal australien The Spectator de la semaine, elle écrit:

"[...] pour aucun groupe, le risque de la COVID-19 n’est moins élevé que pour les petits enfants. Aux États-Unis, pour les personnes âgées de 5 à 11 ans, il y a eu 1,8million de cas et seulement 138 décès liés à la COVID-19, soit un taux de mortalité de 0,007%. Comme pour les personnes âgées, les personnes les plus à risque de la COVID-19 et de décès graves sont les enfants qui ont des problèmes de santé sous-jacents, comme l’asthme, le diabète et l’obésité, qui constituent les deux tiers des cas graves de la COVID-19. Il y a eu 8 622 hospitalisations, soit 0,5 p. 100 des cas. Les deux statistiques surestiment le risque, car beaucoup d’enfants infectés sont asymptomatiques et non testés."

Dans un monde rationnel, une menace aussi faible que celle que pose la grippe ne pourrait justifier l’approbation d’un médicament expérimental, sans données sur l’innocuité à long terme, pour un segment de la population qui est si peu sensible à autre chose que la COVID-19. Elle ne serait envisagée que pour les personnes à risque. »

Elle explique en détail la façon mensongère dont les données sur la « sécurité » ont été présentées :

‘Pfizer semble avoir utilisé cette « technique » qui consiste à présenter de façon sélective des données sur la sécurité pour éviter de mentionner un enfant qui a été gravement blessé dans ses essais sur des enfants de 12 à 15 ans; Maddie de Garay était en bonne santé à 13 ans jusqu’à ce que sa deuxième dose de Pfizer la laisse handicapée par des troubles neurologiques. Elle a dû être nourrie par un tube et a été confinée à un fauteuil roulant.

‘Dans le cadre de l’essai actuel, les enfants ont eu de la fièvre, des frissons, des maux de tête, des vomissements et des douleurs musculaires, mais Pfizer affirme que tous les événements graves n’étaient pas liés au vaccin. Néanmoins, les événements indésirables — légers, modérés et graves — se sont produits plus fréquemment dans le groupe vaccinal, y compris les troubles psychiatriques, les troubles sanguins et lymphatiques, les troubles cutanés et sous-cutanés, y compris le purpura de Henoch-Schönlein (inflammation des vaisseaux sanguins)., troubles du système immunitaire, hémorragie gastro-intestinale, fièvre sévère et déclin sévère des neutrophiles qui combattent l’infection bactérienne et qui est normalement causée par la chimiothérapie, les maladies auto-immunes et ou les carences en vitamines et minéraux. ’



Weisser réfute également l’argument de Pfizer selon lequel les enfants devraient être vaccinés pour prévenir la transmission du Sras-CoV-2 :

‘Ceci est absurde. Comme dans ses essais avec des personnes âgées, il n’a pas testé les participants pour une infection asymptomatique, probablement parce que les données n’aideraient pas leur position. »

« Loin de représenter un réservoir dangereux du virus, des études ont montré que les enfants sont plus susceptibles d’être infectés par des adultes que de les infecter. En outre, au moins 17 études ont également montré que l’immunité acquise par infection est plus durable et plus robuste que l’immunité acquise par un vaccin éphémère, y compris une étude réalisée cette semaine à Yale qui estimait qu’elle durait au moins trois fois plus longtemps. ’

Vous pouvez lire cet excellent article ici.

Les dirigeants de Pfizer, leurs scientifiques collaborateurs et les médecins du gouvernement auraient honte et imploreraient la miséricorde s’il y avait une justice dans ce monde. Ils ne doivent pas s’en tirer comme ça ici.