Les États-Unis ont-ils soutenu le développement de l'EI-K en Afghanistan ? (MintPress News)

Les États-Unis ont-ils soutenu le développement de l'EI-K en Afghanistan ? Article originel : Did the US Support the Growth of ISIS-K in Afghanistan? Par Alexander Rubinstein* MintPress News

Alors, qu'est-ce que l'EI-K exactement et quelle est son histoire ? Après que la variante afghane de l'EI (Etat islamique) soit devenue un nom familier du jour au lendemain suite à un attentat suicide à l'aéroport de Kaboul qui a tué plus de 170 personnes et en a blessé plus de 200, l'histoire du groupe exige un nouvel examen.

WASHINGTON (Substack // Alex Rubinstein ) - La liste des gouvernements, des anciens responsables gouvernementaux et des organisations de la région qui ont accusé les États-Unis de soutenir l'EI-K est longue et comprend le gouvernement russe, le gouvernement iranien, les médias du gouvernement syrien, le Hezbollah, un groupe militaire irakien soutenu par l'État et même l'ancien président afghan Hamid Karzai, qui a qualifié le groupe d'"outil" des États-Unis, comme l'a récemment noté le journaliste Ben Norton, qui a qualifié Karzai d'"ancienne marionnette des États-Unis qui s'est ensuite retournée contre eux et connaît nombre de leurs secrets". "

Il ne s'agit pas non plus des actions d'un groupe terroriste calculateur : pourquoi commettre des actes de violence massive à un moment aussi critique ? Pourquoi le faire alors que tous les regards sont tournés vers l'Afghanistan et que beaucoup au Pentagone, à l'OTAN, cherchent n'importe quelle excuse pour envahir à nouveau le pays ?

L'argument le plus fort en faveur d'un retrait étatsunien avancé par l'administration Biden est que les États-Unis ont achevé leur mission antiterroriste en Afghanistan. L'attaque de l'aéroport de Kaboul par "l'EI-K" fait s'écrouler cet argument, et profite donc à ceux qui préfèrent voir l'Afghanistan occupé en permanence par les États-Unis.

Ces faits nous donnent plus de questions que de réponses. Pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas été en mesure d'empêcher l'attaque ? Si l'on accorde à l'armée et aux services de renseignement le bénéfice du doute, à savoir qu'ils ne savaient pas qui allait attaquer et qu'ils n'auraient donc pas pu l'empêcher, comment ont-ils pu le découvrir si rapidement après l'attaque ? Si c'est la CIA, ce qui est plus que probable, qui a fourni ces informations, pourquoi l'armée détruit-elle l'infrastructure de la CIA qui pourrait plausiblement jouer un rôle dans la compréhension de telles choses ? Cette question est d'autant plus troublante que moins de quelques heures avant que le New York Times ne rapporte que les troupes étatsuniennes ont détruit une base de la CIA, le président Biden a déclaré que les commandants militaires l'ont informé qu'une autre attaque sur l'aéroport est "hautement probable" dans les 24-26 heures à venir.

La Grande-Bretagne et l'Australie ont émis des avertissements similaires concernant respectivement une "menace élevée d'attaque terroriste" et une "menace très élevée d'attaque terroriste".

En outre, les États-Unis avaient une connaissance avancée de l'attaque. "En raison de menaces pour la sécurité à l'extérieur des portes de l'aéroport de Kaboul, nous conseillons aux citoyens étatsuniens d'éviter de se rendre à l'aéroport et d'éviter les portes de l'aéroport pour le moment", peut-on lire dans une alert e de sécurité du 25 août sur le site Web de l'ambassade étatsunienne en Afghanistan. "Les citoyens étatsuniens qui se trouvent actuellement à l'Abbey Gate, à l'East Gate ou à la North Gate doivent partir immédiatement."

En réponse à une question sur leurs plans d'expansion en Afghanistan après le retrait des États-Unis, le "commandant" a déclaré : "Au lieu d'opérer actuellement, nous nous sommes tournés vers le recrutement uniquement, pour utiliser l'opportunité et faire notre recrutement. Mais lorsque les étrangers et les gens du monde entier quitteront l'Afghanistan, nous pourrons reprendre nos opérations."

Comme l'a noté Hadi Nasrallah, la Syrie et l'Irak ont dit plus ou moins la même chose, le média d'État syrien SANA ayant déclaré en 2017 que "des hélicoptères étatsuniens ont transporté entre 40 et 75 militants de l'EI de Hasakah, dans le nord de la Syrie, vers une "zone inconnue"."

Le Hezbollah n'est pas le premier acteur de la région à porter l'accusation de la mise en place par les États-Unis d'une ligne via des vols d'hélicoptères vers l'Afghanistan pour l'EI : La Russie et l'Iran, pays frontalier de l'Afghanistan, le font depuis un certain temps.

Le chercheur et commentateur Hadi Nasrallah a noté vendredi que le chef du groupe de résistance du Moyen-Orient, le Hezbollah, "a déclaré que les États-Unis ont utilisé des hélicoptères pour sauver les terroristes de l'EI de l'anéantissement complet en Irak et les transporter en Afghanistan pour les garder comme insurgés en Asie centrale contre la Russie, la Chine et l'Iran."

Comme l'a souligné Hadi Nasrallah, "la même chose a été signalée pendant des années en Irak par les [Forces de mobilisation populaire irakiennes], ainsi que des rapports selon lesquels des hélicoptères étatsuniens ont largué de l'aide pour l'EI."

De retour en 2017 et 2018, les responsables iraniens et russes avaient leurs propres questions. Le chef d'état-major général iranien, le major général Mohammad Hossein Baqeri, a accusé les États-Unis de "relocaliser des membres du groupe terroriste de l'EI en Afghanistan après leurs défaites en Irak et en Syrie" au début du mois de février 2018.

"Les Etatsuniens mettent en avant (l'existence) de tensions dans la région de l'Asie du Sud-Ouest pour justifier leur présence dans la région", a déclaré le major général Baqeri aux journalistes.

Le mois suivant, Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères de longue date qui a quitté son poste au début de l'année, a déclaré : "Nous voyons des renseignements, ainsi que des récits de témoins oculaires, selon lesquels des combattants de Daesh (EI), des terroristes, ont été transportés par avion depuis des zones de combat, secourus depuis des zones de combat, y compris récemment depuis la prison de Haska [Meyna]".



L'Iran et la Russie ont "constamment allégué" que des hélicoptères non identifiés volaient dans des régions d'Afghanistan où l'EI avait pris pied. Mais comme Javad Zarif l'a souligné en mars 2018, "cette fois, ce n'était pas des hélicoptères banalisés. C'étaient des hélicoptères étatsuniens, qui sortaient Daesh de la prison de Haska. Où les ont-ils emmenés ? Maintenant, nous ne savons pas où ils les ont emmenés, mais nous voyons le résultat. Nous voyons de plus en plus de violence au Pakistan, de plus en plus de violence en Afghanistan, prenant une saveur sectaire."

Comme l'écrivait à l'époque Voice of America, organe de propagande du gouvernement étatsunien, en 2018, "le groupe terroriste utilise le Nangarhar comme base principale pour lancer des attaques ailleurs en Afghanistan." C'est cette même province que les États-Unis ont frappée avec un drone sans pilote le lendemain de l'attaque de l'aéroport.



Comme l'a noté Voice of America, le conseiller à la sécurité nationale du gouvernement afghan récemment effondré a proposé aux délégués russes et iraniens "des enquêtes conjointes sur les allégations d'hélicoptères non marqués transportant des combattants de l'EI vers des zones de combat dans le pays."

En février 2018, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a imploré les États-Unis de répondre à la question.

"Nous attendons toujours de nos collègues étatsuniens une réponse aux questions soulevées à plusieurs reprises, questions qui ont surgi sur la base de déclarations publiques faites par les dirigeants de certaines provinces afghanes, selon lesquelles des hélicoptères non identifiés, très probablement des hélicoptères auxquels l'OTAN est liée d'une manière ou d'une autre, volent vers les zones où sont basés les insurgés, et personne n'a encore été en mesure d'expliquer les raisons de ces vols", a déclaré Lavrov. "En général, [les États-Unis] tentent d'éviter les réponses à ces questions légitimes."



Plus tard dans le mois, Lavrov en a eu davantage à dire sur la question : "D'après nos données, la présence de l'EI dans le nord et l'est de l'Afghanistan est assez sérieuse. Il y a déjà des milliers d'hommes armés."



"Nous sommes alarmés car, malheureusement, les militaires étatusniens et de l'OTAN en Afghanistan font tout leur possible pour faire taire et nier [la présence de l'EI en Afghanistan]", a-t-il ajouté.

Ces mystérieux vols d'hélicoptères en pleine nuit ont même fait sourciller le gouvernement fantoche des Etats-Unis déchu. En mai 2017, un responsable local de la province de Sar-e-Pul a déclaré que deux hélicoptères militaires avaient atterri en pleine nuit.

"Selon le rapport que nous avons reçu du 2e bataillon de l'armée nationale afghane, qui combat sur la première ligne de la bataille à Sar-e-Pul, deux hélicoptères militaires ont atterri dans un bastion de l'ennemi à 20 heures jeudi dernier", a déclaré Mohammad Zahir Wahdat, le gouverneur de la province, aux médias afghans.